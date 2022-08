Las 30 mentiras de Bolsonaro al descubierto, como las 30 monedas de Judas

- Publicidad-

En la noche del domingo se realizó el primer debate presidencial y las mentiras de Bolsonaro salieron a la luz. Las 30 mentiras del actual presidenta salen al descubierto, como las 30 monedas de Judas

Pero lamentablemente, como se podía esperar, la principal arma de Bolsonaro fue la mentira, la distorsión de los hechos y la opción de atacar deshonestamente a Lula y al Partido de los Trabajadores, (Partido dos Trabalhadores), PT. Además se inventó supuestos “beneficios” que su gobierno habría generado para los brasileños.

Las 30 mentiras de Bolsonaro

Lo primero es la verdad y luchar contra las noticias falsas que está difundiendo la máquina de desinformación de los bolsonarista. En el debate del domingo, ¡había 30!

MENTIRA 1: No tengo un comercializador

VERDAD: Además de tener un comercializador llamado Duda Lima, Bolsonaro siempre ha seguido las pautas de marketing de su hijo Carlos Bolsonaro.

La publicista Duda Lima está a cargo de la producción de piezas de radio y televisión de Jair Bolsonaro (PL), informó UOL . También se sabe que Bolsonaro siempre escuchó a su hijo Carlos Bolsonaro, de hecho, responsable de la formulación y operación del Gabinete do Ódio y la máquina de desinformación. Las fake news y el odio convirtió a Brasil en rehén de las mentiras de las redes sociales en 2018.

MENTIRA 2: Fue mi gobierno el que negoció pasar la Bolsa Familia a por lo menos R$ 400, con el PT votando en contra en la Cámara.

VERDAD: Los diputados del PT estaban a favor de ‘Auxílio Brasil’.

Bolsonaro miente: el PT NO votó en contra de ‘Auxílio Brasil’ , como negó Yahoo! Noticias. También la Agencia Lupa confirma la mentira. Bolsonaro miente al confundir deliberadamente la votación de la PEC dos Precatórios (PEC 23/2021) con la votación de ‘Auxílio Brasil’ (MP 1061). Los diputados del PT se mostraron en contra de la PEC (que posterga el pago de las deudas públicas reconocidas por la Justicia y cambia el cálculo del techo de gasto), pero se posicionaron a favor del ‘Auxílio Brasil’. La Cámara aprobó la PEC dos Precatórios por 312 a 144 y, en esa votación, el PT y otros ocho partidos orientados votaron en contra de la propuesta (aplazar el pago de las deudas públicas).

Esto no quiere decir que estuvieran en contra del Aid. Hay que tener claro que Bolsonaro y Paulo Guedes querían dar 200 reales en ayuda y solo cedió después de mucha presión de la opinión pública y los partidos de izquierda.

MENTIRA 3: Tengo la verdad, no tengo nada que ocultar.

VERDAD: Bolsonaro es un notorio divulgador de fake news e información falsa.

La mentira no puede ser más grande. Bolsonaro es un notorio narrador de mentiras. En 2021 dijo una media de 7 mentiras al día . El uso de este recurso deshonesto ayudó a que lo eligieran en 2018 y generó una investigación en el STF , abierta por Alexandre de Moraes, para investigar las mentiras de Bolsonaro sobre la vacunación y el sida. La mentira sigue siendo su única arma, tanto que la agencia de verificación de noticias Aos Fatos lleva un contador de las declaraciones falsas de Bolsonaro desde que ingresó a la presidencia: 6114

MENTIRA 4: Elegí a mis ministros en base a criterios técnicos sin injerencia política.

VERDAD: Los criterios nunca fueron técnicos.

La desastrosa gestión de los titulares de varias carteras es prueba en sí misma de que la incompetencia es una seña de identidad de los hombres enumerados por Bolsonaro que son como él: mal servicio. No solo elevó a políticos a ministros para cumplir acuerdos políticos, sino que algunos de sus nominados ni siquiera pudieron mantenerse después de ser expuestos por mentir en su currículum.

