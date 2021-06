Libre en función a la temática

- Publicidad-

Los negocios con más futuro en los que podrías invertir

Muchos expertos aseguran que pese a lo que podamos pensar, la pandemia nos traerá un escenario óptimo para las inversiones. Un buen momento para emprender negocios. Ahora bien ¿cualquier negocio? No, lo cierto es que no. Si estamos pensando en emprender, además de un estudio de mercado a conciencia, deberíamos observar cuáles pueden ser algunos de los negocios con más futuro. Negocios relacionados con el mundo digital, con la tecnología e incluso con una situación tan real como el envejecimiento de la población. Te hablamos de algunas de las opciones más rentables.

El futuro está en el ecommerce

La pandemia ha hecho que los ecommerce tengan un impulso aun mayor. No es que fuera poco el que tenían hasta el momento, pero es que muchas empresas se han visto obligadas a cambiar su forma de venta debido a las restricciones. Muchas, además, se han dado cuenta de que es rentable. Invertir en un ecommerce tiene muchísimas ventajas, la primera de ellas es que cualquier comercio que podamos imaginar tiene cabida aquí. Simplemente necesitamos una inversión inicial media, buenos profesionales para poder crear una página de ventas y campañas online atractivas. Sí, también dar con ese producto diferenciado que logrará enamorar a tu cliente potencial. La parte más complicada, pero también la más esencial; y es que, si tienes una buena idea, siempre puedes pedir dinero express. Si no la tienes, el ecommerce no tendrá sentido.

Una moda mucho más sostenible

La moda siempre será un sector interesante para invertir. Ahora, además, hay una tendencia que puede ser interesante de cara a los emprendedores, la moda sostenible. No sólo hablamos de empresas que no usan componentes tóxicos en la elaboración de sus prendas. Vamos más allá; y es que son muchas las pequeñas empresas de moda que se decantan por modelos de producción en base al reciclaje. Prendas de ropa con materiales reciclados, toda una revolución.

Empresas para acompañar a nuestros mayores

Vivimos en una realidad. Tenemos una población cada vez más envejecida. Esto significa que aquí también se abren nichos de mercado. Una buena inversión podría estar relacionada con todos los servicios que nuestros mayores van a necesitar de cara al futuro, desde una atención en el domicilio, hasta una persona que se encargue de hacer sus recados. Sí, no es una profesión nueva, incluso hay muchas asociaciones que se encargan de buscar voluntarios para estos trabajos. No obstante, sería posible buscar un modelo de negocio en el que una plataforma pudiera poner en contacto a estas personas mayores con profesionales que den un servicio totalmente profesional.

Foodtech

Para muchos sonará raro. Quizá otros sí sepan de lo que hablamos. Sea como sea, el Foodtech es una tendencia cada vez más atractiva para los emprendedores. Se trata de empresas que usan tecnología como el Internet de las Cosas (IoT), el big data o la inteligencia artificial para agilizar la industria agroalimentaria. Su finalidad, además de ser rentable para los inversores, es la de dar forma a un sector agrario mucho más moderno y sostenible.

Podemos pensar que este tipo de empresas que intentan modernizar el campo requieren solicitar un préstamo express mucho mayor, pero lo cierto es que las Foodtech no siempre están orientadas a la modernización de los procesos de cultivo en sí. Sí, la agricultura biotecnológica es una gran parte, pero también están las plataformas de compraventa de productos agrarios o los ecommerce en los que se venden alimentos ecológicos.