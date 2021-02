Las líneas de Nazca y geoglifos de pampas de Jumana o simplemente líneas de nazca son antiguos geoglifos​ que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica (Perú). Fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la Unesco ha inscrito Las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad.

La cultura nazca, con semejantes coordenadas de desarrollo que la de Paracas que había florecido entre los años 700 a. C. y 200 d. C., abarca un marco temporal entre los años 100 d. C. y 600 d. C. ​

En el Perú, a 450 kilómetros al sur de Lima y cerca del océano Pacífico, se encuentran las pampas de Ingenio, Nazca, Palpa y Socos. Entre Palpa y Nazca, en la pampa de Socos, se ubican estas líneas trazadas en el suelo, cuyo ancho oscila entre los 40 y los 210 centímetros. Es una tierra entre negruzca y rojiza que se torna violácea al anochecer. Un semicírculo de cerros en la lejanía conforman un gigantesco anfiteatro natural abierto hacia el poniente.

En esta región miles de líneas se extienden por 520 km², y algunas incluso se prolongan hasta un área de 800 km².

Las longitudes de las líneas son variables. Algunas pueden llegar a medir hasta 275 m de largo.

Técnicamente las líneas de Nazca tienen una desviación pequeña. Probablemente, los nazcas usaron cuerdas para no desviarse en el trazo de las cerca de 1.000 rectas (algunas de varios kilómetros de largo) y dibujaron las cerca de 800 figuras animales mediante la traslación de modelos realizados a escala a grandes cuadrículas hechas con estacas y cordeles. Luego, el excepcional clima de la región (donde prácticamente no llueve) premió el ingenio de aquellos humanos preservando su obra.

Las pampas de Jumana están situadas a una altura de 330 msnm y mantienen una temperatura media anual de 25 grados centígrados en una de las zonas más secas del planeta, lo que ayuda a conservar los dibujos. El aire caliente actúa como un «colchón» que impide que las líneas se borren porque obliga al viento a cambiar su dirección. Aunque pueden ser vistas parcialmente desde las colinas próximas, los primeros en distinguirlas fueron pilotos militares y civiles peruanos. En 1932 los arqueólogos Julio César Tello y Toribio Mejía Xesspe realizaron la primera investigación científica sobre las líneas. Tello conjeturaba que se trataba de simples caminos. En 1942 prosigue sus investigaciones el historiador estadounidense John Rowe, quien las considera “centros de adoración”. Este enigma le entusiasmará hasta su muerte en 1969. Su discípulo, el matemático Max Uhle, que dedicó 60 años al estudio de los geoglifos, aventuró la hipótesis de que dichos dibujos tenían un significado esencial, podía tratarse de un gigantesco calendario.

Paul Kosok, antropólogo norteamericano que investigó las líneas de Nazca desde la década de 1930 hasta fines de los 50, determinó mediante la técnica del Carbono-14 su antigüedad en 550 años d. C. y en 1941 propuso la hipótesis que las líneas eran signos calendáricos y astronómicos. Llamó a las líneas “El calendario de mayor escala en el mundo”. Después que regresó a su país en 1949, su compañera la alemana María Reiche siguió sus investigaciones sobre las líneas de Nazca, esta dedicó el resto de su vida al estudio, conservación y difusión de este legado de la cultura nazca. Kosok y Reiche adelantaron una de las primeras explicaciones dadas sobre las líneas de Nazca, que estas tuvieron como propósito apuntar al sol y a los cuerpos celestes en el lejano horizonte.

CONCLUSIÓNES:

Todo el mundo sabe qué son las líneas de Nazca. Todo el mundo sabe que están en Perú, que hay dibujos que hay líneas, pero nadie sabe lo que son. Es un misterio total, uno de los grandes misterios. Bien pues este misterio lo vamos a resolver aquí y ahora.

