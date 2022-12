Leguina como punta del iceberg en el PSOE

- Publicidad-

Joaquín Leguina ha venido haciendo declaraciones y despachándose a gusto en medios de comunicación conservadores y muy reaccionarios. Todo ha tenido un límite y ha sido expulsado del PSOE como consecuencia de las manifestaciones de apoyo que expresó a la impresentable Isabel Díaz Ayuso, en su campaña para lograr la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo de 2021 . Esa fue la “gota que colmó el vaso” y en consecuencia, su expulsión del Partido Socialista la tuvo más que merecida. Precisamente con anterioridad había sido igualmente presidente madrileño entre 1983 y 1995.

Sin embargo, él no es el único que, no estando satisfecho con la línea política que lleva a efecto Pedro Sánchez, lo denuncian públicamente. Son muchos más los jerarcas “socialistas” que coinciden con sus criterios e igualmente al respecto manifiestan su malestar. Todo tiene que ver según ellos, porque Pedro Sánchez ha tomado el camino incorrecto, pactando el Gobierno con Unidas Podemos.

A esto, se une el apoyo parlamentario de quienes sustentan al Gobierno, como son los casos de Bildu a quienes consideran herederos de ETA y terroristas (por lo visto es lo que pretenden, para seguir manipulando a la opinión pública, recordando un tema tan sensible como este). Ojala ETA en su momento, hubiera reclamado la independencia de Euskadi con la palabra y no las armas. Tampoco están de acuerdo con los apoyos mutuos con los nacionalistas, no tanto con el PNV, pero si con Esquerra Republicana a la que le tienen un profundo desprecio y rechazo.

Esa es la realidad, la política desempeñada por Pedro Sánchez que no es nada de sus agrados. En ese sentido, si fuera más coincidente con los postulados defendidos por el Partido Popular, con toda seguridad, la apoyarían. No, solamente Joaquín Leguina, también Felipe González que ha llegado a comparar el gobierno de Pedro Sánchez, como el camarote de los hermanos Marx, Emiliano García Page que le ha criticado ser el único que manda en el PSOE, no incluyéndose él mismo en lo que respecta a Castilla la Mancha, donde según parece en clave electoral, pretende enfrentar a los españolistas de su autonomía con los catalanes, cuando acusó a Pedro Sánchez de estar negociando con éstos sus propias condenas.

Por lo visto no se ha enterado que los nacionalismos se retroalimentan. Es lo que ha venido haciendo la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox y en su momento Ciudadanos, enfrentando burdamente a gran parte de los españoles con los catalanes.

Son muchos más los jerarcas “socialistas”: Alfonso Guerra, José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente de Extremadura Guillermo Fernando Vara y el de Aragón Javier Lamban, que llegó a decir que el PSOE estaría mejor sin Pedro Sánchez y que el apostó por el expresidente del Principado de Asturias Javier Fernández.

Todos ellos han venido “tirando por la borda” principios y convicciones del PSOE y en gran medida el propio Pedro Sánchez. A éste y en ese sentido, se le puede enmarcar los acuerdos alcanzados con el PP y Vox, para exonerar al más que indecente y corrupto rey emérito de los delitos de fraude y evasión de capitales.

Lo cierto es que, éstos prebostes “socialistas”, si se produjera la ocasión no sería de extrañar que llegado el momento, se pusieran de acuerdo y presionaran para evitar la configuración de un nuevo gobierno con Unidas Podemos, organización política a la que acusan de comunista y bolivariana, prefiriendo que se pacte con el reaccionario y corrupto Partido Popular.