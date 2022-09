Las defensas de presuntos violadores expanden el bulo de que la ley del ‘sólo sí es sí’ reduce las penas para sus clientes

- Publicidad-

La recién aprobada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, no sólo no reduce las penas a los presuntos violadores sino que las aumenta, en contra de los bulos interesados que las defensas de acusados por estos delitos sexuales están transmitiendo a través de determinados medios de comunicación que ‘compran’ sin más sus interpretaciones jurídicas en beneficio de sus clientes.

Así lo ha recordado la magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell, que ha pedido a la ciudadanía en general que no se deje engañar “por bulos machistas en prensa, ni por defensas que legítimamente están interesadas en pedir menos pena”.

La máxima responsable del Ejecutivo central contra la violencia machista pone como ejemplo el caso concreto de un presunto violador a su ex pareja en Girona, cuyo juicio ha sido aplazado ante las negociaciones del Ministerio Fiscal con la acusación para acordar una condena. Las defensas de estos presuntos violadores interpretan que, pese a eliminarse el delito de abuso en la nueva ley del ‘solo sí es sí’, podría ver rebajada las penas mínimas por agresión sexual. La magistrada asegura que estamos ante un caso de presunta violación a su ex pareja y la nueva ley no sólo no baja la pena impuesta sino que la ha subido, de siete a 15 años. “¿A quién van a creer? Al BOE”, subraya Rosell.

En el capítulo dedicado en la nueva ley a las agresiones sexuales se recuerda en su artículo 180 que la pena impuesta por estos casos puede ser de siete a 15 años de prisión “cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”, en todos aquellos supuestos en los que la agresión sexual “consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”.

Pese a todo, la interpretación que le están dando determinados abogados penalistas es diametralmente opuesta y están haciendo llegar el mensaje a través de algunos medios de comunicación con tendencias negacionistas de la violencia machista que las pena se reducen con la nueva ley, algo que la propia normativa no comtempla en ningún supuesto. En este sentido, el abogado penalista José María de Pablo asegura en la red social Twitter que “en breve veremos titulares escandalizados ante futuras condenas bajas por delitos sexuales graves, y todos atacarán a los jueces que se habrán limitado a aplicar las rebajas que trae este ley. La otra consecuencia va a ser la revisión a la baja de algunas condenas. Aquellos cuyas condenas queden fuera de los nuevos márgenes van a poder pedir y obtener una rebaja de sus condenas”.

En el caso que está dirimiendo la Audiencia de Girona, la Fiscalía pide 12 años de cárcel para el presunto violador por la agresión sexual de su expareja y otro más por maltrato. La defensa del presunto violador quiere pactar con las acusaciones una rebaja de condena que implique la mínima pena por agresión sexual, que su defensa estipula en cuatro años en su interpretación de la nueva ley, a cambio de reconocer los hechos y pagar las indemnizaciones correspondientes.

Para ello, el acusado ya ha abonado en el juzgado los 10.245 euros por lesiones y daños morales causados a la mujer. La acusación particular ha mostrado su disposición a un acuerdo con el objetivo principal de evitarle a la víctima la doble victimización que supone volver a reconstruir los hechos durante la vista oral. La Audiencia de Girona ha citado de nuevo a las partes para el próximo 20 de octubre tras suspender el juicio por presunta violación.

Los hechos juzgados se produjeron en enero de 2018, cuando, según la Fiscalía, en el marco de una discusión con su expareja en Blanes (Girona), el procesado la agarró por el brazo y la tiró al suelo, tras lo que presuntamente la penetró contra su voluntad, al tiempo que la insultaba.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell.

El abogado de La Manada abrió la veda

El primer abogado penalista que abrió la veda sobre las supuestas reducciones de condena que podría acarrear la nueva norma impulsada por el Ministerio de Igualdad fue Agustín Martínez Becerra, defensor de los cinco violadores de una joven de 18 años en los Sanfermines, conocidos como La Manada. Rosell reaccionó de inmediato a la información publicada en El Confidencial, donde este letrado apuntaba la posibilidad de solicitar la reducción de condena para sus defendidos aplicando la ley del ‘solo sí es sí’.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, quien calificó de “propaganda” el anuncio del abogado, aseguró tajante que “no hay atenuación ni despenalización” para penas de 15 años con la nueva norma. “Quieren desprestigiar la ley del ‘solo sí es sí’ y asustar a las mujeres. Pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos”, añadió Rosell.