Hemos sufrido una campaña madrileña auténticamente infame. No ya por el asunto de las amenazas. Tampoco por los insultos, o la demagogia. Para mí, lo peor ha sido el uso espurio de los conceptos de Libertad, Socialismo, o Comunismo, por personas que no los comprenden mientras que los que sí los comprenden y tenían la responsabilidad y la oportunidad, y el deber, de contestar y explicarlos, no han hecho nada. Que la Derecha va a usar siempre, sin ningún cargo de conciencia, en una suerte de psicopatía política, cualquier medio a su alcance para conseguir sus fines, es algo conocido. Sin embargo, que la Izquierda se calle y otorgue, no por cobardía, o porque la Derecha tenga razón, sino por falta de formación, me parece de juzgado de guardia, o incluso lo siguiente. No espero mucho de Mónica García que a pesar de su buena voluntad acaba de caerse de un guindo. Pablo Iglesias dejó claro su nivel cuando en una charla-coloquio le pidieron que nombrara una obra de Kant y no fue capaz de decir ninguna; pero que Ángel Gabilondo, un superclase intelectual, un portento, que sabe, conoce, y tiene la capacidad, se haya quedado callado cuando se pervertían los conceptos para confundir a la población y atacar el proyecto renovador de la Izquierda, me parece de una irresponsabilidad histórica.

Voy a exponer aquí, brevemente, (porque la clase magistral tendría que haberla dado Ángel Gabilondo), los conceptos clave que se han manipulado dejando para otra ocasión el hablar de Socialismo o Comunismo modernos. Isabel Díaz Ayuso ha abusado de la ignorancia del pueblo de Madrid para plantear un eslogan indefendible: Socialismo (…o Comunismo) o Libertad; de hecho, es posible que a partir de ahora se acuñe un nuevo término y cuando se llame la atención a alguien por abusar se le diga “no ayuse usted”. La señora Ayuso no ha oído en su vida, y en general la ciudadanía tampoco, el término Libertinaje. El Liberalismo no tiene su correspondencia filosófica en la Libertad, sino en el Libertinaje. El Liberalismo, y en especial como lo entiende la señora Ayuso (fundamentalmente es un Liberalismo Trumpista) implica la extensión de la Libertad propia más allá de los límites de la de los demás, y eso es Libertinaje. La Libertad sin control es “la ley del revólver más rápido”. Ella se siente cómoda con esta situación porque es una completa ignorante. Cree que en este mundo están los fuertes (que se lo merecen todo) y los débiles. Esta creencia es ya de por si repugnante. Pero el problema es otro: no existen las personas fuertes o débiles, sino que todas las personas pasan por momentos de fuerza o debilidad a lo largo de sus vidas, sin exclusión. Todos somos débiles ante cualquier persona que sea más fuerte que nosotros, y siempre hay alguien más fuerte. Para salvaguardar nuestra Libertad es necesario que la Libertad del otro termine en algún momento, que existan unos límites, y que esos límites estén bajo control. Esto es la Socialdemocracia: Libertad. Es decir, respeto por los límites y establecimiento de controles que permitan que, todo el mundo, débiles y fuertes, puedan disfrutar de su parcela de Libertad. Por el contrario, el Liberalismo Trumpista de la señora Ayuso propone la ausencia de controles, de manera que su Libertad individual se extienda por encima y a través de la Libertad de los demás. Es decir, el Libertinaje, la Libertad sin control: la ley del revólver más rápido. Es por eso que el auténtico eslogan de la señora Ayuso debería haber sido “Socialismo o Libertinaje”. Me parece increíble que nadie, ni siquiera Ángel Gabilondo haya sabido contestarle y hayan estado zombis disertando sobre insultos y amenazas.

Necesitamos protección para nuestra Libertad. Necesitamos protección para nuestras libertades. Necesitamos Socialdemocracia. Lamentablemente, ahora vamos a caer en manos de libertinos que harán de la Educación, la Sanidad, y los Servicios Sociales en general, su patio de recreo para obtener pingües beneficios y extender así su Libertad para enriquecerse, por encima de las libertades y necesidades de la mayoría. Qué lástima.