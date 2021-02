(Viene del artículo previo: Las líneas de Nazca)

Ahora veamos el mono, este dibujo es muy interesante porque nos aclara alguna cosa. Como vemos se trata de un mono muy mal dibujado, luego está claro que la finalidad de estos dibujos no era hacer una representación fiel de un animal.

La finalidad era otra. Como vemos el trazo entra al mono por la base del rabo, dibuja el mono. Como vemos un mono muy mal dibujado con un rabo exagerado, demasiado largo y enroscado que acaba casi donde empezó. Pero es que el primer trazo que entra a dibujar el mono procede de un enmarañado de picos que suben y bajan para acometer el dibujo por la base del rabo. Estos picos que suben y bajan a una determinada frecuencia están también redondeados, luego el control del trazo en ese tramo lo llevaba una maquina, justo hasta que el trazo llega a la base del rabo donde se comienza a dibujar el mono, es en ese punto donde toma el control del trazo alguien que dibujo el mono lo mejor que pudo. Está claro que esto no lo hicieron los Nazcas. Si los Nazcas hubiesen hecho algún tipo de dibujo, estaríamos viendo una representación de sus santos. Sin embargo no estamos viendo eso, entonces ¿Qué sentido puede tener estos dibujos?

Bien, pues con los datos que tenemos vamos a tratar de dar una respuesta: Estas pistas de extracción de tierra y estos dibujos han sido hechos con el mismo mecanismo. Es decir, el mecanismo que desde cierta altura se llevó limpiamente 300.000 metros cúbicos de tierra de la capa de arriba, dejando como recuerdo una pista de extracción de tierra perfectamente recta de 40 Km.de largo, 50 m. de ancho y 15 cm. de profundidad, ese mecanismo también hizo los dibujos.

Volviendo al dibujo de la ballena que ya vimos anteriormente, podemos ver que a lo largo de esa pista de extracción de tierra siguen quedando restos de la capa de arriba.

Y también como ya comentamos las líneas que dibujan la ballena siguen siendo visibles dentro de esa pista de extracción de tierra.

Lo que quiere decir que solo les interesaba la capa de arriba, la de los cantos rodados que tiene ese color negruzco y rojizo y que tiene propiedades ferro-magnéticas. Y no querían que se mezclase con la capa de abajo, la caliza que tiene un color mucho más claro, por ese motivo seguimos viendo las líneas que dibujan la ballena dentro de esa pista de extracción. Por tanto ese mecanismo debía estar muy bien ajustado.

Ahora volvamos al dibujo del mono que también vimos. Como podemos ver en la figura del mono, el trazo que dibuja al mono sale de la parte inferior derecha de la imagen, hace un corto recorrido y comienzan unos trazos que suben y bajan a una determinada frecuencia. Es aquí donde se pone a prueba tanto la agilidad del trazo, como la capacidad de extraer solo la capa de arriba sin que se mezcle con la caliza.

Una vez que el trazo sobrepasa esos picos que suben y bajan donde la velocidad aumentó mucho, continua gobernado por la maquina en una línea perfectamente recta hasta llegar al punto donde comienza el mono, es en ese momento cuando el control del trazo lo toma ese alguien y dibuja al mono forzando también el trazo al dibujar el rabo. Podemos tomarnos esto como una nota de humor de quien estaba ajustando ese mecanismo.

Estamos hablando de que ese mecanismo necesitaba algún tipo de ajuste, ¿y qué mejor manera de hacer ese ajuste que forzando ese mecanismo? haciendo unos dibujos en el suelo. Y si la calidad de la tierra extraída era buena: Es decir no estaba mezclada con la caliza. Ese mecanismo estaba bien ajustado o necesitaba algún tipo de ajuste. Por tanto el sentido de estos dibujos es que se trata de un ajuste. Y tal como hemos mencionado en el dibujo de la ballena, primero estaba hecho el dibujo y después le paso por encima la pista de extracción de tierra. Luego primero se hizo el ajuste y después se procedió a retirar la tierra.

Bien vamos a continuar; como vemos en la siguiente imagen esto no está orientado a nada, ni a constelaciones ni a estrellas.

Esto es un caos en el que se entrecruzan unas pistas de extracción de tierra con otras, esto es una gran extracción de tierra, esto no es más que minería, eso sí se ha hecho con una tecnología que nosotros no entendemos, no tenemos esa tecnología y por lo tanto es un misterio.

