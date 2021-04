💪 No vamos a dejar que gobierne la ultraderecha.



Contamos con vosotros.

Si no nos movilizamos, las cosas no pasan por si solas.

Cambiar solo depende de nosotros.



Que @equipoGabilondo sea presidente de Madrid…

¡Está en nuestras manos!



🌹 @jalloul_hana #HazloXMadrid pic.twitter.com/PZj60sNeFf