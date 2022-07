Las comunidades de propietarios podrán prohibir el uso de las piscinas a los morosos

- Publicidad-

Con el fin de impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha sido publicada en el BOE la ley 10/2022 que modifica en los artículos 9.1.F, 17.2 y 21 de la normativa de Propiedad Horizontal, es decir. que regula el funcionamiento, las obligaciones y derechos de los miembros de una comunidad de propietarios.

Los dos primeros artículos que han sido sujetos de cambios afectan en concreto a los gastos que puedan ser imputables al fondo de reserva con el fin de realizar en el edificio “las obras de accesibilidad y eficiencia energética” (9.1.F), adaptar las instalaciones para “suprimir las barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad”. (17.2). En cualquier caso, el fondo de reserva queda como hasta ahora: no podrá ser inferior al 10 por ciento de su último presupuesto ordinario.

En relación a la tercera y última modificación establecida en el artículo 21 de la misma ley atañe directamente a los procesos de impago de los gastos comunes, las medidas preventivas de carácter convencional, la reclamación judicial de la deuda y la mediación y arbitraje antes de cualquier procedimiento vía judicial.

Cómo afecta a los copropietarios

Para poder valorar el alcance de estas modificaciones, desde Diario16 consultamos a la administradora de fincas Emma Varela Gosálvez que explica con claridad cómo van afectar a partir de ahora al funcionamiento de una comunidad de propietarios,

Varela Gosálvez, miembro del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, puntualiza sobre “La modificación de este artículo (9.1.F) supone que se amplía el destino del fondo de reserva a las obras de accesibilidad (supresión de barreras arquitectónicas) reguladas en el art. 10.1.b de la LPH y también se amplía el fondo de reserva a las obras de eficiencia energética”

Sobre el segundo artículo en cuestión, el 17.2 de La Ley de Propiedad Horizontal, Emma Varela aclara que “supone que la realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditables a través de certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común (será aplicable a la instalación de paneles solares, geotermia, aerotermia, calderas inteligentes y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética), requiere que el acuerdo de estas obras debe aprobarse por mayoría simple siempre que su coste repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.

Emma Varela Gosálvez

En este sentido la administradora matiza que “En la reforma de este artículo de octubre de 2021, las mensualidades eran 9, ahora se han ampliado a 12“, hecho que favorece la disminución de importe de cada una de ellas al prolongarse el prorrateo de la derrama que correspondería a cada vecino para acometer estas obras de carácter extraordinario.

La modificación más polémica

El artículo 21 de la LPH concierne al proceso de impagos de derramas ordinarias y extraordinarias de los copropietarios de las fincas.

En este sentido, la colegiada afirma que “se estable la posibilidad de acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones, siempre que no puedan reputarse abusivas o desproporcionadas o que afecten a la habitabilidad de los inmuebles. En cuanto a la privación temporal del uso de servicios o instalaciones, deben entenderse incluidos únicamente aquellos que no afecten a la habitabilidad de las viviendas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, no puedes privar a un propietario aunque sea moroso que no utilice el ascensor, pero si privarle de que utilice los servicios o instalaciones de carácter recreativo como piscina, gimnasio o sala comunitaria”

Sin embargo desde el punto de vista administrativo estas sanciones disuasorias, para Varela, tienen poco efecto práctico ya que “estas medidas podrán aprobarse mediante la correspondiente clausula estatutaria adoptado un acuerdo por unanimidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.6 de la Ley por lo que el o los morosos votarán en contra”

Consultada sobre la posibilidad de privación de voto a los morosos, la administradora Emma Varela explica que “Con anterioridad a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de 2013, se había venido manteniendo, con alguna fisura, que los acuerdos que requerían unanimidad también estaban afectados, y en consecuencia tampoco podían votar en la aprobación de estos acuerdos. Pues bien, tras la reforma de la LPH por ley 8/2013, parece reforzarse la tesis de que la privación del voto a los morosos no es aplicable a los acuerdos que requieren unanimidad, sino sólo a la adopción de los acuerdos que requieren mayoría, y ello al establecer el actual Art.17.6 de la LPH. que para los acuerdos unánimes se requerirá: «la unanimidad del total de los propietarios que a su vez representen el total de las cuotas de participación, y ello sin hacer mención alguna al coeficiente que pudiera corresponder a los morosos”.

Mínimos efectos prácticos

No obstante, y en caso de no llevarse a cabo estas gestiones burocráticas (modificación de estatutos comunitarios con inscripción en el registro de la propiedad, etc.), la administradora de fincas detalla que “el acuerdo solo tiene eficacia frente a los propietarios que lo eran en el momento de la adopción de dicho acuerdo, pero no a los futuros. Para que los nuevos comuneros que accedan a la propiedad estén obligados a cumplirlos, es necesario que puedan ser conocidos por terceros, y ello se logra con la inscripción en un Registro Público como es el Registro de la Propiedad. La inscripción del acuerdo con las medidas disuasorias tienen un coste por cada vivienda que la conforma cada vez que haya una entrada o salida”

Por último, sobre la aplicabilidad de las medidas disuasorias, Varela insiste en que “En muchas comunidades tienen servicios comunes en donde se acuerda el pago de un alquiler previo para la utilización de determinados elementos comunes como puede ser sala sociales y pistas de pádel, en estos supuestos sería más fácil limitar su uso a los propietarios morosos, pero hay otros elementos comunes como el gimnasio o la piscina que tienen un horario de apertura y cierre para todos los vecinos. En esos casos, el control de acceso de morosos puede generar un perjuicio mayor a la comunidad teniendo que contratar una vigilante de seguridad o administrativo generando más gastos que beneficios”