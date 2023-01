Liberum interpone querella contra las máximas autoridades de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por las vacunas Covid

- Publicidad-

La Asociación Liberum ha informado a este diario de la interposición de la querella en los Juzgados de Instrucción de Guardia de Madrid contra las máximas autoridades de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

Delitos por los que se acusa a las autoridades de la AEMPS

La querella se articula por los supuestos delitos de omisión del deber de socorro por profesional sanitario, delito contra la salud pública (fabricar y comercializar medicamentos que carezcan de autorización legal, deteriorados o caducados), delito contra la Administración pública, delito de prevaricación, delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos, delito de cohecho cometido por autoridad o funcionario público para realizar actos contrarios a los deberes de su cargo, no realizarlos o retrasarlos indebidamente.

Recopilación de casos anónimos

La Asociación Liberum ha detallado a Diario16.com cómo «a inicios del mes de noviembre del pasado 2022, solicitó a la ciudadanía española que, ante los estremecedores datos relativos a la sobremortalidad que sacuden a España durante los años 2021 y 2022, informaran de manera anónima de los lotes de las vacunas Covid-19 que hubieran producido efectos adversos, por si pudiera existir relación acerca de dicha mortalidad, de la que ninguna Autoridad, ni estatal ni autonómica, investiga o comunica nada».

El equipo jurídico de Liberum inició una investigación sobre centenares de lotes de las vacunas Covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen) que finalizó en el mes de diciembre de 2022.

Según nos explican desde la Asociación denunciante, «decenas de lotes de las vacunas de Pfizer y de Moderna arrojan resultados escalofriantes en las bases de datos del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) y del CDC, en lo que a fallecimientos y efectos adversos muy graves y graves se refiere». Consideran que se trata de un «porcentaje inasumible para nuestra sociedad con centenares de fallecidos».

Ejemplos de lotes y daños posibles causados por ellos

Liberum nos ha señalado a modo de ejemplo, una serie de datos relativos a lotes concretos y a los efectos adversos denunciados por las personas a las que les han sido administrados.

Del lote Pfizer-BioNtech-Cominarty EK9788 se han reportado en el VAERS 142 fallecimientos en Europa. De estos fallecimientos, 21 han sido reportados en España a la AEMPS, constando en el VAERS-CDC.

Del lote Pfizer-BioNtech-Cominarty EW2239, fueron reportados en VAERS 83 fallecimientos en Europa. De estos, en España se registraron 18.

Del lote Pfizer-BioNtech-Cominarty FC1435 se reportaron 4 fallecimientos en Europa, todos en España. En este lote, de entre los casos registrados, la Asociación señala el del caso ES-AEMPS-946744 que falleció el pasado 9 de julio de 2021, con 42 años con «edema cerebral difuso sugestivo de encefalopatía hipóxico-isquémica». También citan el caso ES-AEMPS-962054, fallecido el 2 de agosto de 2021, con 43 años, con «meningoencefalitis viral»; o el caso ES-PFIZER INC- 202201084265, de un feto fallecido en fecha desconocida, registrado como «desenlace fatal, exposición materna antes del embarazo a la vacuna Pfizer».

Del lote de Moderna 3005888, se han reportado 11 pericarditis-miocarditis-fallos respiratorios a la AEMPS.

Desde el equipo jurídico de Liberum se preguntan por qué no se detuvieron las suministraciones de lotes tóxicos por la AEMPS; o por qué la AEMPS no informó á la ciudadanía española de la alta toxicidad de dichos lotes; así como por qué no se comunicó a la ciudadanía el riesgo de efectos adversos graves o muy graves y/o probabilidad de fallecimiento.

La querella se ha presentado con un dossier documental de más de 3.000 folios, tres anexos, doscientos documentos, resultado de un arduo trabajo, que ha sido realizado en circunstancias donde el acceso a la información es realmente difícil. Además, hay que tener en cuenta, que hay mucha gente a la que se le han administrado las vacunas Covid-19 que desconocen el lote suministrado, puesto que no se ha dado en el momento de la inoculación. De hecho, en muchos casos, son los pacientes los que deben acudir a sus centros de salud a solicitar el justificante del lote administrado, puesto que en el momento de la inoculación no se les dio ningún tipo de documento acreditativo ni justificativo del mismo.