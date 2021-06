Ley contra la naturaleza

- Publicidad-

Los Medios de comunicación están difundiendo la noticia de que el proyecto de Ley Trans se va a aprobar por el PSOE y por Unidas Podemos, en un texto consensuado por ambas formaciones políticas, que contiene las principales demandas del lobby trans. Se acepta la autodeterminación de género, sin más prueba que la manifestación del sujeto, y con su sola declaración el Registro Civil debe proceder al cambio de inscripción de sexo y de nombre. La transmutación más rápida que se conoce.

Parece que al día de hoy todavía quedan temas sin acuerdo, como que los menores puedan ser hormonados o bloqueados sin necesidad de análisis ni informes médicos y psiquiátricos ni permiso de los padres. No se conoce con certeza todavía el texto definitivo que se aprobará en el Consejo de Ministros próximo, pero la alarma se ha desencadenado no sólo en los grupos feministas que siempre hemos estado en contra, y así lo hemos publicado con riesgo para nuestra integridad física y jurídica, como el Partido Feminista, sino que las feministas del PSOE están tuiteando su disgusto con semejante proyecto. Están difundiendo la consigna “Carmen Calvo no está sola”, ante la decisión de Pedro Sánchez de apartar a la Vicepresidenta de las negociaciones con Irene Montero.

La presidenta del Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad del PSOE, Altamira Gonzalo, afirmó este jueves que la Vicepresidenta primera, Carmen Calvo «no está sola» y «muchas mujeres socialistas feministas» están en contra de la Ley Trans impulsada por la ministra Irene Montero, en la que finalmente se incluirá la autodeterminación de género. Las personas trans podrán modificar su sexo en el Registro Civil con su sola decisión y sin necesidad de testigos o pruebas que lo acrediten. Deberán solicitarlo por escrito y, en un plazo máximo de tres meses después, ratificar su decisión. Ratificación que puede realizarse en el mismo acto, de tal modo, en media hora, Pepe quedará transformado en Pepita, y toda la sociedad, incluidas las instituciones, deberán aceptarlo.

La responsable de las políticas de Igualdad del PSOE, Altamira Gonzalo, incluyó en un mensaje en Twitter una noticia donde se asegura que «altos cargos socialistas se sienten traicionados por el giro del Gobierno en el sprint de la Ley Trans», y añadió menciones al presidente Sánchez y al PSOE. Ella misma ha retuiteado otros mensajes donde se asegura que «muchas socialistas y feministas» están «preocupadas» y están en contra de la autodeterminación de género, y se pide a las diputadas socialistas que voten en contra de la Ley Trans cuando llegue al Congreso. Aseguran, patéticamente, “que les va la vida y la dignidad en ello”.

ABC informa que Adriana Lastra y Pedro Sánchez habrían forzado el viraje de Carmen Calvo. Laura Freixas y la asociación Themis, entre otras socialistas y simpatizantes hacen un llamamiento a las diputadas socialistas para que voten en contra de la ley en el Parlamento. Resulta destacable que sólo se dirijan a las mujeres. Un titular de El Mundo dice que “los socialistas nos arrepentiremos muchos años de no haber peleado el Ministerio de Igualdad”.

Así mismo el periódico Levante de Valencia explica que “un grupo de mujeres vinculadas a Compromís ha impulsado la nueva plataforma FIGA, Feministes Inclusives Genero Abolicionistes, que surge ante «el desacuerdo con la postura oficial del partido en relación a la ‘ley trans’ y para reivindicar los postulados del feminismo, dejando claro que tiene como sujeto político las mujeres». Esta nueva plataforma explica que «el apoyo a la llamada ‘ley trans’ y la beligerancia interna hacia cualquier tipo de debate al respecto» les ha llevado a «crear y ofrecer el espacio para el diálogo y la reflexión», que se les «ha negado dentro del partido». En este sentido, remarca que «si el anteproyecto de ley para blindar el género se aprueba, el Congreso borrará las mujeres y nos condenará, de nuevo, al ostracismo social y político». «Cuestionar constantemente los derechos de las mujeres supone un maltrato institucional.”

Si tal proyecto llega a hacerse realidad una vez más el poder habrá legislado contra las leyes de la Naturaleza. Recordemos, aunque hay mucho más recorrido en el camino de la política que ha gobernado contra la sensatez y la racionalidad, que Galileo tuvo que retractarse de haber descubierto el sistema solar. De la misma forma que el régimen nazi dividió a los seres humanos en razas y decidió quiénes eran apreciables y quienes despreciables y eliminables, se determina ahora que las mujeres y los hombres no existen. Todo es fantasía, constructos mentales propios de seres dementes y de una distopía.

Ciertamente si se aprueba semejante monstruosidad sufrirán muchas personas. Quienes hayan escogido sin suficiente información y conciencia “transformarse” en otro sexo, para lo cual incluso aceptaron ser hormonados y mutilados y en algún momento se den cuenta del destrozo personal que han sufrido. Sobre todo sin son menores. Y los padres y madres que lo consientan y después se arrepientan, y los padres y madres que no lo consientan y sean perseguidos social y judicialmente. Y toda la sociedad, si contempla pasivamente y sin reacción la implantación de este desafío que acaba con la especie humana.

Pero yo no soy tan catastrofista, será por lo mucho que he vivido y sufrido. No es posible enfrentarse a las leyes de la Naturaleza sin ser derrotado. Ni el universo de Ticho Brae que aseguraba que la Tierra era plana y el sol daba vueltas a su alrededor ni la teoría de las razas se aceptan hoy, a pesar de que el poder las apoyó y persiguió a sus críticos. Ni las matanzas genocidas de judíos, homosexuales, comunistas y gitanos, con el propósito de erradicarlos de la Tierra se ha prolongado.

Las feministas, en cabeza hoy del movimiento antigenerista, estaremos en todas las trincheras donde se dirima la implantación de las leyes antihumanas, y aunque perdamos algunas batallas, con el concurso de los traidores, los cobardes, los aprovechados y las grandes empresas multinacionales que financian el movimiento trans, la guerra la ganaremos. Porque más tarde o más temprano la razón acaba siempre por tener razón.