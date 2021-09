Las sonrisas de Ricciardo y de Bottas

- Publicidad-

Después del gran premio de Monza en las televisiones del mundo entero han brillado de modo especial y muy interesante dos sonrisas.

La primera la del primer clasificado en la carrera: Daniel ricciardo, a quien la mayoría de los aficionados habían empezado a dar por totalmente acabado. No era una sonrisa cómo les que lucía el australiano de apellido italiano antes de la época de McLaren. Han sido muchos meses de mucho sufrimiento, de dudar incluso de sí mismo. Era una sonrisa restaurada. No es lo mismo resucitar que no haber muerto nunca. Aún así la sonrisa ha gustado y alegrado a todo el mundo pues Ricciardo es el piloto con más simpatías de cuántos forman actualmente la parrilla del mundial.

Pero la de Ricciardo no es la única sonrisa que h brillado de modo especial, muy especial, tras el Gran Premio de Monza.

La sonrisa de Valtteri Bottas era más que un poema, ¡era una novela! Una novela que contaba todo lo que ha sufrido el piloto aceptando convertirse en el número dos, en el limpiabotas, en el compañero del gran campeón. Nadie parece haberse fijado que el mono de Valtteri Bottas en Monza era blanco mientras que el de Hamilton seguía siendo negro. Un detalle curioso.

Y cuándo le han preguntado por el accidente de su compañero y jefe de filas, el muy afortunado Hamilton, es cuando ha aparecido la sonrisa de Bottas. Sonrisaza brutal. Sonrisaza salvaje.

-Me da un ardite, me importa un carajo lo que le haya pasado. Hoy soy yo el protagonista de Mercedes. Me han echado del equipo y soy yo el protagonista. Acabé primero en la Q3 y acabe primero en la Q4 al sprint.

He remontado 16 posiciones y esta es mi SONRISA que demuestra mi orgullo y mi satisfacción conmigo mismo. ¿QUIÉN DECÍA QUE NO SOY CAPAZ DE ADELANTAR?

La sonrisa aliviada de DANIEL RICCIARDO, la sonrisa salvaje de VALTTERI BOTTAS. Ambas inolvidables. Lástima que las televisiones en el futuro solo reproducirán una y otra vez el accidente de Verstappen y Hamilton y no nos pondrán esas sonrisas para recordarnos que la vida a veces compensa los sufrimientos y nos llena la boca y la mirada de alegría.

Tigre Tigre