Digamos que todos los registros históricos, todas las marcas, todas las construcciones

que dejo esa civilización que visitó este planeta en una época remota, a nosotros nos parecen un misterio.

No sabemos lo que son y le damos otra explicación. Y hay que tener en cuenta que no fueron hechas por los hombres de la edad de piedra. Y me refiero; a las pirámides de Egipto y las de China, junto con los templos, las pirámides de la península de Yucatán, la ciudad perdida de Petra, Todos los templos de la India, Angkor wat en Camboya, Capadocia en Turquía, la pirámide de borobudur en Camboya. Y todo este tipo de construcciones enigmáticas, anacrónicas y maravillosas que están por todo el mundo y que todos sabemos cuales son.

Sino que fueron hechas por una civilización que tenía una tecnología que tal vez estuviera un millón de años por delante de la nuestra. No solo por la tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas con la que construyeron Petra, como ya hemos visto; sino por lo que estas construcciones son o hubiesen sido de llegar a terminarse; eso es lo que está un millón de años por delante de nuestra tecnología actual.

Bien, como hemos visto al principio en Nazca hay agua, es un desierto pero hay agua subterránea, que viene del rio grande y sus tributarios. Esto también se supone que lo construyeron los Nazca, lo cual yo dudo mucho ya que es una obra de ingeniería que riega toda Nazca. Como ya hemos comentado todo este tipo de construcciones están siempre asociadas al agua o han tenido agua, o siguen teniendo agua. Por tanto estos pozos subterráneos que allí les llaman puquios es muy posible que estén asociados a estas construcciones.

Esta que están excavando, como vemos tiene una gran similitud con los templos egipcios en cuanto a la disposición y se estima que hay otras cuarenta construcciones como esta en la zona.

Esto está en Cahuachi que está a un tiro de piedra de las pistas de Nazca, podríamos decir que están en el mismo sitio.

Bien vamos a ver porque aquí tenemos unas cuantas cosas interesantes: Estas construcciones están enterradas, las están desenterrando ahora mismo. Enterradas bajo una buena capa de tierra y podemos decir que están en Nazca… Veamos porque aquí hay algo raro ¿verdad? Como es posible que las pistas de Nazca no estén enterradas y estas construcciones que son enormes sí estén enterradas.

Es cierto que en Nazca se dan unas condiciones especiales: Y es que el sol recalienta las piedras y se genera un aíre caliente que hace de colchón que impide que entre aíre nuevo, y allí no corre el aíre ni llueve jamás, y además el rocío de la mañana apelmaza el suelo de caliza y hace que se sujete más el terreno. De ahí que estemos viendo las pistas de Nazca después de 12.500 años. Pero aun así ¿cómo es posible que esas construcciones estén enterradas?

Bien como iremos viendo en el mundo hay más construcciones inexplicables que están enterradas y podremos ver que fueron enterradas por los verdaderos constructores cuando se aborto la construcción en todo el mundo, en el mismo instante; por ejemplo: Las pirámides de Carál que también están en Perú y están enterradas, se desenterró una de ellas y debajo había una construcción inexplicable. Teotihuacan en Mejico que estaba enterrado y por los alrededores hay colinas en las que con toda seguridad hay más construcciones enterradas.

En las inmediaciones de Stonehenge, el famoso conjunto megalítico del sur de Inglaterra hay 460 túmulos que con toda seguridad contienen mas Stonehenge. Las pirámides bosnias caso de ser confirmadas estarían enterradas,

Gobekli Tepe en Turquía está enterrado y solo se ha excavado una pequeña parte. Las cerca de 300 pirámides chinas que están enterradas y los guerreros de terracota que también lo estaban. Muchas de las pirámides de la península de Yucatán están enterradas. Y muchas otras construcciones no tan conocidas que también están enterradas. Y La tumba del Rey Antíoco está enterrada. Es esta llamada tumba (como sabemos la ciencia oficial solo ve tumbas o templos) la que nos confirma que estas construcciones fueron enterradas por los verdaderos constructores cuando abortaron la construcción en todo el planeta y en el mismo instante.

Se trata de un inmenso túmulo cónico de 50 metros de alto por 150 metros de diámetro, erigido en la cima del monte Nemrud de 2.150 metros de altura. Esto los arqueólogos llevan décadas tratando de excavarlo y no pueden hacerlo con el debido cuidado, porque ese túmulo está compuesto de piedras y cuando tratan de excavar se les cae el túmulo encima. Que yo sepa las piedras no se sedimentan de esa manera y más aun teniendo en cuenta que en las inmediaciones no hay nada parecido.

