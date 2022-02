Las sanciones no frenarán la guerra en Ucrania porque Vladimir Putin no es Sadam Hussein

- Publicidad-

La invasión de Ucrania por parte de Rusia podría salirle muy cara a Vladimir Putin y ya hay precedentes. Sin embargo, no será así. Hace más de 30 años se inició la primera guerra del Golfo cuando Irak invadió sin provocación Kuwait. La respuesta internacional fue una gran coalición de países que atacó al régimen de Sadam Hussein.

Sin embargo, las consecuencias de esa guerra no provocada se han mantenido durante más de 3 décadas para el pueblo iraquí, puesto que Irak tuvo que compensar por las víctimas y los daños causados en una invasión que tiene las mismas características que la que Vladimir Putin ha ejecutado contra Ucrania.

La semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU votó de manera unánime la confirmación de que Irak había cumplido al pagar la cifra de 52.000 millones de dólares.

Es cierto que Putin es un sátrapa, pero Sadam Hussein, otro sátrapa, no era lo que es el presidente ruso. El arsenal nuclear ruso va a ser el que va a frenar a occidente porque nadie tiene la certeza de que Vladimir Putin no vaya a apretar el botón. Ayer, por ejemplo, el presidente ruso puso en régimen de combate a las unidades encargadas del control y lanzamiento del armamento nuclear.

De igual modo, el mismo día en que se produjo la invasión sin provocación de Ucrania, Putin amenazó a occidente con unas palabras que indicaban que estaba dispuesto a todo si se inmiscuían a en la guerra: «La respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia».

Los países occidentales han impuesto sanciones a Rusia y están reforzando la presencia militar para defenderse de un posible ataque ruso a la parte oriental de Europa. Sin embargo, ¿qué coste va a tener la guerra para Putin?

Es obvio que la amenaza del dictador ruso, un nostálgico de la Guerra Fría, no puede subestimarse, sobre todo porque tiene a su disposición un arsenal nuclear. No obstante, la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados ni dejarse intimidar por el tirano ruso, un dirigente que, no lo olvidemos, encarcela a los críticos, los opositores y, como se ha visto en los últimos días, no duda en invadir los países que él cree que pertenecen a Rusia.

Está claro que si Putin logra vencer y anexionarse Ucrania o derrocar a Volodimyr Zelensky para colocar a un presidente títere, como en Bielorrusia o Moldavia, es poco probable que se frene ahí. Ya ha lanzado amenazas contra Letonia, Lituania y Estonia e, incluso, contra Suecia y Finlandia. Respecto a las repúblicas bálticas, Putin tiene la conciencia de que pertenecen a Rusia porque en el pasado estuvieron bajo el poder de la URSS y Finlandia fue invadida por los soviéticos en 1939.

Las sanciones que se han impuesto hasta ahora son muy duras pero, tal y como se ha visto en otros regímenes autoritarios, no tienen mella en estos estados. El sometimiento al pueblo a un régimen de miedo imposibilita prácticamente una rebelión que derroque al dictador. Putin lo sabe y por eso no se frena, además de por las armas nucleares, evidentemente.

Para alguien como el presidente ruso la única sanción posible sería el uso de la fuerza, porque él sólo conoce ese modelo de resolución de conflictos. Por tanto, sabe a la perfección que nadie se va a atrever a activar una operación que podría tener como consecuencia la III Guerra Mundial.