Estas pistas y estos dibujos están en el desierto de Nazca, este desierto está a 450 Km. al sur de Lima en Perú y está cerca el Océano Pacifico, a 231 msm. Es un desierto un tanto peculiar porque está compuesto e dos capas de tierra diferenciadas. La primera capa, la de arriba está compuesta por cantos rodados que tienen un alto contenido en oxido de hierro y también tiene propiedades ferro-magnéticas y también tiene un color negruzco y rojizo que se torna violáceo al anochecer. Y esta capa nunca tiene un grosor superior a medio metro, en algunos sitios tiene unos pocos centímetros o incluso a lo mejor no hay capa superior.

Debajo de esta primera capa hay otra capa que es una caliza de un color mucho más claro, de ahí que cuando se retira la capa e arriba vemos la capa de abajo porque hay un contraste. Lo que hace que se vean esas pistas y esos dibujos.

Bien pues en una superficie de unos 800 Km.2 hay varios miles de líneas perfectamente rectas, perfectamente enigmáticas y perfectamente inexplicables, (Yo prefiero llamarlas pistas). También hay muchos dibujos; de animales, de plantas y también hay cráneos alargados; en Perú hay unos 3000 cráneos alargados, (300 según otras fuentes). Y también recientemente se han encontrado pequeños esqueletos con forma humanoide que al parecer son auténticos, cuyo a. d. n. no tiene nada que ver con el nuestro, si bien esto no está del todo investigado.

También hay construcciones en Cahuachi que están a un tiro de piedra de Nazca. Y también hay agua, es un desierto pero hay agua, agua subterránea en un sistema de pozos llamados puquios.

Bien pues como digo es un misterio total, hay varias teorías en cuanto a que pueden ser estas misteriosas pistas: Una de ellas dice que podían estar orientadas a determinadas constelaciones y también a determinadas estrellas, incluso fue gente a medirlo. También se ha dicho que son unas marcas que se hicieron para que unas supuestas naves de origen extra-terrestre se orientasen al verlas desde arriba. Pero digamos que esto no parece que tenga mucho sentido, porque unas naves que viniesen de lejos después de atravesar millones y millones de kilómetros, ¿para qué iban a necesitar unas marcas en el suelo? Y aparte de eso se tendrían que haber puesto de acuerdo con alguien aquí abajo para que hiciese las marcas. También se ha dicho que podía ser un sistema hidráulico, lo que es bastante sorprendente.

Y la hipótesis más famosa la hizo Erich von Däniken cuando dijo que estas pistas eran pistas de aterrizaje para unas naves de origen extra-terrestre que visitaron este planeta en una época remota. Al poco tiempo Erich von Däniken rectificó y rectificar es de sabios, porque estas pistas no son de aterrizaje aunque ciertamente lo parecen. Ya que se trata de un desierto, el suelo es de tierra y no puede aterrizar nada tal y como nosotros lo concebimos, aquí se hundiría un tren de aterrizaje y se produciría un accidente, entonces como digo Erich von Däniken rectifico y rectificar es de sabios.

Pero lo que yo estoy totalmente convencido es que una civilización muy avanzada de origen extra-terrestre visito este planeta en una época remota; de eso estoy totalmente convencido.

Ahora veamos: Para salir de este círculo vicioso que no nos lleva a ningún sitio y puesto que estas pistas no son de aterrizaje, ni están orientadas a determinadas estrellas ni a constelaciones, ni son un calendario astronómico como también se ha dicho.

Para salir de este círculo vicioso vamos a dejar de fijarnos en las pistas y en los dibujos en sí y vamos a fijarnos en otro aspecto. Porque digamos que esas pistas y esos dibujos no son la finalidad de quien los hizo. Esas pistas y esos dibujos son consecuencia de otra finalidad y como consecuencia de conseguir esa otra cosa que se buscaba surgieron estas pistas y esos dibujos; pero esa no era la finalidad de quien hizo esto. Entonces le estamos dando vueltas a que son las pistas y los dibujos y no se llega a ningún sitio.

Bien vamos a tratar de dar una respuesta: Como hemos visto este desierto está compuesto de dos capas de tierra diferenciadas y por tanto para que nosotros estemos viendo estas pistas

o cualquiera de las miles de pistas de Nazca; lo que estamos viendo realmente es la capa de abajo, es la caliza, la que tiene un color mucho más claro, por eso la estamos viendo por que hay un contraste con la capa de arriba, la de los cantos rodados que tiene un color rojizo y negruzco que se torna violáceo al anochecer y tiene propiedades ferro-magnéticas.

