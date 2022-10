Las cifras oficiales desmienten la última “manipulación” de Ayuso

- Publicidad-

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a mentir otra vez, como lo llevan haciendo todos los días. Está vez a costa de inventarse cifras de Atención Primaria, de listas de espera, de derivaciones a la privada e incluso sacando pecho por los magnificaos profesionales del Hospital Universitario de la Paz.

Como no tiene vergüenza y tampoco se la vamos a pedir a estas alturas de la legislatura, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar “desesperado y mentir sobre la Sanidad Pública”, en la tribuna del Congreso de los Diputados esta mañana.

Las cifras de la sanidad en la Comunidad de Madrid

El último dato dispara hasta los 886.686 pacientes esperando a ser atendidos en la Sanidad Pública madrileña, 52.000 más que en julio. El sindicato ha vuelto a recordar que, a punto de concluir la legislatura, «no hay plan ni personal para acabar con este desgobierno”

Las cifras de las listas de espera del mes de agosto -52.000 más que en julio- son “aterradoras”, a juicio de los sindicatos. El número de madrileños y madrileñas han pasado de 835.000 a 886.686 de julio a agosto. La lista de espera quirúrgica 96.562 pacientes, con un incremento sobre el mes anterior de 5.380 pacientes. En consultas externas con un especialista esperan 612.428 pacientes, con una subida sobre el mes anterior de 33.799 pacientes.

- Publicidad-

La espera para pruebas diagnósticas es de 177.696 pacientes, 12.445 pacientes más que en julio. En total, la sanidad pública de la Comunidad de Madrid tiene a 886.686 madrileños y madrileñas no diagnosticados o sin fecha para una cirugía prescrita.

Ayuso carga contra el socialista Lobato sin dar datos

“Los profesionales de la Sanidad Pública madrileña no se merecen esas faltas de respeto”, ha lanzado en la Sesión de Control de la Asamblea. Ayuso ha asegurado que no hay “región socialista con mejores datos sanitarios que Madrid y especialmente en las listas de espera”.

Consultas sin médicos

El sindicato MATS denunció a principio de mes, las pésimas condiciones a las que se enfrentan los pacientes Covid que requieren ingreso en el 12 de Octubre o en Gregorio Marañón. El cierre de plantas del hospital de la Comunidad de Madrid ha obligado a que varios pacientes Covid permanezcan varios días en el servicio de urgencias sin poder ser hospitalizados en planta.

Las políticas sanitarias de Ayuso engordan los beneficios de los seguros privados de salud

El estado de derribo de la Atención Primaria en la región provoca un crecimiento desbocado de más del 3 % anual, disparando la venta de estos productos, hasta que se tiene una enfermedad grave, que se vuelve a la pública.

Sánchez ha sacado datos de la propia Consejería de Sanidad de Ayuso

Durante su intervención, Sánchez ha acusado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que busca acabar con la Sanidad Pública y ha puesto como ejemplo de ello la Comunidad de Madrid.

Para la lideresa populista, sus propios datos son maniqueos

La lideresa populista madrileña cree que las cifras de la propia Consejería de Sanidad son un relato radical. El «relato maniqueo – tendencia a reducir la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo, cae por su propio peso”.

Pero aún hay más, ha acusado al PSOE de llevar “más de 25 años mintiendo sobre este servicio público y viviendo de cada pancarta”.

Las mentiras de las listas de espera

Fuentes de la Comunidad de Madrid han apuntado que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, un madrileño espera de media para una operación 50 días menos que un ciudadano que vive en una región donde gobierna PSOE.

Pero la realidad es que la mayoría de esos pacientes son derivados a la sanidad privada, principalmente a Quirón Salud, pagando hasta el triple por una intervención, reduciendo ficticiamente los datos.

Un familiar de una persona fallecida afea a Osorio sus palabras

El portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Juan Lobato, ha reclamado al Gobierno regional que pida perdón por los fallecidos en residencias y ha destacado que llevan toda la legislatura exigiendo una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido.

Las palabras se las lleva el viento, señora Ayuso…🍃



Muchas fotos, palabras bonitas y frases ingeniosas. Pero, ¿mejoran la vida a alguien?👇🏻 pic.twitter.com/0R7UbZHghF — Juan Lobato (@juanlobato_es) October 13, 2022

En su intervención ha leído un extracto de la hija de una fallecida en uno de estos centros en la que afea al vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, sus palabras sobre el duelo de los familiares.

Más mentiras de Ayuso, está vez a costa de Más Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la líder de Más Madrid, Mónica García, de “mentir de manera descarada con un informe que no es cierto” sobre la actuación del Gobierno Madrileño en las residencias de mayores durante la primera ola del Covid. Y ha acusado a la líder de la oposición de no tener “humanidad”.

Le digo a la señora Ayuso que Madrid no puede ser un freno, tiene que ser un acelerador. pic.twitter.com/u1flGSJKU0 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 13, 2022

Este es el informe verdadero publicado por Infolibre

Este es el informe falso publicado por Infolibre. Otra mentira de Ayuso y ya van muchas este jueves.

Hace 939 días se firmaron los protocolos de la vergüenza en nuestras residencias. Ayuso ha vuelto a mentir diciendo que no existen. No tiene dignidad. pic.twitter.com/ZNIOP3SekJ — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 13, 2022

“Nunca le dejaré de recordar cada día de mi vida mientras sea presidenta de la Comunidad de Madrid y la tenga a usted enfrente que miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera, pero bueno, usted a lo suyo porque no tiene ninguna humanidad”, han sido las palabras exactas con las que Díaz Ayuso ha replicado a Mónica García, para asombro de los madrileños, pero no para los periodistas, que lo vemos todos los días, todos los meses y a todas horas.