Las opiniones políticas personales de los ciudadanos: Los políticos deben aguantarlas, van con el cargo y por algo son unos servidores públicos

Sé que unos artículos míos publicados en este medio de comunicación causaron revuelo entre algunos políticos de los que hablaba, con ellos seria alta y clara y les diría soportar las opiniones de todo tipo va con el cargo y con sueldo.

Yo fui concejala de Boadella i Les Escaules en la legislatura del 2015-2019, ahí hubieron cosas que les gustaron y que no les gustaron a los vecinos pero yo acepté todas las criticas y opiniones que hubieron y no cobraba nada como sueldo, solo cobraba por asistencia en los plenos municipales la cantidad de cincuenta Euros y era un pleno municipal si no recuerdo mal cada tres mes el año, nunca se me ocurrió ni faltar el respeto ni decir a los vecinos de mi municipio que no me querían, por decir lo que pensaban, a diferencia de otros.

Pues a los políticos que nos mandan que la mayoría cobran sueldos desorbitados para estar en instituciones que según mi opinión no sirven de nada, como los consejos comarcales en Catalunya o las diputaciones nivel de todo el Estado Español, están obligados a aceptar todas las opiniones sean en artículos de opiniones, en opiniones personales en facebook o en twitter.

Cuando alguien se presenta en un cargo público debe saber que su trabajo está sometido a la gente que al fin y el cabo es quien les vota, que si no le gusta que el trabajo que se ejerce sea sometido a la valoración de la gente que no se presenten, o si algunos ya están ocupando cargos y les viene grande los cargos que ocupan que se vayan.

En dos mil diez y siete yo me encontré que mis concejalías por desavenencias con el alcalde, me venian grandes y dejé las concejalías, si que me mantuve como concejala en la oposición, porqué en mi municipio que en aquel entonces éramos menos de dos-cientos-cincuenta habitantes, a mi me habían elegido como concejala con listas abiertas y a mi sesenta-y-tres personas me votaron para que fuera concejala como me debía a ellos me mantuve a la oposición hasta el dos mil diez-y-nueve.

Por algunos yo fui una cobarde por tomar esta decisión y lo opinaron así, opinión respetable, otros que siguen en la primera línea de la política opinan que fui una cobarde y me lo soltaron cuando hacia mucho tiempo que yo ya no formaba parte del gobierno municipal, otros dijeron que yo había sido una valiente ya que había dicho basta, todo eran opiniones e iba con el cargo, así que no me quejé, ya que yo me presenté a concejala porqué yo lo elegí nadie me obligó.

Pero aquellos políticos que cobrando sueldos desorbitados que por no hacer nada en diputaciones se están llevando ochenta mil euros al año o más, pues si les va con el sueldo oír opiniones como que ya no eres el candidato o que ya no te quieren como candidato, o opiniones pidiendo dimisiones, si no te gusta que la gente opine si eres un cargo público, que te dedicas a la política porqué tu quieres, lo tienes fácil no te dediques a ello, nadie obliga nadie en meterse en política y ocupar dichos cargos, si lo haces hay cosas que van con el sueldo, una de ellas es soportar todo tipo de opiniones ya sean en medios de prensa, en redes sociales o que te paren y te lo digan por la calle.

Las opiniones políticas personales de los ciudadanos los políticos deben aguantarlas ya que va con el cargo y tambien con su sueldo.

Al que no le guste que la gente opine lo tiene fácil que no se meta ni en política ni en un cargo publico, si se mete por el sueldo pues deberá aguantar todas las opiniones aunque no le gusten.