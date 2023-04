Las sumas de Yolanda Díaz que dividen a la izquierda

“Hoy empieza todo”…, el caos en la izquierda. Parafraseando a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el lanzamiento a su candidatura a la Moncloa el pasado domingo en Madrid, está por verse si ese “todo” se encamina a la unión de las izquierdas que permita revalidar el gobierno de coalición progresista por otros cuatro años o, si por el contrario, mande al rincón de pensar a todos los partidos de la izquierda española y les condene a una larga travesía del desierto frente a un gobierno de los populares con la extrema derecha de Vox.

La presentación de la plataforma ciudadana promovida por Díaz no estuvo exenta de polémicas los días previos al acto de hace unos días en el pabellón Magariños: los tires y aflojes entre la cúpula del partido morado encabezada por su secretaria general y ministra de Asuntos Sociales Ione Belarra y la ministra de Igualdad Irene Montero junto a su portavoz parlamentario Pablo Echenique contra Yolanda Díaz y el ministro de Consumo Alberto Garzón, y viceversa, enrarecieron la convivencia ya no solo entre sus dirigentes sino también en el seno del Gobierno. Esto puso en evidencia el convulso panorama político en las formaciones a la izquierda del Partido Socialista.

Elegida “a dedo” por el otrora vicepresidente Pablo Iglesias hace 2 años cuando decidió abandonar el Gobierno para encabezar la candidatura de Podemos en las elecciones madrileñas anticipadas por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Díaz en el acto del pasado domingo presumió de sus logros desde el Ministerio de Trabajo , entre los cuales señaló la subida de más del 40 por ciento del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, la Ley Rider como ejemplos de lo que ella define “la política útil que mejora las condiciones de vida de los ciudadanos”.

Sin embargo y a pesar de ser la heredera natural del espacio a la izquierda del PSOE, Yolanda Díaz quiso dejar claro que ha roto amarres con la formación fundada por Pablo Iglesias manifestando abiertamente que “No soy de nadie y las mujeres no aceptamos tutelas de nadie”.

Se desconoce si, más allá de los mensajes cruzados enviados a través de los medios de comunicación entre la cúpula del partido morado y la ministra del Trabajo, ha habido intercambio de opiniones en el ámbito privado. Lo que sí es cierto es que las tensiones entre ambas partes motivó que Díaz llegase a la puesta de lago de Sumar con el apoyo de 15 partidos políticos muy variados, pero sin Podemos.

En este sentido, no queda claro de quién es la responsabilidad de la falta de acuerdo. Si bien, Yolanda Díaz en su momento ya cuestionó su designación “a dedo” por parte de Pablo Iglesias y ha insistido y ahora mismo pregona a los cuatro vientos que “En Sumar habrá primarias” es incomprensible cuál es la causa del desencuentro con los morados ya que la condición, al menos pública, para llegar a un entendimiento con la actual vicepresidenta del Gobierno es la celebración de primarias abiertas. Quizás, los motivos tengan que ver más con la elaboración de las listas, la garantía de puestos de salida para algunos máximos dirigentes de la formación morada, las fuentes de financiación económica, etc., y no tanto, sobre si las mismas se confeccionan en despachos o a través de votación popular.

Todos recordarán el último discurso publicado en video en Twitter del ex vicepresidente Pablo Iglesias antes de marcharse del Gobierno donde pedía expresamente a la militancia de Podemos que arropase a Díaz como representante de ese espacio. En menos de dos años, ese mensaje ha quedado en papel mojado y Yolanda Díaz ha perdido la condición de candidata natural de Podemos.

La última patada al tablero político

El distanciamiento entre Pablo Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero con Yolanda Díaz no es reciente. A lo largo de estos dos últimos años, ambas partes han marcado posturas diferentes sacudiendo al mismo Gobierno en temas como la Guerra de Ucrania, el envío de armas, la ley del solo Sí es Sí o las medidas económicas para hacer frente a la espiral inflacionista de la energía o de los productos básicos de alimentación.

