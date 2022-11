Las cincuenta casas de Carlos Salem en un poema

Me llega una invitación para EL ALEATORIO por guasap. No conozco el número pero en cuanto leo tres líneas me doy cuenta de que se trata de alguien interesante, así que pincho la foto del contacto desconocido y me encuentro con la cara de mi amigo Carlos Salem.

Lo que sigue es lo que me escribe y no puede ser explicado de mejor modo que simplemente copiándolo:

«Este sábado presento un libro muy especial para mí: la historia de las más de 50 casas en que he vivido convertida en poema. Será en Aleatorio Bar (Calle Ruiz,7) y a las 21:00HS. Estaré acompañado por la presentación del gran poeta JESÚS URCELOY y las imágenes con que una docena de excelentes artistas han interpretado esas casas en las que soñé, amé y de las que me fui, en tres continentes.»

Me parece una idea fascinante y estoy deseando leer el libro y escuchar el poema. Es una idea genial y es aún más genial haber vivido nada más y nada menos que en 50 casas; no conozco a mucha gente capaz de semejante viaje por el mundo y por su propia alma.

El sábado no estoy en Madrid, pero haré por llegar a las nueve de la noche de todos los modos posibles. El ambientazo está garantizado y la propuesta no puede ser más atractiva.

Será, como ya queda escrito más arriba en EL ALEATORIO bar a las nueve de la noche, este sábado.

Si has leído esto ya no puedes contarle a nadie que no te habías enterado, y si te lo pierdes… es cosa tuya.

Un sombrerazo para Carlos Salem y su nuevo libro.

Baraka.

(Mecanografía MDMF)