MENTIRA 5: No tengo problema con ningún poder.

VERDAD: Bolsonaro ataca sistemáticamente al Poder Judicial, en particular al STF.

Inspirado en Donald Trump, el bolsonarismo inunda YouTube con mentiras y ataques golpistas contra el STF y las elecciones. Bolsonaro ataca al STF ya la democracia. Su golpe provocó una amplia movilización de varios sectores de la sociedad. Brasil ya envió su mensaje a Bolsonaro: no habrá lugar para ataques a las instituciones ni a los poderes de la República.

MENTIRA 6: Respeto [a los ministros] no falta de mi parte.

VERDAD: Bolsonaro ya llamó “sinvergüenzas” a los ministros del STF.

Bolsonaro llamó “sinvergüenza” al ministro del STF, Alexandre de Moraes, además de reiterar ofensas contra el ministro Barroso.

MENTIRA 7: Según Palocci, todo estaba amañado.

VERDAD: La acusación de Palocci fue investigada por la PF y el MP, que tras una extensa investigación concluyeron, por falta de pruebas, que se trata de acusaciones falsas.

No hubo manipulación del estado por parte del PT. Todo lo contrario: el bolsonarismo interfiere directamente en la Policía Federal, cambiando mando y delegados para evitar que investiguen a los hijos de Bolsonaro; que interfiere con el MEC al permitir que los políticos exijan sobornos en lingotes de oro a cambio de fondos públicos; entre muchos otros escándalos.

MENTIRA 8: Palocci cita una cuenta de R$ 300 millones en el exterior

VERDAD: La acusación de Palocci fue investigada por la PF y el MP, que después de una extensa investigación concluyó, por falta de pruebas, que se trata de acusaciones falsas.

A Damares Alves, otra mentirosa compulsiva como Bolsonaro, también le gusta usar información falsa y ya desmentida para atacar a Lula. Ella hizo esto varias veces, usando el mismo expediente. Palocci mintió. Tratar de revivir esas mentiras es deshonesto.

MENTIRA 9: El gobierno del PT fue el más corrupto de la historia de Brasil.

VERDAD: El PT creó los principales mecanismos anticorrupción del país.

Lula y el PT fueron investigados exhaustivamente por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, que, sin embargo, no encontraron nada que probara las falsas acusaciones contra el expresidente.

Cualquiera que diga que el PT es un partido corrupto se equivoca porque, como dijo Lula en la entrevista con JN, en los gobiernos del PT hubo investigación y sanción de la corrupción. Es lo contrario de lo que hace Bolsonaro, al colocar las diversas acusaciones contra su gestión y los actos deshonestos de sus hijos en un secreto de 100 años.

MENTIRA 10: Quédate en casa, el ahorro lo veremos luego.

VERDAD: Bolsonaro dejó morir a 400.000 brasileños por negligencia durante la pandemia de Covid-19. No se ocupó ni de la economía ni de la vida.

Bolsonaro boicoteó las medidas de aislamiento social cuando aún no había vacuna. Luego boicoteó la compra de vacunas , retrasando y no respondiendo a decenas de ofertas de Pfizer. Paralelamente, sus directivos intentaban comprar vacunas con un soborno, según confirmó el CPI Covid.

MENTIRA 11: Estamos ayudando a crear puestos de trabajo.

VERDAD: La nefasta gestión de la pandemia por parte de Bolsonaro aniquiló la economía brasileña y precarizó los magros empleos que volvieron.

Bolsonaro es el primer presidente desde la creación del Real en devaluar el Salario Mínimo . Con Bolsonaro cayó el poder adquisitivo del trabajador, el país volvió al Mapa del Hambre y la precariedad del trabajador no hizo más que aumentar.

MENTIRA 12: Hicimos un milagro durante la pandemia.

VERDAD: La negligencia de Bolsonaro mató a 400.000 brasileños. Se burló de los enfermos y dijo: «Yo no soy sepulturero».

Se podrían haber salvado hasta 400.000 vidas durante la pandemia de Covid-19 en Brasil si en el país se hubieran empleado políticas de control efectivas basadas en acciones no farmacológicas.

