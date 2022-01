Las motos y la pandemia, un matrimonio bien avenido

- Publicidad-

La pandemia ha incidido en numerosos aspectos de nuestra vida que a casi nadie le pasan ya inadvertidos. Así, además de los obvios, con un mayor aprovechamiento de la vida hogareña, un cierto éxodo a los entornos rurales, ahora también nos topamos con el dato de que –de la noche a la mañana– las motos se han adueñado de las carreteras.

Desafortunadamente el transporte público que es el más ecológico y sostenible vive sus horas más bajas, y muchos han decidido apostar por los vehículos privados. El cambio de tendencia también se ha advertido en el fenómeno de las motocicletas, pues nos permiten sortear atascos y aparcar con comodidad en cualquier espacio de la vía pública. Incluso enfrente del centro de trabajo, ¿qué más se puede pedir?

En concreto, según José María Riaño, secretario general de la patronal de las dos ruedas ANESDOR, esta clase de medios de transporte ofrece indudables beneficios a quienes apuestan por ellos. Así, podemos citar los siguientes aspectos:

Pocas emisiones.

Reduce el tráfico.

Abrevia los tiempos de llegada a nuestro destino.

Nos ayuda a conciliar.

Es económico.

A esto se suma que los seguros de moto suelen ser más baratos que los de los automóviles, aunque es cierto que requiere que el conductor refuerce su seguridad con diversos elementos protectores como casco, botas, chaleco con airbag, guantes homologados…

Por todas estas razones, parece que hemos sabido sacar partido de la crisis sanitaria actual para dar una vuelta de tuerca a nuestra manera de desplazarnos por las grandes ciudades. Así, aunque las bicicletas parecen el método más sostenible, no todo el mundo está dispuesto a pedalear hasta su puesto de trabajo.

Desde el citado organismo se augura un 2022 con un aumento evidente de las ventas, tras el retroceso experimentado durante los meses más álgidos de la pandemia. En este sentido, ANESDOR asegura que durante el presente año el sector de las motos y los vehículos ligeros crecerá un 9,2 %.

Estos conductores, además, desean que las restriccione ambientales que se aplican a los coches tengan en cuenta sus especiales características, pues –en su opinión– carece de sentido que estos requisitos ambientales no hagan distingos entre coches y motos pues Riaño destaca que una moto con etiqueta C no contamina igual que un coche que ostente el distintivo ambiental.