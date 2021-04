Una reciente encuesta de Sigma Dos da a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mayoría en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo, de tal forma que podría gobernar con el apoyo de la formación ultraderechista Vox, que experimentaría una ligera subida y conservaría sus escaños. Es un hecho que el bloque de las derechas está unido y en franca consolidación. Mientras tanto, las izquierdas aparecen más fragmentadas, más desunidas, lo cual es percibido por el electorado como un síntoma de debilidad. Y esa percepción penaliza de cara a las urnas. Por tanto, algo está fallando en la estrategia del bloque progresista. ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que hace que la maquinaria no termine de arrancar? Quizá el origen de la avería haya que buscarlo en el discurso prudente (quizá demasiado) del candidato socialista. Hace menos de un mes, Ángel Gabilondo rechazaba la posibilidad de pactar con Unidas Podemos tras las elecciones regionales. «Con este Iglesias, no», aseveraba entonces. ¿Sigue pensando de la misma manera? Por lo visto sí y ni siquiera las malas previsiones de resultados han conseguido mover al eminente profesor de sus postulados electorales.

Ayer, en La Sexta Noche, Gabilondo insistió en que «Madrid necesita un Gobierno progresista, centrado» que «esté abierto en ambas direcciones sin extremismos«. «No tengo nada en contra del señor Iglesias, solo faltaba», ha asegurado sobre el candidato de Unidas Podemos, apostillando no obstante que, a su juicio, «el planteamiento general que ha hecho de las elecciones no es adecuado» y «no es el que necesita Madrid». «Yo me alejo de los extremismos», ha insistido.

Preguntado si preferiría pactar con Ciudadanos (pese a que la formación naranja se inclina por reeditar un Gobierno con el PP), Gabilondo ha defendido su propia «capacidad de acordar con distintas formaciones en distintas direcciones». «Lo único que pido es que no haya extremismos«, ha reiterado.

No obstante, ha aseverado que «Cs cometió un error pactando con el PP y esa vertiente además hacia Vox». «No creo que deba volver a las andadas», ha deslizado. «Cometieron un error, y además no solo un error para Madrid, sino para toda España con ese acuerdo, para llegar a un acuerdo tan fallido que han tenido que cesar al vicepresidente y a varios consejeros», ha apostillado.

«Sí quiero acordar con los que quieren un Gobierno de progreso y de transformación en Madrid», ha defendido el candidato del PSOE, que sostiene que «hay votantes distintas formaciones que también quieren eso».

Pero, ¿y si la única opción para que haya un Gobierno de izquierdas en Madrid es un acuerdo con Podemos y Más Madrid? «Oraciones condicionales antes de las elecciones no son muy aconsejables», ha respondido Gabilondo, que niega que vaya a «a excluir a nadie». «Ojalá un día Iglesias no tenga un planteamiento tan radical, del mismo modo que he dicho que ojalá el PP un día no tenga ese planteamiento radical», ha añadido, reiterando su apuesta por «una opción progresista, centrada, sin extremismos».