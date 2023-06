Las diferencias entre Podemos y Sumar ponen en riesgo el pacto de coalición

- Publicidad-

“Si no hay acuerdo, yo creo que la gente nos corre a gorrazos”, asegura Pablo Iglesias. Sin embargo, el tiempo corre, los plazos se agotan y no parece que de momento haya acuerdo entre las diferentes formaciones para acordar programas, nombres, candidaturas y cargos. La sensación de gallinero crece por momentos (hasta 15 partidos tienen que dejar a un lado las rencillas y ponerse a trabajar en común), mientras la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, trata de poner orden a menos de dos meses para las elecciones. Podemos sigue creyendo que Sumar le ha puesto condiciones inaceptables para poder firmar un pacto. Los socios de Díaz intentan arrinconar a los morados (una marca en decadencia tras las elecciones locales del 28M) e Iglesias se queja de que algunos están vetando a sus candidatos. Así las cosas, Más Madrid y Compromís exigen a Díaz liderar listas para integrarse en Sumar, algo que lógicamente no gusta a los líderes podemitas. Todo es un sudoku o galimatías que a esta hora no parece tener solución.

Izquierda Unida se une a Sumar

De momento, Izquierda Unida ya ha dado el paso de integrarse en una candidatura única. En las últimas horas Alberto Garzón ha anunciado que su formación se presentará a las elecciones generales del próximo 23 de julio de la mano de Sumar. “Son la mejor oportunidad para ofrecer ese proyecto de país y ganar las elecciones generales”, asegura IU en un comunicado hecho público en Twitter. “Ni un minuto que perder: todos a trabajar unitariamente dentro de Sumar”, ha añadido en la red social.

En el comunicado, IU expone que “las elecciones municipales y autonómicas han arrojado unos resultados muy negativos para las izquierdas, y sus posibles consecuencias en materia de retrocesos democráticos y sociales son un motivo de honda preocupación” y ha elogiado la capacidad del Ejecutivo de coalición a hacer frente a la sucesión de crisis que se ha tenido que enfrentar, si bien ha destacado que esa gestión “no significa que no existan impactos severos en la vida de la población”.

«La derecha no tolera no ser quien mande»

En este sentido, exponen que “la sucesión de crisis, la pandemia y la proliferación de miedos respecto a nuestros futuros probablemente hayan conducido a buena parte de la población a un estado emocional de gran vulnerabilidad y la capacidad de las derechas de sembrar y cosechar esas circunstancias está siendo muy eficiente”.

“Las derechas han construido con éxito una narrativa contra el Gobierno de coalición que ha permeado en casi todas partes. En este país la derecha nunca ha tolerado no ser quien mande, y siempre ha construido sobre el resto un traje de ‘anti-España‘ que opera muy bien en la dimensión identitaria”, añaden. Por eso, indican, deben “ofrecer una propuesta seria y solvente de proyecto de país”.

Para ello, anuncian su unión a la candidatura de Yolanda Díaz: “Solo desde la suma de organizaciones políticas y la sociedad civil podemos construir una alternativa de país seria”. “La prioridad es el pueblo español, la prioridad son las familias trabajadoras, por lo que una vez más toca arremangarse y labrar colectivamente un futuro mejor para la ciudadanía de nuestro país. Alegría para luchar y organización para vencer”, zanjan.

Izquierda Unida se une así a la candidatura de la aún vicepresidenta segunda del Gobierno, que trata de aglutinar también el apoyo de los morados. Según La Sexta, este mismo lunes Sumar ya arrancó las negociaciones para unificar y concurrir en una sola candidatura las formaciones situadas a la izquierda del PSOE.