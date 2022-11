Liberum se querellará contra la Directora General de Salud pública «por mentir en sede judicial»

- Publicidad-

La Asociación Liberum ha anunciado la interposición de una denuncia contra la directora de Salud pública. Así lo ha anunciado uno de los abogados de la asociación, Luis María Pardo.

La Asociación ha comunicado que la querella criminal contra la Directora General de Salud Pública se presenta por presunta comisión de los delitos de falsificación de documento público, estafa procesal y prevaricación.

«Yo quiero recordar que la Directora General de salud pública negó, en primer lugar, la existencia de ese informe. Posteriormente, cuando fue requerido por los tribunales superiores de justicia, dijo que existía pero que no era oficial. Lo fundamentaba diciendo: «Como no fue votado en la Comisión de Salud pública, no tenía carácter obligatorio para las Comunidades Autónomas». Y esto se ha repetido en cada uno de los tribunales superiores de justicia donde las Comunidades Autónomas impusieron los pasaportes covid. Hasta ayer, que la Directora General de Salud Pública de Valencia certificó dos situaciones muy importantes:

la primera: que ella participó en la realización del informe

la segunda: que fue sometido a la Comisión de Salud pública y se votó.

Nos han mentido.» Señala el abogado.

«Se miente con la transparencia, se miente con los jueces. Y no en un solo procedimiento, sino en el de Asturias, Baleares, Aragón, Andalucía, Cataluña, donde continuada se nos manifestó que ese informe no fue votado en la Comisión de Salud Pública. Y un dato muy importante: la ley 2/2021 dice que los protocolos del Consejo Interterritorial de Salud que se votan en la Comisión de Salud pública son obligatorios para las Comunidades Autónomas. Si el informe de la ponencia desacreditaba el uso del pasaporte Covid, ¿por qué entonces nos lo impusieron las Comunidades Autónomas, cuando sí que se votó en la Comisión de Salud Pública?»

Jurdíciamente, el equipo de Liberum se reunió ayer de urgencia, según indica Pardo, con la presidenta de la Asociación, «para presentar una querella criminal contra la Directora General de Salud Pública por falsificación de documento público, por estafa procesal, y por prevaricación.»

Contenido del informe y valoraciones sobre el pasaporte covid

Este informe, que puede ver a continuación gracias a la Asociación Liberum, presenta las valoraciones que se hicieron en la reunión del 23 de noviembre de 2021.