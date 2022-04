Las sanciones de la UE cubrirán el petróleo y el gas rusos tarde o temprano

- Publicidad-

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo el miércoles que creía que las sanciones de la Unión Europea (UE) a Rusia por su agresión contra Ucrania “tarde o temprano” cubrirían las importaciones de petróleo y gas rusos.

En su intervención en un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el presidente del Consejo Europeo también expresó su apertura a la idea de que la UE otorgue asilo a los soldados rusos que desobedecen las órdenes y depongan las armas en Ucrania.

Un día después de que la Comisión Europea presentara su propuesta de quinto paquete de sanciones a Rusia, ante las atrocidades cometidas por el ejército ruso en Bucha y otras ciudades ucranianas ocupadas pero liberadas, que por primera vez contempla la energía, con la prohibición de importaciones de carbón, Charles Michel consideró probable que la UE tenga que ir aún más lejos.

“Creo que tarde o temprano también se necesitarán medidas sobre el petróleo e incluso el gas”, dijo, abordando un tema que divide a los estados miembros.

El presidente del Consejo Europeo señaló que después de la devastación de la ciudad de Mariupol, el mundo ahora podría presenciar “crímenes contra la humanidad, contra civiles inocentes, en Bucha y en muchas otras ciudades”.

“Es una prueba más de que la brutalidad rusa contra el pueblo de Ucrania no tiene límites. Es más evidencia de crímenes de guerra, con cuerpos apilados en fosas comunes. Esto no es una operación especial, son crímenes de guerra. Y nosotros en la UE no vamos a dar la espalda, vamos a mirar la realidad a los ojos. Debe haber, y habrá, graves consecuencias para todos los responsables, y ya estamos apoyando todos los esfuerzos para reunir pruebas. Haremos todo lo posible para llevar a los perpetradores ante la justicia internacional”, declaró.