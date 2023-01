Libros que voy a regalar en Reyes

- Publicidad-

El primero, y que regalaré al menos tres veces (ya me he hecho con los ejemplares) es STEAMPUNK, un libro que se le puede regalar a Luis Alberto de Cuenca pero también a cualquier chaval aficionado al manga y a los videojuegos. El libro lo firma Manu González, experto en cómic y autor de otros “objetos de deseo” como DIOSES, HÉROES Y SUPERHÉROES o CIUDADES FANTÁSTICAS. Lo publica RedBook, y la edición es una maravilla, una pequeña obra de arte. Por si algún lector no sabe que es el steampunk le recomiendo que introduzca la palabra en su buscador de internet y flipe, pero básicamente es la estética futurista que se utilizaba en otras épocas, cuando el vapor era el alma de las máquinas, aplicada a todo tipo de obras de fantasía o cienciaficción. REGRESO AL FUTURO es steampunk y también lo es FULLMETAL ALCHIMIST.

Un libro con el que no se puede fallar. Garantizado.

Si es destinatario del regalo es amante de la poesía, también tengo tres ejemplares ya comprados, la pieza perfecta sin duda es la biografía que ha sacado Nórdica, con textos del brillante Marchamalo y una maquetación deslumbrante, dedicada a José Hierro. VIDA, se titula, como el más célebre poema del autor.

También garantizado.

Otro libro que voy a recomendar es el debut de Juan Haro, aunque querría dedicarle un artículo completo y aún no he terminado de leer todos los relatos que componen REGALO, pero la tercera pieza, LA ESCULTURA, casi una novela breve o micronovela, me ha parecido una maravilla el tono logrado en la narración. Es un libro difícil de encontrar, pones el hombre de Juan en internet y aparece un Juan que no es que estás buscando, pero es un autor joven, de voz limpia y llena de alegría y ganas de vivir. Si consigues encontrarlo puedes regalártelo en primer lugar a ti mismo. Me lo agradecerás.

Y de momento nada más, que tengo que ponerme el disfraz de Baltasar e irme a casa de Walter Flores para hacer de actor en una peliculita del recién resucitado Ram Rendel (habrá quien aún recuerde El Alifib o Amor de Lobos). Ya lo contaré por aquí… o quizás no.

Excelsior

(Mecanografía: MDFM)