Las “investigaciones prospectivas” de García Castellón

En más de una ocasión, la Audiencia Nacional ha desautorizado al titular del juzgado número 6, Manuel García Castellón, por llevar a cabo “investigaciones prospectivas”. Una investigación prospectiva, prohibida por las leyes en un estado de derecho, es la que se lleva a cabo contra personas u organizaciones concretas y no sobre hechos objetivos. En otras palabras, una persecución en toda regla.

Ahora, García Castellón se ha desvinculado de una de esas investigaciones prospectivas, la que se lleva a cabo contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, pero se la ha traspasado al magistrado que le apoya en el juzgado, Joaquín Elías Gadea. Algo que ha sido interpretado con perplejidad. ¿Sigue García Castellón empeñado en meter en vereda a la cúpula de Podemos?

Así parece a tenor de la apertura de una nueva instrucción sumarial en la que se investigan operaciones ilícitas para financiar a Podemos. La justificación del juzgado es que “no estamos en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a que se refiere la doctrina del Tribunal Supremo, sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad aparentemente delictiva”. Tal argumento se utiliza ante el recurso presentado por los abogados de Monedero para los que los jueces están recurriendo a “sospechas, conjeturas y suposiciones que carecen de base objetiva”. Otra vez, las “investigaciones prospectivas”.

El juzgado se basa en las declaraciones de un “testigo protegido” que habría declarado que Monedero recibió fondos del gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro.

Hay que cuestionar la condición de “protegido” de ese testigo puesto que la misma, según la legislación española, debe basarse en la certeza de que su vida o la de sus familiares corre peligro. Nadie explica las razones por las cuales ese testigo debe estar protegido y se debe mantener secreta su identidad cuando en ese mismo juzgado se invalidaron otras declaraciones en el mismo sentido de un ex alto cargo del gobierno venezolano, Hugo “Pollo” Carvajal, que pretendía, con las acusaciones que hizo, evitar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. No se maneja la posibilidad de que este nuevo testigo, del que se oculta su identidad y condición, no intente hacer lo mismo que el ex alto cargo venezolano.

O precisamente por eso. Porque si se hace pública su identidad aflorarían otros delitos en el extranjero que obligarían a su extradición y, por tanto, a la invalidación de su testimonio.

Las declaraciones de Carvajal en el sentido de que los fundadores de Podemos, Iglesias y Monedero, habrían recibido dinero del gobierno de Hugo Chávez, fueron invalidadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordenó el archivo de las diligencias, no sin antes llamar la atención a García Castellón.

Algunas de las decisiones de éste han sido cuestionadas por amplios sectores políticos y judiciales desde que regresó a su juzgado de la Audiencia Nacional tras haber estado en comisión de servicio como juez de enlace en Italia y Francia durante los años de mandato del Partido Popular. Su regreso, según dirigentes de ese partido, habría sido forzado por ellos para evitar los derroteros que las investigaciones sobre Gürtel, Lezo y Púnica se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional. Su juzgado lo llevaba Eloy Velasco, un magistrado del que no se fiaban pero que acabó siendo “ascendido” a la Sala de lo Penal.

García Castellón ha librado, de las investigaciones en las causas abiertas al comisario Villarejo, a destacados dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal a pesar de que ésta, en unas conversaciones telefónicas, manifestó haberse reunido en varias ocasiones con Villarejo. También ha librado de toda responsabilidad al expresidente, Mariano Rajoy. Y ha exonerado al ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Pero su decisión más sonada y controvertida, ha sido la desimputación de la ex presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, en el caso Púnica porque, según él, “no se ha podido probar que tuviese conocimiento de lo que estaban haciendo sus subordinados”

En el caso de Esperanza Aguirre, García Castellón deja claro que no le valen los indicios. Pero a Juan Carlos Monedero sí se le investiga basándose en indicios y en declaraciones poco verosímiles. Una contradicción que dice poco en favor de un juez que, en su día, alcanzó gran prestigio por haber metido en la cárcel a un banquero todopoderoso como era Mario Conde.