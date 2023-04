Las ‘Pequeñas memorias’ de Fina García Marruz

- Publicidad-

La gran poeta cubana de la lengua española Fina García Marruz es motivo de homenajes en el centenario de su nacimiento. El próximo martes 18 de abril, a las 19:30 horas, Casa de América de Madrid será el centro de una celebración por todo lo alto para que los amantes de su poesía participen. Otro gran acontecimiento en torno a su obra lo representa el lanzamiento, por vez primera, de su libro Pequeñas memorias (Huso, 2023), una joya que García Marruz escribió a los 32 años y que jamás fue publicada. Diario16 ofrece en exclusiva un texto de la propia poeta en el que relata los motivos de esta obra.

“No he escrito nada de esto pensando en publicarlo, deseando publicarlo secretamente, al menos, más tarde. -No quiero que nadie lo haga tampoco en mi lugar. -Escribo para unos pocos amigos que están cerca, y a los que les gusta recordar conmigo las escenas que narro y en que ellos tuvieron parte. Lo escribo para mi hermana, porque ya no la tengo todo el tiempo conmigo, para hablarle como antes. Escribo, sobre todo, para recordar yo misma, en los raros días en que me ha sido posible respetar el avance olvidado del tiempo, sentir una lentitud o una rapidez idénticas, sin alterar o suplantar sus pasos. No caeré en la fea moda de narrar miserias que a nadie faltan. Estos son algunos de esos recuerdos a los que uno se vuelve como a su pequeña dicha, cuando todo cierra un poco en torno”.

Fina García Marruz (La Habana, 1923-2022) es una de las poetas más importantes de la lengua española. Sus versos están recogidos en tres libros: Las miradas perdidas, Visitaciones y Habana del centro. Su obra ensayística incluye, entre muchos otros trabajos, publicados e inéditos, Temas martianos, Hablar de la poesía, Quevedo, y La familia de ‘Orígenes’. Entre sus galardones, destacan el Premio de Poesía Iberoamericana Pablo Neruda (2007), el XX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2011) y el Premio Federico García Lorca (2011).

Pequeñas memorias fue escrito por Fina García Marruz en 1955. Tenía 32 años y ya había publicado Las miradas perdidas (1951), y otros cuadernos de poesía. Fue, junto con su esposo, el gran intelectual Cintio Vitier, integrante del Grupo Orígenes, y ejerció brillantemente la investigación literaria y el ensayo.

Pequeñas memorias no es un libro sólo de remembranzas ni de anécdotas al estilo convencional. Aquí Fina nos cuenta sobre su familia, su infancia y adolescencia, su conversión al catolicismo, con una profunda e intensa carga poética; nos revela aspectos muy íntimos de su carácter, reflexiona sobre la dicha «a la que no le pedimos, como a la muerte o a la vida, una justificación», sobre La Habana de su época; nos habla de su amistad con el escritor cubano Gastón Baquero y de la impresión que le causó escuchar, leer y conocer al poeta español Juan Ramón Jiménez durante su breve estancia en Cuba entre finales de 1936 y principios de 1939. Fue gracias a estos dos autores que Fina entra en contacto con la Poesía, así, en mayúsculas: «tierra sin una sola sombra, única porción de alegría que me había sido dada conocer en el mundo, casa en que nunca he sido extraña», nos confiesa, emocionada.

La publicación de Pequeñas memorias en el año del centenario de su natalicio, es un bello homenaje a una persona que dedicó toda su vida, con amor, respeto y pasión, a la literatura, y que es considerada, por muchos, una de las voces líricas más importantes de Hispanoamérica. Pequeñas memorias fue editado por Lourdes Cairo Montero, con presentación y notas de Josefina de Diego García Marruz.