La lucha por la igualdad debe palparse de forma constante y sin tapujos a nivel institucional, desde las más altas instancias del Estado hasta el pueblo más pequeño del país a través de sus representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía. Y si hay un municipio en España que sabe de democracia y de sus orígenes en este país ese es el sevillano de Las Cabezas de San Juan, donde el general Rafael del Riego se alzó contra el absolutismo de Fernando VII el 1 de enero de 1820, una efeméride para la historia de este país. Este 8-M, Día Internacional de la Mujer, Las Cabezas muestra su compromiso incuestionable con otra lucha loable, pero esta de plena vigencia en pleno siglo veintiuno, la de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.

De ahí que este 8-M represente para los responsables municipales de este municipio sevillano un doble reto, ya que a los objetivos a reivindicar como cada año por esta fecha se le debe unir el compromiso con la salud pública debido a la situación de pandemia mundial que sufrimos por la Covid-19.

El municipio sevillano presentará una campaña bajo el lema “Solo sí, es sí”, que se entregará a todos los comercios de hostelería para que llegue a la mayor población posible

El pasado viernes 5 de marzo, el consistorio, tras consultar con el Consejo Local de Igualdad, ha acordado una amplia y variada batería de actividades y propuestas para mantener más vigente que nunca las reivindicaciones del feminismo y su lucha por la igualdad real, teniendo muy presente, eso sí, el riesgo que conlleva este tipo de actos en época de pandemia como la actual.

Partiendo de la base de que no se celebrarán las tradicionales manifestaciones del 8-M para otorgar visibilidad al movimiento de lucha hacia la igualdad efectiva, los responsables municipales han acordado llevar todas estas reivindicaciones a través de la visibilización de mujeres cabeceñas, para que con estas actividades nos acerquen a todos a seguir luchando por la igualdad desde otra perspectiva, “sin manifestaciones pero manteniendo nuestro compromiso, haciendo visible a todas y cada una de la mujeres cabeceñas que esperamos se sientan representadas tanto en el vídeo como en el cartel que da paso a esta campaña y poniendo en valor a nuestras mujeres en el mundo deportivo con la edición de la revista MÁS Deportivas”.

Desde el consistorio de Las Cabezas aseguran que su compromiso más importante sigue siendo “llegar un día a conseguir la igualdad real y efectiva” basada fundamentalmente en la educación. Por ello, las docentes de coeducación son parte fundamental de esta campaña, a los que se les hará llegar todo el material necesario para apoyar su labor de coeducación.

La importancia de la celebración de este 8-M es probablemente aún más importante que todos los precedentes, ya que debe sumarse a él las dificultades que conlleva la visibilización pública debido al virus. “Este 2021 hemos diseñado juntamente con la Delegación de Comercio una campaña bajo el lema “Solo sí, es sí” y con el teléfono de atención 016 (teléfono de atención a las víctimas de violencia de género). Esta campaña publicitaria la entregaremos a todos nuestros comercios de hostelería para que llegue a la mayor población posible”, señalan desde el equipo municipal.

“Seguimos luchando de manera distinta, pero la lucha continúa por un mundo donde no sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o exparejas, donde podamos ir sin miedo por la calle, libres; donde no haya “manadas” que nos devoren, por una sociedad donde no se nos siga pagando menos por el mero hecho de ser mujeres, por un mundo donde un niño y una niña puedan aspirar a lo que quieran sin que nadie les ponga un techo de cristal”. De este modo se inició este pasado 5 de marzo el acto de presentación de la programación del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan con motivo del Día Internacional de la Mujer por parte de María Castro, delegada municipal de Igualdad.

Los actos que se realizarán serán los siguientes: campaña audiovisual “hagámosla visibles”, azulejo en homenaje a la artista Rosa Quiñones en la Plaza de los Canasteros, presentación del libro “Déjate de cuentos” de Álvaro Romero Bernal en el IES Delgado Brackenbury, campaña publicitaria en los comercios hosteleros de la localidad, presentación en los centros educativos la web de recursos de coeducación para alumnado, docentes y familias, entrega en los centros educativos de libros para los espacios violetas de las bibliotecas, edición de la revista MÁS Deportivas, bajo la dirección de Nuria Castro Lemus, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Sevilla, y por último exposición de los resultados de investigación de la Universidad Pablo de Olavide con el alumnado del Aula Abierta de mayores de Las Cabezas, “mujeres y vulnerabilidad”.