Le deseo mucha suerte a Elsa Artadi, pero creo que la mejor candidata para Barcelona es Neus Munté

Hay que desearla mucha suerte a Elsa Artadi, tras tomar la decisión de dejar la política en activo, dice que lo hace por motivos personales y cuando alguien dice basta y se va, hay que felicitarlo y Elsa Artadi ha sabido abandonar la política de forma muy elegante esto hay que reconocerlo, aun así todo el mundo sabe que las encuestas para Junts con Elsa Artadi al inicio de la lista eran malas para no decir nefastas, creo quien no le ha gustado nada que Elsa Artadi se vaya es a los rivales de Junts per Catalunya. Quien será el candidato para Barcelona, con la marcha de Elsa Artadi?

Esta pregunta en este momento está sin respuesta, pero yo hago mi apuesta, este candidato deberá ser elegido en primarias, pero a mi me gustaría mucho que Neus Munté hiciera el paso, a ella Ada Colau si que le tiene mucho miedo, a lo mejor con Neus Munté no ganaríamos las elecciones del dos-mil-veinte-y-tres pero haríamos un papel muy decente, conozco gente que vive en Barcelona que votó en dos-mil-diez-y-nueve otras opciones independentistas, porqué les sentó muy mal que Neus Munté tras ganar unas primarias fuera apartada cómo cabeza de lista.

Pero Neus Munté gusta a los habitantes de Barcelona dicen que es una persona que escucha los problemas de la gente y es muy cercana, como me mojé dando la opinión de quien seria mi candidato en mi ciudad Figueres, ahora me mojo por Barcelona la capital de mi país Catalunya, creo que es el momento que Neus Munté sea candidata, tambien creo que tendría muchos números para ganar.

Con Neus Munté yo he coincido alguna vez en mítines políticos para mi es una mujer de diez, cercana y comprometida con el proceso catalán, recuerdo que cuando el Ex – Presidente Artur Mas la fichó para consejera de su gobierno no la conocía mucha, era de la antigua Convergencia pero militante de la UGT, luchadora por los derechos de los trabajadores y definía que quería su patria Catalunya libre, me encantó su perfil, cuando empezó a hablar a los medios de comunicación me encantaba Neus Munté, era como si hablara una amiga de toda la vida.

Más tarde la conocería como persona y aun me “enamoraría” más su forma de ser, así que creo que es el momento que Neus Munté se postule, a ella no la podré avalar pero si es candidata para la capital catalana le daré todo el soporte que haga falta, hay que decir que Junts per Catalunya nació para ser un partido nuevo, creo que las bases lo están consiguiendo, en Barcelona la candidata no será la prevista, aun así le deseo mucha suerte a Elsa Artadi con su marcha, porqué ha sabido decir no puedo más y me voy, otros para seguir cobrando son capaces de todo, así que a Elsa Artadi hay que felicitarla por su salida elegante de la política.

En Junts per Catalunya tengo claro que nada volverá a ser como lo que era y que los “enchufismos” y “enchufados” se están terminando y para esto luchan las bases, en Figueres en mi ciudad las bases dijeron el candidato debe ser elegido de forma democrática como ya comenté en anteriores artículos y no vamos a tragarnos el candidato que ustedes nos quieren imponer, en otras poblaciones se ha decidido hacer primarias, aunque no se llegara al mínimo de habitantes establecidos para hacerlas, en Barcelona si se deberán hacer primarias para elegir el candidato así que se deberá apoyar lo que escoja la militancia de Junts per Catalunya, pero mi candidata para Barcelona tiene nombre y apellidos, ahora es el momento y espero que se postule de Neus Munté.

Tengo clara una cosa en Junts per Catalunya los candidatos finalmente todos serán elegidos de forma democrática todos, la gran mayoría de candidatos de Junts per Catalunya de caras al dos-mil-veinte-y-tres aun están para elegir, y muchos serán distintos a los que inicialmente se planeaba o pretendían hacer colarnos, gente que lleva muchos años en la política, hoy es un enigma hasta quien será el candidato para Barcelona de la capital catalana, para mi tiene que ser Neus Munté, pero esto lo elegirán los militantes de Junts per Catalunya y la democracia siempre hay que respetarla.

Mucha suerte a Elsa Artadi en su nueva vida fuera de la política, ahora es el momento de Neus Munté para Barcelona según mi punto de vista, pero esta decisión debe ser de Neus Munté, cuando escribo este articulo no sé si Neus Munté quiere postularse o no, o si ha pensado en hacerlo, tambien deberá respetarse la decisión que tome la propia Neus, a quien tambien le deseo toda la suerte del mundo, tome la decisión que tome, lo que si me queda claro es que Ada Colau se le han complicado bastante las cosas y no tendrá tan fácil la reelección como se pensaba.