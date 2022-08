Leslie Thomson, un gaitero con raíces escocesas y argentinas, en Teba

- Publicidad-

Pero, no estamos hablando de la ciudad de Tebas (Egipto), sino de un hermoso municipio en la provincia de Málaga (Andalucía, España) justo en el corazón de la comarca de Guadalteba, un pueblo blanco de aproximadamente 3.818 habitantes, con un importantísimo valor histórico y con un monumento digno de mención, dedicado a Sir James Douglas, un caballero escocés; pero…, ¿qué relación guarda este pueblo con este caballero?… Leslie Thomson nos habla de ello.

Leslie Thomson, (Gaitero mayor de los Sur Pipe Band o Banda de gaiteros del Sur) procede de una familia escocesa que hace dos generaciones emigraron a Argentina y a Chile. El nació en Buenos Aires pero ya llevaba en su genética la pasión por aprender a tocar la gaita escocesa.

Es una persona muy talentosa, trabajó en Argentina de profesor de inglés, de agente marítimo, analista de datos sísmicos, en una empresa petrolera… pero la vida hizo que emigrara a España, y lleva en ella más de 32 años con su mujer y sus tres hijas. Actualmente reside en Benalmádena (Málaga), donde imparte clases de gaita escocesa, participa en muchos eventos con su banda de gaiteros e incluso ha actuado en muchos espectáculos con personas muy reconocidas e importantes en el mundo de la música celta como Carlos Nuñez y The Chieftains.

¿Leslie, cuándo comenzó tu pasión por tocar la gaita?, Leslie sonríe y volviendo atrás a su pasado, comenta…

Al igual que mis abuelos maternos emigraron a Argentina, hace muchos años para trabajar en la electrificación del ferrocarril, muchas familias también lo hicieron, y había una comunidad escocesa bastante importante que todos los años organizaban una reunión de los clanes escoceses y mi familia me llevaba a esos espectáculos y a los nueve años al escuchar una banda de gaiteros escoceses me dije, esto es lo que yo deseo tocar cuando sea grande. Pero no fue hasta los diecisiete años cuando comencé a aprender a tocar la gaita y a los dieciocho años a dedicarme a ella, seriamente.

Os contaré de Sir Douglas que su rey Roberto I, le pidió antes de morir, enterrar su corazón en tierra santa. Una vez muerto, Sir Douglas partió a Jerusalén con su corazón en un estuche de plata que llevaba colgado de su cuello. En su camino supo que el rey Alfonso XI preparaba un asalto a la fortaleza nazarí en Tebas y se unió en lucha a él, pero desafortunadamente, aunque ellos recuperaron el Castillo de la Estrella, Sir Douglas murió, y los supervivientes regresaron a Escocia con sus restos y el corazón del rey fue depositado en la Abadía de Melrose (Escocia), donde fue encontrado hace 20 años.

De ahí el monumento y de cómo este pueblo año tras año rememora las hazañas de Sir Douglas.

— Hace 18 años que llevo celebrando estas jornadas escocesas — continua Leslie— inclusive durante la pandemia, aunque este evento fue cancelado por el ayuntamiento, pude obtener los permisos para realizar una pequeña celebración y así mantener una continuidad en los eventos.

Las celebraciones en el pueblo datan de unos 50 años, cuando un descendiente de Douglas se dirige al ayuntamiento de Teba y les narra su historia, incluso obtiene permisos para levantar el monumento en memoria a él.

Leslie celebrará este año las jornadas escocesas en Teba. Foto cortesía de Leslie Thomson©.

En su inauguración, el pueblo fue invitado a una comida y dicen que llegaron camiones con cajas de whisky que se repartieron entre los lugareños, lo cual este hombre no se hizo famoso solo por erigir este monumento… y ya desde entonces el ayuntamiento celebra este día.

Uno de los hechos más destacados es la subida del pueblo con antorchas hasta el castillo.

Estas jornadas escocesas tendrán lugar durante los días del 25 al 28 de agosto, señala Leslie.

—Normalmente comienza el sábado, pero muchas de las actividades el viernes como actuaciones, representaciones, e incluso dos días antes conferencias, llevadas por estudiosos de la historia de este caballero que no quedaron claras.

Y el domingo hacen una comida, como una paella para todo el mundo que marca el fin de las fiestas.

Lo más representativo tiene lugar el sábado que hacen una serie de discursos y presentaciones de reconocimientos en la plaza mayor del pueblo con la presencia del cadáver en imagen , el mismo que es transportado por los lugareños representando a los caballeros de aquella época y por los gaiteros, hasta su monumento.

Y una vez allí, se oye el lamento de una gaita, hay diferentes himnos inclusive el de Andalucía . Después hay una fiesta, en ocasiones una feria medieval para que la gente pueda tener una distracción extra a la ceremonia en sí.

¿Cómo vive el pueblo de Tebas estas jornadas escocesas?

El pueblo se convierte como una micro Escocia por un día, tienen un grupo de personas que diseñan las vestimentas para las diferentes representaciones que hacen, hoy en día son Kilts (faldas escocesas), no solo el pueblo se vuelca en la celebración sino que se hace contagiosa.

Lo bonito que tiene este evento es que rememora como los árabes, españoles, y escoceses se mataban entre ellos, pero al mismo tiempo recuerda la pasión que cada uno tenía por sus creencias y hoy en vez de recordar esa enemistad, los une, lo que hace este día muy especial.

La pasión de Leslie por la celebración de estas jornadas escocesas es grandiosa y su entusiasmo a vivirla es totalmente gratificante.

Oyendo su historia puedo imaginarlo a él y a su banda y el profundo sonido de esas gaitas conquistando las calles de Teba. Puedo sentir al pueblo entregado en cuerpo y alma a este evento que sin duda alguna muestra toda la empatía y el sentimiento a una historia que aunque aconteció hace 700 años aproximadamente se hace real justo aquí.

En estas fechas podemos hacer ese viaje en el tiempo y revivir en este hermoso pueblo de Teba todo lo acontecido siglos atrás.

Gracias Leslie y a todas las personas involucradas, por recrear y revivir cada año, este gran suceso de la historia.