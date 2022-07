Le está quedando una Liga de mierda a Tebas

- Publicidad-

Vivir del sueño de verano que supusieron los años de Messi vs. Cristiano Ronaldo parece que ha sido eso, un sueño. Cuando se decía que La Liga era la más importante del mundo, en realidad se estaba ocultando que salvo dos equipos, el resto estaba a verlas venir. Gracias al Atlético de Madrid se ha roto algo ese duopolio que tanto defiende Javier Tebas. Pero la realidad es la que es, una liga donde dos y medio equipos pueden ganarla. O ni eso, dadas las condiciones económicas actuales.

Se convención a los dos grandes de que vender los derechos de televisión de forma conjunta generaría más ingresos para todos… a día de hoy no parece que eso haya ocurrido. Los ingresos son similares y el reparto sigue siendo bastante desigual pre-resultados deportivos. Lo bueno es que muchos equipos de la zona baja van cubriendo sus presupuestos con los ingresos televisivos y eso genera estabilidad financiera. Lo malo que se acaba creando una liga de fútbol mediocre.

La Premier League va tres o cuatro pasos por delante. Cierto que en los últimos años el Manchester City está ganando el título, pero con mucha menos solvencia de lo que lo que se hace en España (salvo que esté el Atleti implicado). El Liverpool ha conseguido arañar una Liga y otra el Chelsea. En los últimos 10 años la Premier League ha tenido cinco campeones distintos, España tres, pero con varios equipos más rondando la cabeza. Además existe esa otra cuestión primordial, el fútbol es más vivo, más intenso en casi cualquier partido. Por no hablar lo bonito que es ver las gradas llenas. Partidos más “visualizables” acaban generando más ingresos y la llegada de mejores jugadores.

Un equipo similar a Osasuna puede acometer el fichaje de uno o dos jugadores destacados, robándoselos a Sevilla o Atlético de Madrid. Eso acaba redundando en un aumento de la calidad de los partidos y en las ganas de hacerse con los derechos audiovisuales. A Tebas esto parece importarle poco o nada. Si puede seguir vendiendo su Barça-Real Madrid como mejor partido del mundo le basta. El Elche-Gerona como si nadie lo ve en ninguna parte del mundo (algo que seguramente suceda). Cierto que un Spezia-Sassuolo tampoco lo ve casi nadie (ni los internacionalistas de las teles), pero lo suyo no es ir hacia atrás sino hacia delante.

El fairplay financiero es distinto en Inglaterra y ello beneficia a sus equipos. Interesa que se invierta, con cabeza, para seguir logrando ingresos que cuadriplican al resto de ligas. Se puede entender que el Imperio británico es más potente económicamente que el Imperio español, pero el fútbol, bien narrado, acaba siendo atractivo para millones de personas en cualquier lugar. No es sólo lo televisivo, parte fundamental, ni el fairplay financiero (que podría mejorarse), es saber vender bien el producto y hacer que los interesados apuesten por algo más que conservar el culo en primera.

Saber casi con seguridad que los cuatro equipos de Champions de la temporada que viene van a ser los mismos puede provocar la reducción de inversiones del resto de equipos. Jugar competiciones menores en Europa, tal y como están montadas a imitación de la mayor (lo que es un error), no es atractivo porque no genera la misma visibilidad y ahí La Liga algo podría hacer y no hace. Aunque sea quejarse o unirse a las demás ligas y presionar para hacer competiciones que llamen la atención. No es un problema directamente imputable a Tebas y su equipo, pero sí la poca mordiente del resto de equipos por entrar en Champions. Si se escucha a entrenadores y dirigentes vienen a decir “si hay suerte y llegamos porque otros pinchen será un premio”. Con esa actitud ¿a dónde se quiere ir?

Tampoco se ve a Tebas, más preocupado por salvar su trasero de los ataques de Florentino Pérez (con lo madridista que es él) y acabar con Rubiales, moverse a otros niveles para promocionar realmente La Liga. Lo de los embajadores está muy bien pero si tienes un mal producto lo vendes una y no más. Y para tener un mejor producto no hay que centrarse en mantener el duopolio y que el resto se quede con las migajas. En España podemos pensar que la nuestra es mejor liga porque se juega mejor (cosa completamente subjetiva) y se han ganado algunas Champions (cosa completamente individual-equipo), la realidad es la que es, ni el tato ve los partidos fuera de aquí… bueno ni en España se ven los partidos de la mayoría de equipos.

La magnífica gestión de Tebas es falsa porque no ha mejorado a casi ninguno de los equipos. Les da pan y chorizo a la mayoría. Lo justo para echar la jornada y ya. Igual comer filetes alguna vez más, conseguir patrocinadores de los de verdad para los equipos (que muchos pueden tener problemas para moverse a ciertos niveles), potenciar que se juegue con más viveza, en general que entre mucho más dinero en el fútbol español para que no suceda lo que ha contado perfectamente Rubén Uría en Goal, que todos los equipos están más que tiesos. En Italia no están mejor (todos a cesiones y sin mover un euro), pero lo suyo no es llegar a estar como ellos, sino como los muchachos de la pérfida Albión.

Saber vender el producto y parece que de esto no saben si sólo se basan en el dúo de siempre. Para eso vale hasta Tomás Roncero. Es ver a Osasuna, Almería, Elche, Español, Gerona, Athletic… con mejores equipos, con más fútbol. Y para ello quien dirige el tinglado debe saber moverse, hacer, generar y no estar a la pasarela de los medios de comunicación con estupideces que a un aficionado del Betis le importa poco o nada. Que de España tengan que salir Guido, Koundé, Oblak y tantos buenos jugadores no es bueno, ni ayuda a subir los ingresos. Se podría pensar que hay que apoyar a la cantera, pero con eso no se compite por el mundo, seamos realistas. Y los medios endiosan a cualquier chaval que acaba como acaba. Debe existir una combinación de ambas, pero las camadas dan para lo que dan.