Luego está claro que ese lugar lo enterraron los verdaderos constructores, y desde luego no fue en la época del Rey Antíoco. El cual cabe la posibilidad que se hiciese enterrar en ese lugar, porque tal como ya se ha mencionado la gente de esa época tenía muy claro quienes fueron los “Dioses” o constructores y el legado que dejaron. Aunque se marcharon de una forma repentina muy a su pesar. Algo que veremos en su debido momento.

Todas estas construcciones están relacionadas aunque estén en distintas partes del mundo. Y también tienen la misma cronología 12.500 años ya que sería mucha casualidad que todas estas construcciones estuviesen separadas por miles de años y todas ellas fuesen igual de anacrónicas e inexplicables, construidas con esa tecnología de ablandamiento de rocas y generación de formas, como iremos viendo y los distintos constructores separados por miles de años hiciesen exactamente lo mismo.

Pero es que además vamos a ver porque aquí hay algo raro.

Estas construcciones de Cahuachi que son absolutamente enigmáticas que son anacrónicas, que nadie sabe lo que son, que no deberían estar ahí, pero que están ahí… Vamos a ver que tenemos: Por una parte tenemos unas enigmáticas pistas en las cuales la primera capa de tierra ha desaparecido y ha sido extraída con una tecnología que supera a la nuestra en cientos de miles de años, y por otra parte tenemos unas construcciones. Luego tenemos por una parte una tierra que ya no está donde estaba y por otra parte tenemos unas construcciones que están donde no estaban, luego están relacionadas. Ambas son anacrónicas, ambas son un misterio, son inexplicables, están relacionadas.

Luego vamos a ver: Estas construcciones fueron hechas con la tierra que se extrajo de Nazca, por tanto esa tierra fue extraída para hacer estas construcciones. Ese es el misterio de las pistas de Nazca, se ha extraído una tierra con una tecnología que supera a la nuestra en cientos de miles de años y por otra parte con esa tierra se han hecho unas construcciones con una tecnología que también supera a la nuestra en cientos de miles de años, porque esas construcciones no son tumbas ni templos.

Porque vamos a ver; esa civilización que vino a este planeta en una época remota, que tenía que tener muy superado el concepto que tenemos nosotros de viajes en el espacio o viajes en el tiempo, como ahora veremos.

No van a venir a este planeta para hacer unas construcciones de tierra prensada para meterse dentro y ponerse a rezar, digamos que eso no tiene sentido, luego esas construcciones son mucho más que eso, porque estaban siendo construidas con una tecnología que tal vez esté un millón de años por delante de la nuestra y esto lo podemos hacer extensivo a todas las construcciones y templos de este tipo enterradas o no, que están por todo el mundo.

Ahora veamos: Está claro que esa civilización llego a este planeta, vamos a tratar de hacernos una idea de la clase de tecnología que tenían.

Como todo el mundo sabe nuestra galaxia es una de los trillones de galaxias que hay en el universo y la nuestra concretamente es una galaxia en espiral. Según los últimos datos aceptados nuestra galaxia mide 100.000 años luz de diametro; lo que quiere decir que viajando a la velocidad de la luz tardaríamos cien mil años en atravesar la galaxia, también tiene 3.000 años luz de grosor en el centro y también se dice que tiene cien mil millones de estrellas.

La estrella más cercana a nosotros es Próxima de Centauri y está a algo más de cuatro años luz de distancia, lo que nos da una idea de las enormes distancias que estamos considerando. Vamos a suponer que esa civilización que llego a este planeta en una época remota, vino desde una distancia equivalente a la mitad de la galaxia.

Tardarían 50.000 años en llegar a este planeta viajando a la velocidad de la luz, y tardarían otros 50.000 años en regresar viajando a la velocidad de la luz… Digamos que nadie se hace un viaje de 100.000 años, luego esa civilización que vino a este planeta en una época remota tenía que tener eso muy superado.

