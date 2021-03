Con el cultivo y el consumo del cannabis y sus productos relacionados ocurre una cosa: para un neófito, no es fácil saber qué actividades son legales y cuáles están prohibidas. Existe una nebulosa que afecta tanto a cuál es la planta cuyo comercio está prohibido (marihuana, pero no cáñamo industrial, que está incluso subvencionado), qué cantidades se pueden plantar para el autoconsumo, qué productos se pueden vender por ser medicinales o cuál es el régimen jurídico de los clubes y asociaciones cannábicas.

Esto afecta también a la regulación de los productos elaborados a base de componentes del cannabis, como el CBD. El CBD o cannabidiol es uno de los más de cien cannabinoides que se encuentran en la planta cannabis sativa, en diferentes proporciones según la cepa y principalmente en las flores femeninas. Aunque se trata de un compuesto que actúa sobre el sistema nervioso central, no tiene los efectos psicoactivos del THC, otro de los principales cannabinoides de la planta.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud confirmó en un informe emitido en 2017 que el CBD ni es adictivo ni produce efectos nocivos para la salud. Al contrario, los efectos medicinales beneficiosos para el tratamiento de diversas enfermedades y patologías del CBD están contrastados científicamente, después de que en las últimas décadas, y particularmente desde los años 80 en adelante, se hayan realizado decenas de investigaciones al respecto.

Cuando hablamos de las propiedades medicinales del cannabis, hablamos indudablemente de las propiedades del THC, pero cada vez se conoce más a cerca de las propiedades del CBD , que resulta ser eficaz como analgésico y antinflamatorio, es antitumoral y ansiolítico, y actúa como neuroprotector y anticonvulsivante. Es eficaz en tratamientos contra enfermedades como la artritis, la epilepsia o el asma.

Pero ¿Es legal la compraventa de CBD?

Esto no impide que para conocer si se puede comercializar o adquirir CBD, sea necesario informarse previamente. Hay despachos como S&F Abogados especializados en asesorar en todo lo relacionado con la legislación acerca del cannabis y sus derivados. , hablamos hoy con Bernardo Soriano su director, acerca de esta cuestión tan controvertida.

Bernardo, ¿es el CBD legal en España?

A día de hoy en España, o en cualquier país de la UE, no se puede limitar la comercialización de los preparados de Cannabidiol (CBD), todo ello a raíz de una reciente resolución, de 19 de noviembre de 2020, del Tribunal Superior de justicia de la Unión Europea, en la que el Tribunal argumenta que siempre que los productos basados en CBD se hayan producidos de plantas de cáñamo industrial certificadas en algún país de la Unión Europea, al no estar el CBD fiscalizado internacionalmente y no operar criterios de salud pública para su la limitación de su venta, primaría el libre comercio de las mercancías entre los países miembros, fundamentado en los Art 34 y 36 del Tratado FUE.

¿Significa esto que se puede vender libremente?

Es un poco más complejo, esta resolución es muy novedosa y ha tenido varios efectos significativos.

El primero es que el CBD ha salido de la lista de ingredientes prohibidos en productos cosméticos, por lo que se pueden registrar productos de estas características sin problemas en Europa y vender libremente.

Por otra parte, se han reactivado los procesos de reconocimiento de nuevos alimentos con contenido en CBD. Anteriormente, los preparados de CBD no se podían comercializar como complementos alimenticios, al ser el CBD un nuevo alimento no autorizado. Para registrar este tipo de productos, había que iniciar un proceso a nivel Europeo para su reconocimiento, proceso que se suspendió a mediados del pasado año 2020, ante la incertidumbre de que en el seno de la Comisión de Estupefacientes de la ONU se optara por fiscalizar el CBD, esto que finalmente no ha ocurrido, sumado a la anteriormente citada resolución del Tribunal de Justicia de la UE, ha hecho que la Comisión Europea reactive el proceso de solicitud de registro de nuevos alimentos con CBD, por lo que esperamos que durante los próximos años, sean una realidad los alimentos y complementos alimenticios basados en CBD.

¿Y en que situación queda el cultivo de plantas de CBD?

Para cultivar, solo podría hacerse con fines médicos o de investigación y bajo las estrictas condiciones establecidas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, encargada de conceder unas licencias que tienen apenas más de una decena de productores en España.

En cambio, en España sí se puede cultivar cannabis industrial (cáñamo) de manera legal pero exclusivamente para usos industriales, en cambio, la legalidad es muy difusa y a veces contradictoria sobre la posible utilización de la flor para fines distintos a los industriales, siendo esta práctica viable en numerosos países de la UE.