Luego dentro de esas dos líneas paralelas que forman esa pista, la capa de arriba ya no está. La capa de cantos rodados de un color negruzco, esa capa ya no está ahí; ni tampoco en ninguna de los varios miles de pistas que hay en Nazca, ni en los dibujos tampoco, esa capa de tierra ha desaparecido.

Vamos a seguir esta pista (y nunca mejor dicho) para ver que ha podido pasar ahí, porque evidentemente esa capa de tierra ya no está ahí, ha desaparecido por tanto tiene que estar en otro lugar o alguien se la ha llevado por algún motivo.

Estas pistas como sabemos pueden tener; cuarenta, treinta, quince, o veinte Km. La más larga mide 48 Km. Y pueden tener 5metros, cuarenta metros de ancho o cincuenta metros de ancho. Entonces vamos a considerar una sola pista.

Y vamos a suponer que tiene 40 Km. de largo Y 50 m. de ancho… ¡Bien pues el gran dato que ha permitido descubrir que son estas enigmáticas pistas es este! Como sabemos la capa de arriba nunca tiene un grosor superior a medio metro y en algunos sitios tiene unos pocos centímetros, o incluso a lo mejor no hay capa. Pues bien vamos a considerar otra vez los datos de esa pista que estamos analizando: Tiene 40 Km. de largo, 50 m. de ancho y 15 cm., de profundidad que tenía la capa de los cantos rodados y que ya no está ahí porque ha desaparecido, estamos hablando de un volumen de 300.000 metros cúbicos de tierra que han desaparecido en una sola pista; digamos que este es un dato importante ¿verdad? Además considerando que son varios miles de pistas las que hay en Nazca, podríamos estar hablando fácilmente de un volumen de 300.000.000 de metros cúbicos de tierra que han desaparecido. Porque esa tierra ya no está ahí y tampoco está amontonada a los alados de las pistas o de los dibujos.

Estas pistas se supone según los historiadores de Perú, que las hicieron los Nazcas, que habitaron esa zona desde el siglo III a. C. hasta el siglo IX d. C. (aunque también hay otras cronologías) Y dicen que son consecuencia de que los Nazcas realizaban sus ritos religiosos por el desierto de Nazca, y paseaban a sus santos en procesión. Entonces como consecuencia de estos paseos o de estas procesiones surgieron las Pistas de Nazca. Eso es lo que dice la arqueología ortodoxa; los académicos.

Pero debemos tener en cuenta que son pistas perfectamente rectas, se midió la desviación y no tienen desviación. Eso no se hace paseando santos, además hay picos de montaña que han sido cortados y desde luego la tierra no está amontonada a los lados.

Ben; vamos a suponer que estas pistas las hicieron los Nazcas y que fueron ellos los que retiraron esa enorme cantidad de tierra que falta. Entonces vamos a tratar de averiguar cómo retiraron esa tierra. Según los historiadores de Perú, los Nazcas no contaban con animales de tiro, entonces sería la propia gente la que echándose a las costillas recipientes cargados de tierra la retirarían.

Digamos que si los Nazcas hubiesen retirado esa tierra estaríamos viendo unos pelaos en el terreno donde faltaría la primera capa de tierra.

Sin embargo de una forma inexplicable estamos viendo figuras geométricas y líneas perfectamente rectas y enigmáticas. Debemos recordar que estamos hablando de 300.000.000 de metros cúbicos de tierra y por tanto sería una obra enorme que duraría muchos años.

Pero de todas formas vamos a seguir suponiendo que la tierra fue retirada por los Nazcas. Habría mucha gente yendo y viniendo cargando recipientes de tierra y la retirarían por los lados de esas figuras geométricas y a lo largo de esas líneas rectas durante los años que durase esa obra.