Como todo el mundo sabe según nuestra ciencia es imposible viajar a la velocidad de la luz ¿Por qué es imposible? Bueno pues como todo el mundo sabe porque esto es conocido, no es posible viajar a la velocidad de la luz porque un cuerpo o una nave espacial que se desplaza a una velocidad próxima a la de la luz va acumulando masa. De tal manera que acumula más masa a medida que aumenta la velocidad, a medida que se aproxima a la velocidad límite de la luz, que como sabemos son 300.000 Km. por segundo, y la energía necesaria para mover esa masa también cada vez es mayor a medida que aumenta la velocidad. De tal forma que si esa nave espacial lograse alcanzar la velocidad de la luz lamasa acumulada sería infinita y la energía necesaria para mover esa masa también sería infinita, luego se dice que es imposible alcanzar la velocidad de la luz. Pero esa civilización que vino a este planeta en una época remota tenía que tener eso muy superado.

También se dan una serie de fenómenos muy curiosos de todos conocidos y es que se dice que cuando se viaja a una velocidad próxima a la de la luz, el tiempo se hace más lento, el tiempo se enlentece y no envejeceríamos o envejeceríamos mucho más despacio ¿Por qué se dice esto? ¿Es posible hacer el tiempo más lento? Si es que el tiempo realmente existe.

Yo traté de informarme de este asunto y la verdad es que me costó leerme cuatro libros, alguno de ellos dos veces. Y en una página perdida después de leer mucha paja, encontré lo que para mí fue una respuesta válida, y bueno es la opinión que tengo yo de este asunto: Digamos que todo lo que está dentro de un campo intenso de gravedad se ralentiza, va mucho más despacio y me refiero absolutamente todo orgánico o inorgánico, hasta las partículas más elementales.

Entonces ciñéndonos a un cuerpo humano puesto que estamos hechos de átomos, como todos sabemos los electrones giran alrededor de los núcleos a la velocidad de la luz. Bueno pues dentro de un campo intenso de gravedad girarían mucho más despacio, los protones, los neutrones, los quarks funcionarían mucho más despacio y por tanto ese átomo funcionaría mucho más despacio. Ese átomo que compondría nuestras células, digamos que nuestras células funcionarían mucho más despacio. Esas células que componen nuestros órganos, digamos que nuestros órganos funcionarían mucho más lentamente, por lo cual nuestro metabolismo funcionaría mucho más despacio y por tanto envejeceríamos mucho más despacio.

Pero claro; nuestros movimientos también serían mucho más lentos, nuestros pensamientos también serían mucho más lentos, el mecanismo por el cual percibimos el paso del tiempo funcionaría mucho más despacio también, de tal forma que a nivel consciente no nos daríamos cuenta que el tiempo pasa mucho más despacio para nosotros que estamos dentro de ese campo intenso de gravedad.

Y vamos a poner el famoso ejemplo de los dos gemelos: Dos gemelos que están en la Tierra y uno de ellos parte en una nave espacial a una velocidad próxima a la de la luz. Cuando regresa a la Tierra se encuentra con su hermano gemelo que dejo aquí y ve que es un anciano, cuando él sigue siendo joven, entonces le pregunta ¿Qué te ha pasado? Y el hermano le contesta, es que has tardado 60 años en regresar, y él le dice ¡Es imposible solo he estado fuera dos días! ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno pues ha ocurrido lo que acabamos de comentar: Ese hermano que ha partido en una nave espacial a una velocidad próxima a la de la luz, esa nave ha acumulado tal cantidad de masa, esa masa ha generado tal campo de gravedad, que todo lo que estaba dentro de esa nave se ha ralentizado ha ido mucho más despacio y el no ha sido consciente que el tiempo ha pasado mucho más lentamente para él, que estaba dentro de ese campo intenso de gravedad.

Pero digamos que esta no es una manera muy práctica de viajar porque vamos a ver, si yo parto en una nave espacial a una velocidad próxima a la de la luz y tardo 50 años en regresar, en lugar de dos días, aparte que me he podido convertir en un agujero negro no tardando mucho, aquí han pasado un millón de años, digamos que no me reconoce ni mi padre.

Y la civilización a la que pertenezco o ha desaparecido o se ha ido o cualquiera sabe, luego esa no es una manera muy práctica de viajar. Pero esa civilización que visito este planeta en una época remota tenía que tener eso muy superado, tenía que tener otra forma de desplazarse, una forma increíble de desplazarse como veremos en el capítulo correspondiente.

Bien como sabemos en Nazca se encontraron cráneos alargados que tienen partes blandas que pueden ser datadas por el método del radiocarbono y se podría también buscar A.D.N. Bueno pues de una forma inexplicable a la ciencia oficial no le interesa esto lo más mínimo.

