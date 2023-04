Las graves debilidades del sistema financiero permiten la impunidad del tráfico de dinero ilícito

- Publicidad-

La llamada regla de viaje requiere cierta información sobre los originadores y beneficiarios de los pagos a lo largo de toda la cadena de pago. El objetivo es poner información básica a disposición de las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y las instituciones financieras, para facilitar las investigaciones criminales y el análisis, identificación y reporte de transacciones sospechosas.

En esencia, la regla de viaje tiene como objetivo crear una pista de auditoría, lo que permite que la información sobre el origen de un pago «viaje» a través de la cadena. Estas reglas no se aplican directamente a la organización SWIFT que proporciona el sistema de mensajería, sino a las instituciones financieras que manejan las transferencias electrónicas y los pagos.

La Unión Europea incorporó la regla de viaje a la ley mediante el Reglamento sobre transferencia de fondos en 2015. Desde julio de 2021, la UE ha estado discutiendo una revisión del reglamento como parte de su sexto paquete contra el blanqueo de dinero. El objetivo principal de esa revisión era llevar las transferencias criptográficas al alcance de la regulación.

Sin embargo, la regla de viaje tiene graves deficiencias desde la perspectiva de un marco de transparencia ideal y coherente para las transacciones financieras. Por ejemplo, la inclusión de información sobre el beneficiario real de los pagadores o beneficiarios no es requerida. En este sentido, los datos sobre los originadores y beneficiarios de los pagos ilícitos pueden referirse únicamente a una persona jurídica, y no a la persona física que se beneficia de ella. Además, la información de identificador único, estructurado y consistente sobre las personas físicas o jurídicas relevantes no siempre sería requerida bajo ninguna de las reglas,

El reglamento europeo sobre la transferencia de fondos tiene una debilidad adicional tanto en su formato original como en el revisado con respecto a las transferencias dentro de la UE porque no requiere la inclusión de un nombre tanto para el pagador como para el beneficiario para las transferencias dentro de la Unión Europea. Además, la UE no exige siempre la inclusión de información de identificación personal adicional, como la dirección o la fecha de nacimiento, del pagador. Las transferencias dentro de la UE solo requieren números de cuenta para las partes respectivas, y la información restante se proporciona a demanda dentro de los tres días hábiles.

Además, la propuesta de refundición del reglamento europeo sobre transferencias de fondos de 2021 puede eliminar la inclusión obligatoria de todos los criterios de identificación de los ordenantes de las transferencias bancarias.

En comparación, el formato de mensajería SWIFT es aún más débil, sin una estructura de datos coherente, uniforme u obligatoria, y prescinde de información cableada, codificada y obligatoria que debe incluirse sobre el pago y clientes beneficiarios.

Esta es una deficiencia clave del formato de mensajería SWIFT, ya que la falta de consistencia hace que el cotejo y la extracción de datos sean extremadamente difíciles, lo que dificulta los esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectar, abordar y prevenir los flujos financieros ilícitos.

En consecuencia, es posible que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deban depender de las instituciones financieras para proporcionar las transacciones solicitadas en archivos de Excel cotejados manualmente que se extrajeron de los registros de transacciones SWIFT originales, lo que crea una serie de riesgos.

Desarrollos anticipados

Los estándares efectivos que rigen los sistemas de mensajería financiera son un elemento crucial en la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, cada vez se reconoce más la importancia de este tema. La Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 de febrero de 2023 en Bangalore, India, incluyó una referencia a la «regla de viaje» en su comunicado final :

«Reconocemos la necesidad urgente de establecer regulaciones efectivas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la supervisión de los activos virtuales, especialmente para prevenir su uso en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en línea con los Estándares del GAFI. Apoyamos los esfuerzos del GAFI para acelerar la implementación internacional de sus estándares para este sector y volvemos a comprometernos con la implementación oportuna de estas reglas, incluida la ‘regla de viaje’», afirma el comunicado.

Si bien la regla de viaje se menciona aquí en el contexto de los riesgos de lavado de dinero relacionados con activos virtuales o criptográficos, su mención en un documento de política de tan alto nivel subraya su relevancia global y sistémica para contrarrestar los flujos financieros ilícitos.

Otro desarrollo futuro clave es que, para 2025, SWIFT habrá sido eliminado y reemplazado por un nuevo estándar de mensajería financiera llamado ISO 20022, que abre una oportunidad de oro para reformar la infraestructura global de pagos financieros para estar mejor equipados para contrarrestar los flujos financieros ilícitos.

Si bien el formato parece estar mucho más estructurado, solo los emisores de estándares políticos globales como las Naciones Unidas, el G20, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la UE podrán influir decisivamente en el conjunto de información obligatoria que acompaña a las transferencias de fondos en las próximas décadas.