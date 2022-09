Las multinacionales prefieren pagar 2.100 millones en impuestos por los salarios millonarios de sus directivos a subir el sueldo a sus trabajadores

- Publicidad-

La pasada primavera, el Wall Street Journal publicó un informe sobre las tendencias en los salarios de los directores ejecutivos estadounidenses. Según el análisis, el salario medio de los altos ejecutivos en las empresas Standard and Poors (S&P 500) aumentó a 14,7 millones de dólares en 202, con los 25 directores ejecutivos con mayores ingresos ganando, al menos, $ 35 millones. Los nueve primeros tenían salarios superiores a 50 millones anuales.

En el mes de julio, el mismo medio publicó otro análisis que generaba aún más pánico, sobre todo en la situación actual de elevada inflación y de unas economías al borde de la recesión. Las principales corporaciones llevan afirmando durante años que subir los impuestos de sociedades desincentiva la contratación y la I+D. Sin embargo, no les importa pagar impuestos más altos, siempre que pagar salarios millonarios a los directores ejecutivos.

En los últimos tres años, cerca de cuarenta grandes multinacionales pagaron 2.100 millones de dólares en impuestos sobre la compensación de altos ejecutivos, cantidad que no podían desgravarse como un gasto comercial legítimo. Una de esas empresas, Tesla, pagó más de 447 millones de dólares en el último trienio por compensación no deducible, el 40% del gasto fiscal total de la empresa.

¿Cómo sucedió todo esto? Una de las pocas piezas progresivas de la enormemente regresiva Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de Donald Trump limitó las deducciones de impuestos corporativos para todas las formas de compensación ejecutiva a un millón de dólares.

Si las empresas del S&P 500 realmente se preocuparan por pagar los impuestos que les corresponden, si realmente se preocuparan por tener suficiente efectivo disponible para contratar nuevos trabajadores y explorar nuevos productos, no seguirían pagando impuestos más altos para aumentar los salarios de sus altos ejecutivos.

Por cada 100 dólares que una gran multinacional dedica al pago de directivos no deducibles, realmente están pagando 58.81 combinados en impuestos sobre las ganancias corporativas y sobre la renta individual a nivel federal y estatal. En otras palabras, para mantener a sus altos ejecutivos las grandes corporaciones están pagando impuestos estatales y federales sobre su salario ejecutivo no deducible a una tasa de casi el 60%.

Hasta aquí todo sería lo normal. Los que más ganan más impuestos pagan. Sin embargo, la realidad es más oscura y en este pago de impuestos no hay nada de responsabilidad social. Por cada 100 dólares que una de estas grandes multinacionales usa para aumentar el salario anual de un trabajador de 40.000 a 50.000 dólares, la corporación y su empleado pagarían solo 26 dólares combinados en impuestos federales y estatales. Las tasas impositivas son aún más bajas para las empresas que eligen usar su efectivo para aumentar el salario de los trabajadores con salario mínimo a 15 dólares por hora o contratar trabajadores adicionales con salarios anuales de 40.000 dólares.

¿Por qué las corporaciones pagan a sus ejecutivos tan generosamente incluso cuando pagar a los trabajadores sería mucho más rentable? Dos palabras: avaricia corporativa. A las empresas les gusta afirmar que les pagan generosamente a los ejecutivos porque la competencia en el mercado no deja otra opción. Su argumento es que para atraer el «talento» de los altos ejecutivos, las empresas tienen que pagar las tarifas más altas. Pero los hechos no lo confirman porque seis de los altos ejecutivos mejor pagados en 2021 no exhibieron mucho «talento mágico». Las empresas que administraban pagaron menos dividendos a sus accionistas.

El pago excesivo de impuestos de los directores ejecutivos no refleja en absoluto una realidad que se reduce a miembros de juntas corporativas ultrarricas que hacen favores a sus pares ejecutivos ultrarricos. Los miembros de la junta continuarán pagando descaradamente por su cuenta incluso cuando ese pago excesivo termine abofeteando a sus empresas con impuestos de miles de millones, incluso cuando los ejecutivos no hacen un trabajo decente.

En la situación actual, las grandes corporaciones de Wall Street deberían poner fin a este ciclo vergonzoso de interminables aumentos salariales de los directores ejecutivos y, en su lugar, invertir ese dinero en su fuerza laboral. En ningún mundo un CEO puede costar mil veces más a sus empresas que un empleado.

Pagar más a los trabajadores puede perjudicar los resultados de la empresa a corto plazo, pero un salario justo, a largo plazo, siempre dará sus frutos. Los empleados mejor pagados permanecen en el trabajo por más tiempo, se sienten más comprometidos con el éxito de sus empresas, trabajan de manera más productiva y tienen más dinero para consumir. Además, las empresas que pagan más a los trabajadores y menos a los ejecutivos pagarían los impuestos que por ley les corresponde.