Leo Messi: “Me había bajado un 50% la ficha, el resto es mentira”

Una rueda de prensa, rodeado de los suyos y con los 35 trofeos conseguidos durante los 17 años en los que ha sido el alma del Camp Nou. También le han querido acompañar toda la plantilla del Barcelona dentro del estadio.

El astro argentino se ha despedido del Barcelona entre lágrimas y contando su versión sobre lo ocurrido en los últimos días, y evidenciando una mala relación con el actual presidente del Club, Joan Laporta. Y ha querido dejar un mensaje: “Me había bajado un 50% el sueldo, el resto es mentira”

Este año no quería marcharme del Barcelona

El astro argentino ha querido contar su versión sobre lo ocurrido en los últimos días. “El otro día estuve pensando qué podía decir… la verdad, no me salía nada. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hace toda mi vida acá. No estaba preparado, con el burofax sí lo estaba pero este año NO. Íbamos a seguir aquí”.

Loe Messi en la rueda de prensa de su despedida en el FC Barcelona

Me toca despedirme

“Me toca despedirme, llevo toda mi vida aquí. Después de 21 años, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice en esta ciudad. Pasados los años, voy a volver. Esta es nuestra casa. Y se lo prometí a mis hijos también”, insistió un Messi que habría querido despedirse de otra manera.

“Extrañé mucho no poder jugar con gente en el campo, tenerlos cerca, su aliento, festejarlo con ellos, una ovación que coreen mi nombre. Me hubiera imaginado un estadio lleno, estando cerca de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien Se dio así, y quiero agradecerles el cariño de todos estos años. Ojalá pueda volver en algún momento, de alguna forma, para aportar algo para que este club siga siendo el mejor del mundo”, insistió.

Rebaja de la ficha un 50 por ciento

Cuando ha contado los motivos de su marcha, no se salió del guion marcado por el presidente, Joan Laporta, el pasado viernes: la situación económica del club y la normativa de la Liga han sido concluyentes.

Sobre Laporta

Sobre, Laporta, al que llamó por su apellido todas y cada una de las veces que le citó, aseguró que lo único que sabe “es que él le había asegurado que no se pudo hacer por el tema de LaLiga y por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más”,

“Cuando pasaron las elecciones fui a comer con el presidente nuevo. hablamos, cenamos, y después de esa comida la verdad es que estaba bastante seguro de que iba a seguir, de que no íbamos a tener ningún problema, nunca fue problema el contrato mío. Después pasó lo que pasó. Creo que todos creíamos que yo iba a seguir. Tan claro era que teníamos todo arreglado y no había ningún problema. Creo que siempre fuimos sinceros a la gente, por lo menos de mi parte. No se dio, pero de mi parte nunca engañé a la gente”, ha insistido.

Próximo destino el PSG

«Estoy un poco bloqueado. Hasta el día de hoy, no caigo en realidad de dejar este lugar, este club, de cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo y, para mí, entre comillas, era siempre lo mismo. Me toca empezar de cero, cambiar, es un cambio duro, sobre todo para mi familia», explicó Messi.

También aseguró que, por ahora, no tiene cerrado su próximo destino, aunque el Paris Saint-Germain, (PSG) suene con fuerza. Admitió conversaciones, pero desmintió que la famosa foto en Ibiza fuera un guiño. «Es una boludez. No había nada raro», aseveró.

Champions

“Me queda la espinita de otra Champions más, estuvimos muy cerquita, como en la semifinal ante el Liverpool, o la semifinal ante el Chelsea, con Pep… Tuvimos una generación con la que podríamos haber conseguido otra, pero esto es fútbol, y pudimos ganar otras cosas, es así. No me arrepiento de nada”.

Hasta luego Messi

Por último, expresó su tristeza por no haberse podido despedir de la afición en el campo: «Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida, pero me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, los extrañé muchísimo durante todo este tiempo durante la pandemia donde no hemos podido jugar con público. Si lo hubiese imaginado, lo habría hecho con el estadio lleno, pudiéndome despedir de ellos bien».