MENTIRA 13: Servimos a los más necesitados.

VERDAD: Bolsonaro hizo que Brasil volviera al Mapa del Hambre.

Al menos 61 millones de brasileños enfrentaron dificultades alimentarias entre 2019 y 2021.

MENTIRA 14: Un gobierno que atiende a los más necesitados, que busca incluirlos.

VERDAD: Para repetir: Bolsonaro hizo que Brasil volviera al Mapa del Hambre.

15 millones de ellos pasaron hambre. La encuesta promedia lo que sucedió durante tres años. Entre 2014 y 2016 había menos de 4 millones en inseguridad alimentaria severa.

MENTIRA 15: Un gobierno que piensa en los más pobres, piensa en los que pasan hambre.

VERDAD: Bolsonaro hizo que Brasil volviera al Mapa del Hambre.

Al menos 61 millones de brasileños enfrentaron dificultades alimentarias entre 2019 y 2021

MENTIRA 16: Pasamos por lo menos a R$ 400, con PT votando en contra en la Cámara.

VERDAD: El PT no votó en contra del beneficio.

Agencia Lupa confirma que Bolsonaro miente al confundir deliberadamente la votación de la PEC dos Precatórios (PEC 23/2021) con la votación de Auxílio Brasil (MP 1061).

Los diputados del PT se mostraron en contra de la PEC (que posterga el pago de las deudas públicas reconocidas por la Justicia y cambia el cálculo del techo de gasto), pero se posicionaron a favor del Auxilio. La Cámara aprobó la PEC dos Precatórios por 312 a 144 y, en esa votación, el PT y otros ocho partidos orientados votaron en contra de la propuesta (aplazar el pago de las deudas públicas). Esto no quiere decir que estuvieran en contra del Aid.

Sobre todo el episodio, es bueno aclarar que Bolsonaro y Paulo Guedes querían dar 200 reales de ayuda y solo cedieron después de mucha presión de la opinión pública y de los partidos de izquierda.

MENTIRA 17: Quedémonos con 600 reales el próximo año.

Mentira cierta. La ley que creó ‘Auxílio Brasil’ determina el fin del beneficio el 31 de diciembre de 2022.

Ya han informado varias veces cómo Bolsonaro mintió, varias veces, sobre el final de Auxílio. Pese a patadas, el beneficio solo durará hasta diciembre . Más reales para el pueblo, sólo con Lula.

MENTIRA 18: Cuanto peor es la gente, mejor para el PT.

VERDAD: Es todo lo contrario: con el PT la vida de la gente es mejor.

Los 13 años de los gobiernos de Lula y Dilma resultaron en una mejora efectiva en la vida de las personas. Todos los indicadores sociales han mejorado, como muestra este informe de Exame . La tasa de analfabetismo ha disminuido y la esperanza de vida ha aumentado, por ejemplo. La desigualdad también ha disminuido. Con Lula y Dilma, 36 millones de brasileños salieron de la pobreza .

MENTIRA 19: Obtuve recursos al no robar.

VERDAD: El gobierno de Bolsonaro acumula escándalos de corrupción.

El discurso electoral cambió con Bolsonaro en Planalto y Centrão, un consorcio de partidos fisiológicos asumió el gobierno, y empresas estatales con grandes presupuestos como Companhia do Vale do São Francisco, Codevasf. Como informó Veja, a pesar de la intromisión de Bolsonaro en el PT y el uso generalizado de Sigils de 100 años de antigüedad, los escándalos de corrupción en el gobierno de Bolsonaro ahora tienen dinero en efectivo .

MENTIRA 20: En gobiernos estatales anteriores eran perjudiciales.

VERDAD: Con el PT, las empresas estatales lucraron y cumplieron su papel social en el desarrollo del país.

Como informó IstoÉ Dinheiro, comparar la ganancia de 135 mil millones de reales de las 187 empresas de la Unión en 2021, bajo el gobierno de Bolsonaro, con la pérdida de R$ 32 mil millones de las empresas estatales en 2015, bajo la gestión del PT, es una forma maliciosa de cosechar dividendos del dinero que no invirtió y tratar de cosechar lo que no sembró. El BNDES es blanco recurrente de fake news contra el PT, insinuando que había sido mal administrado: es mentira.