No obstante, si hay un antes y después en la relación entre Yolanda Díaz y la cúpula de Podemos fue el acto de “Otras políticas” celebrado en Valencia siete meses después de haber heredado el cargo de vicepresidenta de parte de Iglesias, junto Mónica Otra (Compromís), Mónica García ( Más Madrid), Ada Colau (En Común Podem) y Fátima Hamed (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía). Ni Ione Belarra, secretaria general de Podemos ni Irene Montero, ministra de Igualdad, fueron invitadas al evento.

Y otro hecho más cercano que acabó de tensar aún más si cabe la relación de Díaz con Iglesias, Belarra y Montero fue el lanzamiento del “proceso de escucha” del pasado mes de julio, hace menos de 1 año, en el Matadero de Madrid donde las dos máximas representantes de la formación morada tampoco recibieron las invitaciones para acudir al pistoletazo de salida de esta plataforma ciudadana.

En el camino ha habido víctimas políticas como, por ejemplo, Enrique Santiago, histórico dirigente del Partido Comunista, quien mostró abiertamente su apoyo a Díaz. En julio de 2022 fue cesado por la ministra Belarra de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.

Así como Vistalegre fue la cuna de un nuevo partido político que vendría a revolucionar el panorama político de la historia democrática reciente, el Magariños, pabellón donde jugó Pedro Sánchez al baloncesto, es la patada definitiva de Díaz a la condición de heredera de un espacio que la encumbró hasta la Vicepresidencia del Gobierno y desde la cual hoy puede presumir de capital político.

¿Es lícito que Díaz quiera sacar pecho de su acción de gobierno? Sí. Pero visto desde la perspectiva de la dirección de Podemos puede hasta entenderse que sus dirigentes quieran una contrapartida y reivindiquen sus intereses y su cuota de poder.

Pierde Sumar, pierde Podemos

Si Yolanda Díaz ha tomado la decisión de ir por libre sin Podemos es porque cree que que su carisma, sus iniciativas ministeriales y hasta su buena valoración ciudadana en las diferentes encuestas publicadas hasta el momento le permiten emprender en solitario el viaje electoral a las Generales sin sus compañeras del Consejo de Ministros, Belarra y Montero, que representan la quintaesencia del partido morado.

Sin embargo, Díaz olvida un hecho no menor: carece de partido y en consecuencia de un poder territorial en el ámbito autonómico y municipal que, mal que le pese, hasta el próximo mes ostenta la formación fundada por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Por su parte, la ejecutiva de Podemos debería valorar hasta qué punto el hecho de no sumarse a la plataforma promovida por Díaz puede contribuir a mermar las expectativas electorales de sus candidatos en comunidades autónomas y ayuntamientos al trasladar la idea de ser una izquierda radical, no abierta a la negociación, al diálogo y al entendimiento con el resto de las otras 15 formaciones que sí se han plegado a la propuesta de la actual vicepresidenta segunda del Gobierno. El obcecamiento en mantener determinados posicionamientos de máximos puede llevar a la cúpula de Podemos a la ceguera de no reconocer el más que probable tirón electoral de Díaz de cara a unas Generales y a debilitar a sus propios candidatos en los comicios del próximos 28 de mayo.

Una decisión arriesgada de Díaz

Con el golpe sobre la mesa que dio el pasado domingo en el Magariños, Yolanda Díaz ha jugado una carta muy fuerte: si no intenta llegar a un acuerdo antes de las próximas elecciones del 28 de mayo la vicepresidenta el Gobierno puede ver lastradas sus expectativas electorales por un mal resultado de la formación morada. Yolanda Díaz no debería desconocer que el mismo electorado progresista, o gran parte del que intenta captar de cara a las próximas Generales, serán muchos votos prestados o con origen en la formación liderada por Ione Belarra.

