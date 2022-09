Las empresas españolas incrementan en un 30% sus demandas de externalización de servicios

- Publicidad-

Ante un entorno económico inestable marcado por la subida de precios de la energía, la inflación, la escasez de ciertas materias primas y la invasión de Ucrania, las empresas cada vez reducen más sus expectativas de contratación. Buscan otras fórmulas que les permitan seguir operando sin comprometer su futuro.

Incremento de la externalización de servicios

Por ello, se han producido notables incrementos en la demanda de distintas soluciones de flexibilidad y, de hecho, según datos de ManpowerGroup, se ha acelerado la demanda de externalización de servicios en un 30% en los últimos 4 meses.

Este incremento en las solicitudes pone de manifiesto que las empresas están optando por no ampliar su estructura o, incluso, reducirla renunciando a la gestión directa de ciertas actividades. De hecho, según la encuesta sobre proyección de empleo de ManpowerGroup publicada recientemente, las intenciones de contratación de las empresas españolas para el último trimestre de 2022 sufren un importante frenazo tras un año con crecimientos récord.

Empleo plano

Los directivos prevén que el mercado del empleo tendrá un comportamiento casi plano, con previsiones netas para los últimos tres meses del año en un 2%. Esto sitúa a España como el mercado que más cae, de los 41 analizados, frente al trimestre previo (que registró una cifra 21%) y frente al mismo periodo del año anterior (33%).

“La mayoría de nuestros clientes entienden, hoy, el outsourcing como una manera de ganar en flexibilidad en aquellas áreas complementarias al core de su negocio, para enfocarse en el valor añadido que aporta su compañía, ante un escenario que es incierto. Vemos que la actividad económica no se detiene, pero el contexto económico no alimenta la confianza, por eso las organizaciones buscan soluciones que no les comprometan en el largo plazo”, afirma Vicenç Álvaro, director de Estrategia de Talento en ManpowerGroup.

Outsourcing o externalización de servicios

Añade que “nuestra manera de entender el outsourcing o externalización de servicios

nos permite ofrecer a nuestros equipos más oportunidades profesionales y a nuestros clientes, además de todas las garantías jurídicas y operativas, la capacidad de darles cobertura en sus picos de actividad dentro de los servicios que externalicen con nosotros.

Y, por supuesto, como expertos que somos, trabajamos con ellos para crear la mejor combinación para sus necesidades de talento, utilizando la externalización y otras opciones como las contrataciones temporales o los fijos discontinuos”.

Otras soluciones de flexibilidad

La nueva legislación del mercado del empleo que entró en vigor en enero del 2022 obligó a las empresas a revisar sus políticas y estrategias en cuanto a contratación temporal. Una vez implantado el reglamento, la flexibilidad sigue siendo una necesidad que, además, se acentúa con el resto de condicionantes económicos.

Flexibilidad en la externalización de servicios

Realizar un análisis en profundidad para determinar las necesidades de flexibilidad en la externalización de servicios que tiene una empresa y poner en marcha un plan con las soluciones que permitan optimizar los resultados en cuanto a costes y productividad es uno de los aspectos que marcará la competitividad de las organizaciones en los próximos meses.

Por ello, en el contexto actual, las compañías están estudiando cómo aplicar fórmulas como la mencionada externalización, además de la contratación temporal, y el uso que puedan hacer de los fijos discontinuos. Además, la formación es otra de las áreas de trabajo de las empresas para afrontar la incertidumbre, ya que permite capacitar a miembros del equipo para que puedan optimizar su rendimiento y desempeñar más funciones dentro de la organización, lo que mejora la empleabilidad de dichos profesionales y contribuye a mantener o incrementar la productividad de las empresas.