Dan por buena una versión que circulo por ahí. Que las madres de no sé qué tribu ponían a sus hijos pequeños unos paños apretando la cabeza, para que a medida que crecían la cabeza iba tomando forma alargada. Esto es lo que da por bueno la ciencia oficial, los académicos. Y no tienen en cuenta otros datos que están ahí.

De estos cráneos se ha visto que por el tamaño del hueso atlas, estas personas debían medir entre 3.5m y 4.5m. , además las cuencas de los ojos son mucho más grandes que las nuestras y la mandíbula inferior es mucho más grande y más robusta que la nuestra, estos cráneos carecen de la sutura sagital, que sí tienen nuestros cráneos y además tienen un 25% más de capacidad que los nuestros. Por tanto aunque se deformen los cráneos desde pequeños, lo que no pueden es hacer que aumente la capacidad.

Esta morfología también se ha visto en Egipto, aunque era tapada por el tocado de los faraones. Al parecer esto tampoco llama la atención de la NASA, ESA, agencias Rusa o China, ni por supuesto de los arqueólogos oficiales.

Volviendo a las pistas de Nazca, resulta curioso que unos constructores recién llegados de las estrellas que se han embarcado en semejante obra, dibujen la figura de un colibrí o de una araña, animales muy pequeños, por no decir diminutos, que en buena lógica no tendrían que haberles llamado la atención en principio. ¿Por qué no un león, un elefante, una jirafa, un tigre, un hipopótamo, un rinoceronte? La ballena es la más grande, pero esta pertenece al océano. Claro, que estos animales no pertenecen a ese continente. En cambio hay dibujadas muchas llamas correteando por esos montes pelados.

Aquí surge una pregunta. ¿Por qué no hay leones, elefantes, jirafas, rinocerontes, hipopótamos etc. tanto en América como en toda Europa? ¿Por qué en África no hay jaguares, pumas llamas o bisontes, etc.? ¿Por qué esta división de animales? Acaso un buen día los continentes se separaron y dejaron a un lado los leones y a otro los jaguares, junto con todos los animales propios de cada continente, sin que quedase ni uno solo de estos, de sus predecesores o del primer organismo que más tarde daría lugar a ellos. Resulta curioso que haya variedad de monos en todos los continentes lo que hace más inexplicable esta división de animales.

¿Porque la esfinge era un león que en la época en que se construyo se miraba a sí misma en la constelación de Leo?

¿Por qué en los glifos Mayas aparece el jaguar y no el león? ¿Por qué el zodiaco de Dendera, está representado por algunos de esos animales? No debemos olvidar que este tiene al menos 12.500 años. ¿Por qué no hay la más mínima referencia a animales jurásicos?

Que yo sepa no se tiene constancia de cuál es el origen de las distintas razas humanas a pesar que está escrito en las piedras en relieves con meridiana claridad.

¿Porque en los templos mayas hay rasgos mayas? ¿Por qué en los templos de Camboya hay rasgos camboyanos? ¿Por qué en los templos hindúes hay rasgos hindúes? Otra posibilidad serían los guerreros de terracota, de rasgos orientales. Hay constancia de la raza negra en las enormes cabezas, como la cabeza olmeca, que se supone tallaron los Olmecas de Méjico, pero ¿Cómo es posible? Ya que también se supone que los negros no llegaron a América hasta después de Colon. También en Lalibela, en Etiopia está representada en los muros la raza negra.

Está claro que a este planeta llegaron unas pocas razas de la misma especie y mediante la situación de sus templos haciéndolos coincidir con determinadas constelaciones indicaron su lugar de procedencia. Fijaron el año y la era mediante la orientación de los mismos señalando equinoccios y solsticios con precisión datando la época en la que llegaron y dejaron constancia de su estilo arquitectónico, de su tecnología y de los rasgos de su raza.

Y muy posiblemente trajeron sus propios animales, tanto terrestres como marítimos y gran variedad de arbolado, plantas medicinales y comestiblesquedando el planeta Terra-formado dejando a la especie humana recién creada, como especie dominante. A la que sin duda comenzaron a “educar” pues si no hubiese sido así, no tendríamos el concepto de religión, aunque apenas asimilado, lo mismo que no tenemos su increíble tecnología ya que no les dio tiempo a enseñárosla, pues se aborto la construcción en todo el mundo en el mismo instante.