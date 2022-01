Las ventajas de los alimentos naturales son mayores de lo que crees

- Publicidad-

Si bien durante los años 90 y 2000 experimentamos un gran auge de los alimentos precocinados, los snacks precintados y todo tipo de comidas repletas de edulcorantes y conservantes artificiales –que llenaron rápidamente las estanterías de los supermercados con precios muy reducidos y envoltorios muy atractivos a la vista- En los últimos años estamos experimentando una tendencia a la inversa. Las personas cada vez más están renunciando a este tipo de productos y buscan continuamente las etiquetas verdes y los productos frescos que les garanticen una alimentación más sana y libre de productos industriales.

Las ventajas de cambiar una dieta repleta de productos artificiales por otra donde los productos naturales tienen una presencia mayor son evidentes en términos de salud, pero además presentan muchas otras ventajas a nivel económico, climático y de cohesión social. Como las ventajas en materia de salud son evidentes y bien conocidas, vamos a centrarnos en todos los otros puntos a favor que presentan los alimentos naturales en tu dieta diaria.

Refuerzan la economía local y regional

Tanto los alimentos industriales como las frutas y verduras frescas llegan a nuestros supermercados procedentes de productores locales o internacionales. Si compras una bolsa de patatas fritas puede que haya sido fabricada en España, aunque lo más probable es que haya sido importada. A la inversa, si compras fruta tienes más posibilidades de comprarla procedente de productores españoles, y no tanto de agricultores internacionales.

Esto es especialmente cierto cuando compras tus frutas y verduras en supermercados que mantienen el compromiso firme de colaborar con los productores locales, y también si las compras en frutería y comercios de barrio o en los puestos del mercado. Al hacer esto estás haciendo que tu dinero recircule dentro de tu propia región, lo que beneficia a todas las personas que viven allí, y también a ti.

No tienen un coste muy superior en tu bolsillo

Aunque es cierto que algunos alimentos naturales tienen un coste mayor que los alimentos procesados o importados, lo cierto es que la diferencia no es tan grande si sabes donde buscar. Puedes revisar las ofertas LIDL y compararlas con las de otros supermercados y con las de los comercios locales para encontrar los mejores precios y ahorrar en tu cesta de la compra. De esta manera te darás cuenta de que en realidad no es mucho más caro disfrutar de una dieta sana y natural.

Por otra parte, los alimentos procesados suelen tener un coste extra que no es fácil de percibir sencillamente mirando su precio. Una bolsa de patatas fritas puede parecer muy económica, pero en realidad se trata de un snack que no nos alimenta y que con frecuencia nos despierta todavía más el apetito debido a sus sabores intensos diseñados para generar adicción. Los alimentos naturales sacian tu apetito, mientras que los alimentos artificiales y las bebidas gaseosas te invitan a continuar consumiéndoselos , lo que termina resultando mucho más caro.

Son especialmente beneficiosos para la lucha contra el cambio climático

Las emisiones de CO2 generadas por los alimentos naturales son muy inferiores a las generadas por los alimentos procesados, no solo porque se trata de alimentos crudos que no pasan por una fábrica y que no necesitan envases de plástico para su distribución y venta, sino porque además acostumbran a estar producidos de manera local y no generan emisiones en materia de transporte internacional para llegar hasta tu mesa.

El ahorro en términos de emisiones y del consumo de agua es todavía mayor si renuncias a la carne en tu dieta, ya que es mucho más caro criar animales para luego vender su carne en comparación con el coste que tiene cultivar alimentos vegetales. En un mundo que está sufriendo de tanta presión climática como el nuestro, todos los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones de gases invernadero y aumentar el ahorro de agua son esenciales.

Agradecerás los beneficios que presentan para tu salud

Incluso si todos estos beneficios económicos, ecológicos y sociales te resultan ajenos o difíciles de percibir, lo que es evidente es que notarás una gran diferencia si cambias tu dieta para incorporar más alimentos naturales y menos alimentos procesados. No solo lo notarás en tu peso, sino que también podrás sentirlo en la calidad de tus horas de sueño, en tu rendimiento al hacer deporte y en tu bienestar en general.

Si a todo esto sumamos el ahorro económico que puedes conseguir con los alimentos naturales, parece claro que 2022 puede ser el año ideal para que optes definitivamente por una dieta sana y natural y dejes de lado los alimentos procesados e industriales que tuvieron tanto protagonismo hace varias décadas y que, por suerte, están cediendo terreno cada vez más en favor de alternativas más saludables y equilibradas.