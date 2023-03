Las tildes y la Formación

Este artículo será corto, y no hablará de política. Sin embargo hablará de lo mismo de siempre, de aquello que me obsesiona porque está en todas partes paralizándonos y convirtiéndonos en siervos vampirizados por la ignorancia; me refiero a la falta de Formación. Vuelvo a repetir lo que es Formación para aquéllos que no lo sepan: Formación es lo que queda después de reflexionar. No son títulos universitarios ni doctorados, aunque los títulos y los doctorados ayudan. Es la reflexión constructiva que te da una nueva conformidad con el mundo, siempre cambiante y evolutivo. Por eso la Formación es un proceso continuo.

Esta mañana he leído en un periódico que la Real Academia de la Lengua ha decidido, después de diez años de acalorados debates, volver a implantar la obligatoriedad relativa de poner la tilde en la palabra sólo cuando así lo estime el hablante (deberían decir “escritor”); el mismo planteamiento lo hacen para éste, ése y aquél. El origen de la cuestión está en que admitieron que se pudiera escribir estas palabras sin tilde por la tremenda ignorancia de la ciudadanía hispano hablante en lo tocante a reglas de acentuación ortográfica. La pregunta es ¿qué culpa tiene el idioma de la gente sea tan ignorante? Y lo peor es que la ignorancia, o debería decir, falta de Formación, empieza en nuestros académicos de la lengua, y continúa en los profesores de Lengua Española que, por lo visto, no han sabido enseñar adecuadamente. Esto es el colmo, pero el colmo de los colmos es cuando se dice que sea el ciudadano el que, libremente, decida poner la tilde si estima que sirve para algo o lo considera necesario por algún obtuso motivo. Vamos, que la gente haga lo que le salga de los cojones. Yo no sé si es que están confundiendo Libertad con Libertinaje, o Normas con Imposiciones, pero la Libertad, para el que no lo sepa, es la cara de una moneda cuya cara contraria la constituyen las Normas. No hay Libertad sin Normas. El idioma nos hace libres porque tiene Normas. Vamos a ver si entendemos que es una cuestión de Normas y no de Libertad.

Existen unas cosas llamadas Categorías Gramaticales; en función de su categoría, las palabras atesoran unas características. No entraremos más en esto. Resulta, que una palabra constituida por los mismos fonemas puede redundar en más de una categoría, y, para poder distinguir su significado intrínseco, necesitamos establecer una diferencia poniendo una tilde. Se trata de esto, y no de la libertad del hablante. No hay Libertad en la confusión. Es inadmisible que alguien, y mucho menos la Real Academia, reclame la Libertad de la Ignorancia. La palabra solo puede ser varias cosas (categorías gramaticales), entre otras Adjetivo o Adverbio. Cuando es Adverbio lleva tilde para distinguirlo del caso en el que es Adjetivo. Por ejemplo, si estás un bar y pides un café solo, estás pidiendo un café sin leche; pero si pides un café sólo, es que no quieres más que un café, es decir, sin tostadas, u otra clase de acompañamientos. Sólo lleva tilde cuando es Adverbio, o lo que es lo mismo, cuando equivale y puede ser sustituido por solamente.

Este, ese y aquel también pueden ser varias categorías gramaticales. Pueden ser, por ejemplo, Adjetivos Demostrativos, o Pronombres Demostrativos. Cuando son pronombres, llevan tilde. Así, si digo “quiero este coche”, la palabra “este” es un Adjetivo que indica la cercanía del sustantivo “coche”. Sin embargo, si digo “Éste es el coche que quiero”, entonces “éste” es Pronombre, y lleva tilde. No hay libertad que valga. Hay normas que deben cumplirse para que el idioma sirva para lo que debe servir, que es para entendernos, no para decir gilipolleces sin tilde porque no conocemos las normas de acentuación. Ay, la Formación. La jodida Formación.

