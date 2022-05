Las criptomonedas desatan una nueva adicción

- Publicidad-

La moneda de la era digital, las criptomonedas, forman parte de esa irrupción tecnológica que parece estar trayendo más problemas que beneficios. Uno de los inconvenientes que presenta esta divisa, libre de casi todo control, es, de manera redundante, la pérdida de control que puede ejercer sobre aquellos que invierten en ella. Los profesionales que tratan las conductas adictivas no dudan en calificar de adicción al enganche que muchos tienen con la especulación con criptomonedas.

Un juego de azar

El riesgo de la inversión en criptomonedas con la intención de ganar dinero rápido es similar al de otros juegos de azar: “Las personas en las que se produce una activación a nivel cerebral placentera, tienden a repetir esa conducta”, explica la experta en adicciones no tóxicas y psicología Clínica, Consuelo Tomás. La adicción a las criptomonedas tiene dos particularidades que la hacen más peligrosa: la primera es el anonimato de los jugadores. Algo que no se puede mantener cuando uno juega a las máquinas tragaperras o en los casinos; y, la otra, es que se puede invertir en esta moneda las 24 horas del día y los siete días a la semana.

A escondidas

Otro de los factores que a propiciado el auge de la inversión en criptomonedas ha sido el contexto generado por la crisis sanitaria que mantuvo cerrados los espacios donde practicar los juegos de azar: “En el confinamiento, muchos se pasaron al juego online”, señala la psicóloga. A las personas que desarrollan una adicción a las criptomonedas las delata que “Pasan cada vez más tiempo enganchados a la red y ponen en riesgo más cantidades de dinero -incluso, el que no tienen; a través de préstamos-“, advierten los profesionales. Y es que el adicto no puede dejar de buscar la satisfacción instantánea y las “ganancias rápidas”, aunque lo más frecuente sea perder dinero. ”Es un círculo vicioso que les mantiene todo el día pendientes de la información financiera”, advierte Tomás. Otro factor que puede ayudar a identificar el problema es: “Si la persona oculta la cantidad que gasta y lo hace a escondidas o sin el consentimiento de los padres o familiares”.

Bien vistos

Lo cierto es que a las personas que pasan demasiado tiempo especulando con las monedas virtuales no se les estigmatiza, sino todo lo contrario: “A estas personas se les presupone cierto status, se cree que son más inteligentes o que poseen conocimientos financieros”, explica la psicóloga y continúa señalando que el contexto actual les facilita su práctica: “Se vive un clima de aceptación y permisividad social“. Pero lo que muchos no tienen en cuenta en la inversión en criptomoneda es que: “El dinero virtual es tremendamente volátil y dependiente de factores externos que las personas no pueden controlar”.

No es lo mismo

También es importante diferenciar entre lo que supone invertir en criptomonedas y la especulación salvaje y desmedida: “Lo primero, supone que hay un análisis racional y se fijan límites económicos y plazos a medio o largo plazo, mientras que lo segundo, busca ganancias rápidas y, es bastante frecuente, la pérdida de control que conduce a la adicción”, aclaran los expertos.

Recomendaciones

Los profesionales de la psicología recomiendan que: “Es necesario proporcionar al paciente los mecanismos para evitar que sustituya o desplace dicha adicción a otras conductas o consumo de sustancias”, aspectos que señala Consúelo Tomás y que podrían agravar la situación de las personas enganchadas a la especulación de criptomoneda. Las recomendaciones de los expertos son fundamentales y consisten en pedir que los planes de drogodependencias tengan en cuenta a las adicciones no tóxicas o comportamentales; y que estas pueden desencadenar una dependencia física, y sobre todo, psicológica. Por ello es importante la realización de campañas informativas y formativas dirigidas tanto al entorno profesional como a los familiares.