De hecho, si el espacio progresista representado hasta el momento por Unidas Podemos sufre un descalabro en las urnas y, en consecuencia, se pierden gobiernos autonómicos y municipales por falta de movilización del electorado de izquierdas, puede finalmente salpicar las expectativas triunfalistas que arengó Díaz a los asistentes en su acto de lanzamiento de Sumar.

Si la pretensión de Yolanda Díaz se dirige a negociar con un Podemos debilitado o mermado electoralmente se equivoca: la fortaleza de su candidatura de cara a las Generales no puede tener base en la pérdida de poder territorial en el ámbito municipal y autonómico de los morados. Es más, puede volverse en contra y en vez de consolidar su liderazgo, minarlo.

En pocas palabras, con sus fortalezas y debilidades la pregunta que está en el aire es si ambas partes puedan permitirse esta lucha de egos. De no remediarse probablemente les pasará factura a todos provocando en primer lugar la desmovilización de su propio electorado al ver cómo sus dirigentes se pelean por espacios de poder en detrimento de darles soluciones a los problemas cotidianos, del día a día, como pueden ser la vivienda, la sanidad, la educación, la inflación,etc .

En segundo lugar, de ir en aumento la conflictividad entre Sumar y Podemos, la misma izquierda le pondrá la alfombra roja a la derecha y extrema derecha para que lleguen directamente a la Moncloa. Siempre, eso sí, con la inestimable música de sus altavoces mediáticos de las tertulias radiofónicas y televisivas de media mañana que no ven la hora que haya un Gobierno de España que vele por sus privilegios.

La resaca de Sumar

Si bien el lanzamiento de la plataforma ciudadana puede ser un revulsivo para el electorado progresista que, a tenor de la encuestas publicadas, en comparación con el de derechas y extrema derecha, está poco movilizado o desmotivado, en lo que sí hay acuerdo entre Sumar y Podemos es que la reedición del gobierno de coalición por otros 4 años depende de la unión dentro de las formaciones a la izquierda del PSOE.

Y así lo han manifestado el portavoz de la formación morada Pablo Fernández tras su habitual rueda de prensa de los lunes como Yolanda Díaz en varias entrevistas televisivas el día después de su presentación oficial como candidata a la Presidencia del Gobierno. También no descarta un entendimiento el ministro Alberto Garzón o el vicepresidente de las Islas Baleares, Juan Pedro Yllanes Suárez.

Sin embargo, uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, en un tono menos conciliador se ha referido a Díaz en Twitter como “Pues es ministra de Unidas Podemos y hoy ha hecho campaña por partidos que compiten contra Unidas Podemos”.

Por otro lado, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha admitido que si Sumar y Podemos fueran por separado «sería un desastre, no sólo para los dos espacios sino para España y para los derechos de las mayorías sociales».

Las redes, campo de trifulca en la izquierda

Como si se tratase de un partido de fútbol con sus jugadores y sus aficiones, la polémica con defensores de unos y de otros se vive, desde hace unas cuantas semanas, intensamente en las redes sociales, con particular interés en Twitter.

Las tensiones entre Díaz y el resto de dirigentes de Podemos ha desatado una batalla dialéctica repleta de insultos y descalificaciones, por un lado, y llamada a la unidad y al entendimiento, por otro. Entre medias, algunos usuarios han lanzado campañas de apoyos con hashtags incluídos o de unfollows que desnuda un nivel de fanatismo desmedido propio de una contienda deportiva donde se festejan los goles en la portería contraria.

Sin embargo, sus seguidores han perdido de vista que los goles en contra son, paradójicamente, dentro del mismo campo ideológico de la izquierda. Y mientras tanto, sin hacer nada, los jugadores de la derecha y extrema derecha se frotan las manos viendo cómo sus contrincantes de la izquierda se meten goles en la propia portería los que les permite ganar el partido con una mayoría holgada.

