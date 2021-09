Las notificaciones obligarían a la Fiscalía a querellarse contra Juan Carlos I

- Publicidad-

La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó en tres ocasiones al rey emérito que se le iban a abrir diligencias de investigación sobre su fortuna. Así lo ha publicado hoy el diario El País, que, además, señala que los avisos llegaron al despacho del abogado defensor de Juan Carlos I.

Esas notificaciones se produjeron antes de que el rey emérito presentara su primera regularización ante Hacienda en diciembre de 2020.

Según el artículo 305.4 del Código Penal las regularizaciones de Juan Carlos I serían válidas siempre y cuando se hubiera realizado antes de que la Fiscalía, la Abogacía del Estado o el representante de la Administración autonómica interponga querella o denuncia o antes de que el juez de instrucción realice actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Esta es la razón por la que el sindicato Gestha ha advertido de que la regularización que realizó el rey Juan Carlos podría no ser válida si de la notificación que se le realizó por parte de la Fiscalía se deduce la comisión de presuntos delitos fiscales. Así se ha pronunciado, según ha publicado Europa Press, Carlos Cruzado, presidente del sindicato, quien cree, además, que otro detalle a conocer es si finalmente Juan Carlos I se personó en las diligencias como lo habría ofrecido la Fiscalía en la notificación.

En caso de que así hubiera sido, podría no ser válida la regularización porque ya conocería el contenido de lo que se estaría investigando contra él. La Fiscalía deberá decidir si admite o no la regularización como espontánea y si no es así, denunciar o querellarse contra el emérito. Será el Tribunal Supremo quien acabe resolviendo si las regularizaciones del emérito son válidas o no.