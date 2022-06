Las empresas españolas pagan una media de más de 100.000 euros para hacer frente a los costes de un ciberataque

- Publicidad-

La protección de las redes corporativas es una de las principales preocupaciones de los CIOs ante el aumento de los ataques y brechas de ciberseguridad tras el inicio de la transformación digital. Sin ir más lejos, durante el 2021 se registraron más de 40.000 ciberataques al día en España, de acuerdo con el estudio realizado por la empresa de soluciones de seguridad Datos101. Asimismo, el Ministerio del Interior informó que a lo largo del año pasado neutralizó más de 10.000 acciones dirigidas contra sistemas de información de diferente intensidad sobre servicios esenciales.

Un ejemplo del gran impacto que puede suponer una agresión virtual en toda la estructura de una organización es el ataque que sufrió una de las principales universidades en España el anterior otoño, que dejó fuera de servicio un total de 1.200 servidores, 10.000 ordenadores y afectó a más de 50.000 usuarios. Las investigaciones tecnológicas para garantizar un entorno seguro costaron más de 3,5 millones de euros, un gasto que para muchas empresas es inasumible y que pone al descubierto otra de las consecuencias de estos ataques. El ciberataque a una de las principales compañías cerveceras supuso un parón de la producción durante más de una semana, que le llevó a roturas de stock y grandes pérdidas económicas. Y es que de los ciberataques no está exento ni instituciones, ni empresas, ni mucho menos, por supuesto los gobiernos.

Según el informe anual sobre “Ciberpreparación” de la aseguradora internacional Hiscox, el coste medio que afrontó cada empresa española como consecuencia de un ciberataque se ha duplicado en el último año, pasando de 54.388 euros en 2020 hasta los 105.655 euros en 2021. Esta cifra se sitúa por encima de la media mundial, que es en torno a los 78.409 euros.

Como cuestión que cada vez está cogiendo más peso dentro de las empresas y como desafío al que hacer frente en plena revolución tecnológica, DES – Digital Enterprise Show, el evento de referencia en el sur de Europa sobre transformación digital, dará a conocer en el foro Cybersecurity Tech Series todas las claves para asegurar que las compañías pueden disponer de un método sólido para proteger toda su información.

Nuevas amenazas y ciberdelitos cada vez más profesionalizados

Un caso de éxito sobre integración de la ciberseguridad en la estrategia de negocio que se mostrará en DES2022 será el de Globalvía. Su Director de Sistemas de Información y Ciberseguridad, Victor Manuel Alonso Verano; junto con Isabel Tristán, Principal Security Software Leader de IBM, y Carlos Cortés Danta, Manager – Cybersecurity Operations & Service Delivery de Babel, ahondarán en el reto de blindar los dispositivos desde la gestión eficiente y la detección temprana de ciberamenazas.

En este sentido, Paul Total, OCI Specialist Senior Director, EMEA de Oracle; y Antonio Navas Casado, A&IS Cybersecurity & Resiliency Practice Leader de Kyndryl Spain, analizarán los nuevos riesgos surgidos recientemente y cómo se han ido profesionalizando los ciberdelitos, como por ejemplo, mediante el phishing selectivo basado en inteligencia artificial. Carlos Rebate, Transformation Director de Securitas Seguridad; y Álvaro Fernández de Aráoz, especializado en servicios de ciberseguridad y digitalización y Managing Partner de Cybersecurity & Digital Growth de CorrectaDLTCode, serán también los expertos que tratarán la mejora de las competencias de los ciberdelincuentes así como la rápida transición de las empresas a entornos híbridos y digitales, lo que provocado que hayan surgido más brechas en los protocolos de seguridad.

Nuevas políticas para impulsar la ciberseguridad y la ciberdefensa

En diciembre de 2020, la Comisión Europea y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentaron la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea como resultado de la digitalización acelerada del tejido empresarial con motivo del estallido de la pandemia. Así, para poner de relieve las nuevas políticas puestas en marcha a nivel de ciberseguridad y ciberdefensa, DES2022 contará con el Teniente Coronel de Estado Mayor responsable de las relaciones bilaterales con países OTAN y Unión Europea, Javier Pardo de Santayana Gómez de Olea; y Nuria Villen, Project manager en la Strategy and Programmes Divison de la Agency for Innovation and Development of Andalusia (IDEA), que examinarán las actuaciones que están llevando a cabo las administraciones y los Estados para sensibilizar sobre la importancia de estar bien protegido contra los delitos informáticos.

Por otra parte, en el foro Cybersecurity Tech Series se presentará el libro “Error 404 ¿Preparados para un mundo sin internet?” escrito por Esther Paniagua, periodista especializada en tecnología, incluida por la Revista Forbes en el Top 100 de Mujeres Líderes de España, que investiga quiénes son los guardianes de internet y abre la puerta al lado más oscuro del ciberespacio.