A mar revuelto…

Si bien hay un común denominador entre los analistas, llámense progresistas, en la necesidad de entendimiento entre los distintos partidos políticos que representan al ala minoritaria del gobierno de coalición, los tertulianos de medios conservadores no han dejado pasar la oportunidad para obtener beneficios del tsunami de las izquierdas.

En este punto resulta paradójico ver cómo algunos periodistas como Yolanda Gómez del tradicional ABC o Lucía Méndez de El Mundo que, desde sus inicios hasta ayer mismo no han parado de criticar a la formación morada en cuanto a declaraciones o incoativas parlamentarias de sus dirigentes, el día después de la presentación de Sumar se hayan despertado como los máximos defensores de la formación de Pablo Iglesias. Si en las últimos meses, Podemos estaba en descomposición, desde el pasado lunes para algunos altavoces mediáticos es el partido que representa al segundo socio de la coalición.

Es evidente que para determinados medios conservadores se hace imprescindible alimentar el conflicto entre Sumar y Podemos: beneficia claramente a los partidos de las derechas y a sus intereses políticos y mediáticos provocando la desmovilización de las izquierdas.

En este sentido, Iglesias ha advertido a Díaz “A los medios de comunicación no les interesa que Yolanda Díaz sea presidenta de España, interesa destruir Podemos»

¿Miedo o alivio en el PSOE?

¿Qué pasa en el PSOE? Sin duda, los socialistas miran con cautela el espectáculo montado a su izquierda. Se ha hablado mucho, sobre todo en redes sociales, que existe un miedo subyacente por el éxito que pueda conseguir Sumar.

Es verdad que en los socialistas perdura aún aquella espinilla del anunciado sorpasso de los morados que, por cierto, nunca llegó. De momento, entre sus dirigentes y sus bases no existe temor alguno a que Díaz pueda lograr lo que no pudo Iglesias en el 2016.

Es más, desde fuentes socialistas admiten, algunos ya hasta públicamente como el ministro de Presidencia Félix Bolaños, que sin una formación fuerte a su izquierda que sirva como “revulsivo” les será muy difícil hacer frente a los embistes de la derecha política, mediática y empresarial y permanecer así otros 4 años más en La Moncloa.

Si al desgaste propio de la acción de gobierno de Pedro Sánchez en una legislatura complicada desde sus comienzos por la gestión de la pandemia y, más recientemente por la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania, se suma el deterioro de la marca de su socio, Podemos, desde la salida de Iglesias de la vicepresidencia y el nacimiento del hiperliderazgo político de Yolanda Díaz, pero sin partido, las expectativas electorales de los socialistas han caído en picado.

Y un dato: la ley electoral penaliza en algunas jurisdicciones a aquellas formaciones que quedan en cuarto o quinto lugar. En pocas palabras, en provincias que reparten tres escaños como Guadalajara. Teruel, Cuenca, Segovia o Zamora no es baladí acabar en tercera posición pues puede significar obtener o no asiento en el Congreso de los Diputados. El voto al resto de partidos que vayan por detrás se va a la papelera. Y los socialistas son los primeros conscientes de ello.

¿Díaz quiere pescar en caladero socialista?

Es la pregunta que muchos de los asistentes al acto del domingo se hicieron al ver sobre el escenario a Carla Antonelli, activista por los derechos LGTBIQ y primera diputada trans en este país con carnet del partido socialista hasta octubre del pasado año. Tan significativa fue su presencia que, tras su intervención, la propia Antonelli presentó a la ya candidata por Sumar, Yolanda Díaz.

Está por verse hasta qué punto ha sentado bien en Ferraz que la ex diputada de la Asamblea de Madrid haya hecho referencia en su intervención a leyes aprobadas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: la ley del aborto, la ley del matrimonio igualitario y hasta mención expresa al reconocido activista socialista ya fallecido, Pedro Zerolo.