Las eléctricas se levantan en armas contra el Gobierno por el plan para bajar la luz

Las empresas eléctricas no han tardado en reaccionar al Plan de Choque del Gobierno para reducir el coste de luz. En el plan de Moncloa se prevé reducir también los beneficios de estas entidades. Algo a lo que no están dispuestas.

Así las cosas, las eléctricas, entre ellas Iberdrola, cuyo presidente está imputado por contratar a Villarejo para espiar a sus adversarios, y cuya empresa filial, Iberdrola Renovables también se sentará en el banquillo por este caso, no duda también en desestabilizar la situación del país en cuanto a energía eléctrica.

En un comunicado publicado en Foro Nuclear, y al que ha tenido acceso Diario16, las eléctricas se ponen en pie de guerra abiertamente: «En el caso de que este proyecto de Ley se aprobase y entrase en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO 2 , no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas«.

Foro Nuclear

En el manifiesto se señala el rechazo de la industria nuclear al proyecto de Ley «por la que se actúa sobre la retribución del CO 2 no emitido del mercado eléctrico«.

Para Foro Nuclear, del que forma parte todas las eléctricas, este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear.