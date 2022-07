Las sillas que van rotando en las secretarias de Estado y su efecto en la ciudadanía- parte II

- Publicidad-

A veces se ven venir las cosas y no es necesariamente por tener el don de la clarividencia…simplemente estamos ya habituados a que los errores continúen repitiéndose.

El 12 de abril de 2021 en otros de mis artículos hablaba de la rotación de sillas en ciertas secretarias de Estado que parece ser no son demasiado atractivas para sus ocupantes.

Hace apenas dos semanas el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá sorprendió a las consejeras y consejeros generales del foro de la emigración de nombre interminable (Consejo General de la Ciudadanía española en el exterior – CGCEE) con no solo su asistencia, sino además alargar su intervención para recoger las preguntas y dudas de muchos de los participantes.

El señor Escrivá pudo hablar largo y tendido de planes, experiencias propias o de su familia en la emigración y no esquivó la mayoría de la preguntas o comentarios…la mayoría.

En mi intervención aparte de enumerar los problemas del Brexit pude dejar un comentario o sugerencia en la que mostraba mi enfado con la eterna rotación en la secretaria de Estado de Migraciones.

Cuando sugerí que no rotaran tanto este asiento, el ministro y secretario de Estado se miraron unos segundos, y a mí me quedó la sensación de que quizás yo había dicho algo inapropiado, pero una semana más tarde pude entender el cruce de miradas.

El 22 de junio, justo una semana después se anuncia que Jesús Perea deja este puesto para volver a la Presidencia de Gobierno dejando un hueco que rápidamente se ha ocupado por Isabel Castro.

Jesús Perea ha dejado su puesto y el sentimiento generalizado de los que estuvimos en Madrid en el I Pleno del VIII Mandato del CGCEE es que hemos perdido a un potencial gran secretario de Estado. Prometía mucho y su trato hacia los representantes del exterior fue ejemplar, siendo flexible, ayudando a que logremos cambios importantes, o presentándonos por primera vez a una candidata a la presidencia de esta institución.

Llegó a mitigar el malestar general de todos en este foro por la falta de plenos desde 2018.

Jesús Perea suplió en el cargo a Jana Jalloul que a su vez dejó el cargo para estar en las listas del PSOE para la autonómicas de Madrid en la lista de Gabilondo…y los emigrantes vemos con desesperación como este asiento tiene problemas para mantener a sus ocupantes y los dos últimos han durado apenas 14 meses en sus puestos.

Creo que a veces estos puestos, son difíciles de no aceptar, pero a mi parecer hay una falta de compromiso real de aquellos que toman esta responsabilidad y nunca lo ha ocupado un inmigrante, o aun menos un emigrante.

Con emigrante quiero decir emigrante de los de salir del país sin billete de vuelta y no alguien que estuvo en Harvard un par de años de postdoctorado o se fue de Erasmus a Birmingham. Tampoco entran los que en su puesto de directivo se fue a estar 5 años fuera del país y que nunca tuvo que pasar siquiera por el consulado a registrarse o intentar sacar un pasaporte.

No hay carné de emigrante de verdad o de mentira, pero creo que para considerarte a ti mismo emigrante has pasado por el duelo de dejar a tu familia y amigos, has pasado momentos en los que en tu futuro la posibilidad real de volver a España era cero, o por ejemplo ves que tus hijos tienen más en común con tu nuevo destino que con el país del que saliste.

Quizás si alguien con esta experiencia vital llegara a este asiento de secretario de Estado, estas rotaciones tan frecuentes no se darían ya que se no habría que explicarles la importancia de trabajar no solo por los que llegan y son necesarios, sino también por los que salieron y siguen siendo españoles.

Yo ahora mismo tengo todas las esperanzas en Isabel Castro Fernández. Jesús: fue bonito mientras duró, no eres tú soy yo…y todo eso…

Isabel Castro Fernández es la nueva secretaria de estado de Migraciones, y mi único pero como lo fue con Jana Jalloul es el aspecto en el que es experta…y no es la emigración.

Jana tiene conocido prestigio en Inmigración, e Isabel en temas de seguridad social e inspección laboral, y parece que siempre que nos ponen a alguien al frente se olvidan de los que salieron.

Todos los secretarios de estado que hemos tenido tienen un currículo ejemplar, pero nunca nos aporta ese sentimiento de empatía que tendríamos si viéramos que ha sido migrante.

El 12 de abril de 2021 yo decía:

“La ciudad de Valencia de repente se queda sin alcaldía o sin diputación, y se decide desde Madrid no escucharlos y mandan un jefe “de la capital” a que regule todo lo que hacen. Un experto que nunca ha vivido en Valencia… esto no es real, no se asusten, pero hay una “provincia” más grande que Valencia en número de habitantes que está pasando justo por esta situación.”

…y este párrafo vuelve a poder aplicarse con la situación actual.

Volvemos al punto de partida y habrá que intentar comenzar a reunirnos con Isabel Castro tan pronto como sea posible para dar un “curso rápido del CGCEE” y lograr que empatice y entienda que hay 2 millones y novecientas mil personas que desde el exterior necesitan que esta secretaria de estado nos ayude a reclamar nuestros derechos, a tener mas visibilidad, y a seguir una senda que Jesús Perea ha dejado marcada con más colaboración, más empatía, y escuchándonos. Con esto nos vale. Con esto y con que en 14 meses no decida dejar el puesto por otro asiento u otros intereses y volvamos a empezar de 0 con el sentimiento de no merecernos mas que secretarios de Estado “interinos” que antes de entrar ya están planeando la salida.