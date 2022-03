Las 7 mentiras de Ayuso en el contrato de su hermano, la última, el informe de la Cámara de Cuentas

- Publicidad-

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, ha enumerado las siete mentiras que la presidenta Ayuso y su Gobierno han estado perpetuando en la ciudadanía, como si la desinformación o las falsedades fueran a cerrar el caso y acabar con los presuntos tratos de favor a su hermanísimo.

Hoy nos enteramos que la Cámara de Cuentas ha comunicado que el informe que fiscaliza el contrato del hermano de Ayuso está aún en “elaboración” y por lo tanto, a pesar de que es un órgano que lleva caducado más de tres años, desvela otra de las mentiras de la lideresa populista del PP.

Así ha mentido Ayuso a la ciudadanía

Mentira número 1: En esta misma cámara la señora Ayuso dijo que no había ningún contrato a gente de su entorno y retó a Mónica García a dimitir “por falsa”.

Mentira número 2: Horas más tarde sí que había relaciones comerciales entre hermanos y la empresa.

Mentira número 3: Al día siguiente existía una comisión pero la señora yo eso dijo literalmente, “No sé cuál es la cantidad”.

Mentira número 4: Horas más tarde deja de ser una comisión hacer una contraprestación y aparece una cantidad de 55.000 euros, aunque Ayuso dice que no sabe si hay otros conceptos más.

Mentira número 5: Días más tarde es cuando todo el mundo está mirando a Ucrania, de repente aparecen 4 facturas por un total de, o sorpresa, 283.000 euros.

Mentira número 6: Usted mismo dijo (el consejero de Sanidad, García Escudero, “los contratos se han ajustado a procedimiento” y, días más tarde nos enteramos que ese contrato está firmado a mano y sin código de verificación.

Mentira número 7 y última por ahora: La señora Ayuso dijo que estaban perfectamente auditados y fiscalizados y hoy nos han corroborado que están pendientes de fiscalizar.

Contestación de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas ha advertido que el informe sobre la fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia de Covid-19 “está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones”

Así lo ha señalado por escrito el presidente en funciones de este órgano, Carlos Salgado, en respuesta a una pregunta previa del portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato.

“Este informe no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara ni, por lo tanto, publicado en la web de la institución, lo que significa que las informaciones divulgadas por los medios de comunicación hacen referencia a un documento que no expresa el criterio definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la materia analizada. Dicho criterio no quedará fijado hasta tanto el informe sea aprobado por el Consejo”. ha señalado el presidente en el escrito, fechado el 28 de febrero, que ha adelantado ‘eldiario.es’.

El informe está en trámite

En este sentido, ha sostenido que actualmente «el informe de referencia está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones como consecuencia de la fase de audiencia a las entidades fiscalizadas, prevista en el artículo 12 de la ley 11/99, de 29 de abril de la Cámara de Cuentas de la Cuentas de la Comunidad de Madrid».

Salgado ha manifestado que, en lo que afecta a esta institución, “las normas y principios de fiscalización del sector público le atribuyen el derecho y el deber de preservar la confidencialidad de la documentación y datos obtenidos durante el desarrollo de su trabajo, así como el trabajo interno realizado por sus técnicos, de manera que lo único que la Cámara de Cuentas tiene el deber de divulgar para conocimiento de los ciudadanos, en aras de la transparencia y buen gobierno es el informe definitivo”. “Aprovecho para poner de manifiesto el rechazo de la Cámara de Cuentas a cualquier divulgación de los trabajos en curso”, ha zanjado.

Ayuso no dijo la verdad

Juan Lobato ha criticado que “cada dos o tres días aparezca una versión diferente por parte de la propia presidenta. “El bloqueo del PP a que se informe a la Cámara regional sobre este caso y, además, esta semana esta actitud de falta de transparencia se ha visto incrementando con la utilización de instituciones madrileñas”.

“Como saben la presidenta basó su estrategia en hablar de que la Cámara de Cuentas había fiscalizado los contratos pues bien este portavoz se dirigido al presidente de la Cámara de Cuentas para pedirle nuestra información y nuestra sorpresa fue cuando nos dijo que no se ha producido esa fiscalización y no está aprobado ningún informe de fiscalización”, ha explicado.

Y se ha preguntado “¿cómo es posible que se utilice a la propia Cámara de Cuentas para no decir la verdad y tratar de ofrecer una versión que no es real?.

“Ni la presidenta ni el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, dijeron la verdad sobre este asunto por lo que se ha vuelto a exigir transparencia”.

Unidas Podemos afea las irregularidades

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea, Alejandra Jacinto, ha calificado de “lamentable que en el primer Pleno que se celebra en el Parlamento madrileño después de conocer el escándalo de la señora Ayuso con los contratos irregulares, no vaya a dar las explicaciones. (al encontrarse de viaje para intervenir en el Comité de las Regiones en Marsella).

"No obstante, por mucho que la señora Ayuso se esconda creo que no va a poder esconder esas presuntas comisiones que se habría llevado su hermano. Además, eso sucede en un contexto en el que conocíamos que la Cámara de Cuentas no habría auditado el contrato», ha declarado. A su parecer, esto se suma "a la larga lista de irregularidades", que se empezarán a conocer y "que parecen no ser más que la punta del iceberg".