Bien; ¿Dónde están las marcas de pisadas y los caminos serpenteantes por donde se llevaron esa tierra? Porque tendría que haber marcas. Cientos y cientos de personas yendo y viniendo cargando tierra durante años, tendría que haber marcas forzosamente. Lógicamente siguiendo esos caminos llegaríamos al destino final de esa tierra, que no podría estar muy lejos.

Sin embargo no hay marcas de pisadas ni de caminos serpenteantes por ningún sitio, No hay nada y sin embargo esa tierra ha desaparecido.

Bien; vamos a aplicar la formula de que las cosas son lo que parecen y también vamos a aplicar una lógica aplastante veamos:

Si la tierra no fue retirada por uno de los lados a lo largo de cualquiera de las pistas, ni tampoco fue retirada por el otro lado a lo largo de la pista, ni tampoco fue retirada por el principio de la pista, puesto que no hay marcas, ni tampoco fue retirada por el final de la pista… Ni tampoco fue retirada por debajo de la pista, ¿Por donde fue retirada la tierra?

Lógicamente fue retirada por arriba, luego estas pistas no fueron hechas para ser vistas desde arriba; sino que fueron hechas desde arriba, por eso la perspectiva que tenemos es desde arriba, por eso solo podemos verlas en su integridad desde arriba.

Estamos hablando que algún tipo de mecanismo desde cierta altura se llevo en una sola pasada 300.000 metros cúbicos de la primera capa de tierra limpiamente, dejando como recuerdo una pista perfectamente recta de cuarenta kilómetros de largo y cincuenta metros de ancho. Nosotros no tenemos tecnología para hacer eso, una vez más estamos viendo una tecnología muy superior a la nuestra.

Bien vamos a seguir fijándonos en algunos detalles, para ello tenemos la siguiente imagen en la que podemos ver el dibujo de la ballena y vemos que le ha pasado una pista de extracción de tierra por encima y ha borrado parcialmente la ballena.

Sin embargo si nos fijamos bien las líneas que dibujan la ballena aún siguen siendo visibles dentro de la pista de extracción de tierra, lo que quiere decir dos cosas: Que ajustaron mucho la extracción, y también podemos ver que a lo largo de esa pista de extracción de tierra quedan restos de tierra de la capa de arriba (estos dos detalles son muy importantes) esto quiere decir que quien extrajo esa tierra solo le interesaba la capa de arriba, la que tiene un color negruzco y rojizo y propiedades ferro-magnéticas y se la han llevado de una forma muy precisa, puesto que no han borrado las líneas de la ballena. Y el hecho de que queden restos de la capa de arriba quiere decir que no querían que la tierra extraída se mezclase con la capa de abajo, con la caliza que tiene un color mucho más claro. Y también quiere decir que primero se hizo el dibujo y después paso la línea de extracción de tierra.

En el dibujo de la araña se aprecia que se trata de un solo trazo que entra por la parte que es más gruesa del principio del trazo, dibuja la araña y sale por el otro lado, pero es el mismo trazo. Y desde luego no vemos marcas de pisadas que formen caminos por donde se hubiese retirado esa tierra, ni tampoco está amontonada a los lados, esa tierra simplemente ha desaparecido. Se trata de un trazo que desde cierta altura se ha llevado la tierra limpiamente y ha hecho ese dibujo. Además las formas redondeadas de las patas sugieren que el trazo lo controlaba alguna especie de máquina; que se ha hecho de una forma un tanto mecánica.

La siguiente figura que podríamos considerar es el colibrí, y veríamos que se trata de un solo trazo que entra por el pico, dibuja el colibrí y sale por el otro lado del pico. Aquí tampoco vemos huellas de pisadas ni de caminos, ni tampoco la tierra está amontonada a los lados. Esa tierra simplemente ha desaparecido.

Y veríamos que tanto las patas como las plumas de las alas y de la cola en los extremos tienen esa forma redondeada. Luego está claro que esa figura la hizo una máquina que controlaba el trazo, puesto que si la hubiese hecho alguien a mano esa redondez no estaría tan bien hecha, ni tampoco lo estarían las líneas rectas.