MENTIRA 21: Gravar las grandes fortunas hace desaparecer el gran capital.

VERDAD: Esto es un mito.

La adopción de un impuesto sobre el patrimonio, junto con otras formas progresivas de tributación, podría ayudar a reducir las desigualdades sociales , informa el sitio web Nexo.

MENTIRA 22: Recibimos más de 500 personas al día que pesan 15 kilos menos

VERDAD: Esto es una falacia.

Según un informe de la BBC, Brasil recibe solo el 2% de los 2,3 millones de venezolanos expulsados ​​por la crisis. El flujo de unas 500 personas por día se verificó antes de la elección de Bolsonaro en agosto de 2018. Puede parecer mucho, sobre todo si se tiene en cuenta la falta de infraestructura en Pacaraima, una de las ciudades más pobres del país. Pero la realidad es que Brasil no se encuentra entre los principales destinos de los migrantes venezolanos .

MENTIRA 23: Lula se rio diciendo que Brasil tenía 25 millones de niños abandonados.

VERDAD: La mortalidad infantil se redujo a la mitad después de 13 años de gobierno del PT.

La mortalidad infantil (niños menores de cinco años) en todo el mundo se redujo a la mitad entre 2000 y 2018, dijo la OMS. Según lo informado por el G1 , Brasil ya logró su objetivo inicial. El informe de la OMS apunta a 14 muertes por cada mil niños menores de 5 años en suelo brasileño; para los recién nacidos, hubo 8 muertes por cada mil nacimientos.

MENTIRA 24: El CPI Covid no encontró nada en mi contra.

VERDAD: Informe final del CPI Covid atribuye 9 delitos a Bolsonaro

Como informó el G1, el CPI Covid aprueba el informe final, atribuye nueve delitos a Bolsonaro y pide 80 imputaciones. Además, Bolsonaro también responde a una demanda en la Corte Internacional de La Haya, por cargos de genocidio indígena y ecocidio .

MENTIRA 25: Fui el gobierno que más sancionó leyes en defensa de la mujer.

VERDAD: Bolsonaro miente y pone a Michelle Bolsonaro a inventar un personaje.

Michelle Bolsonaro ha sido utilizada por Bolsonaro para tratar de “limpiar” su imagen extremadamente negativa con las mujeres. Quitando el velo a la mentira, lo que se aprecia en la forma en que el gobierno de Bolsonaro trata a las mujeres es el desprecio.

El presupuesto para programas que atienden a las mujeres se ha desplomado. En otras palabras, el presupuesto del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos es el más pequeño. La calidad de los programas y de las propias políticas públicas también empeoró mucho. La gestión de Damares al frente de la cartera fue errática, doctrinaria e irrespetuosa con la diversidad de las familias y mujeres brasileñas.

MENTIRA 26: Firmé más de 60 leyes para mujeres.

VERDAD: Bolsonaro desmanteló las políticas públicas para proteger a las mujeres.

Al enumerar las supuestas leyes a favor de las mujeres sancionadas por Bolsonaro, Michelle se olvidó de decir que ninguna fue propuesta por él, que solo las sancionó.

En otras palabras, no hizo más que la obligación. Michelle no mencionó a los demás que, en contra de la voluntad popular y de intensas campañas en la sociedad, se empeñó en vetar. Así fue cuando vetó la distribución gratuita de toallas higiénicas a estudiantes y presos (el veto fue anulado por el Congreso). Además, solo 46 de estas leyes trataban directamente con las mujeres: algunas las perjudicaban directamente, como la ley sancionada por Bolsonaro que da amnistía a los partidos que no aplicaron los recursos exigidos por la ley para incentivar la participación femenina.

MENTIRA 27: 100 años de secreto, uso solo para fines personales.

VERDAD: Bolsonaro usó el recurso de los 100 años de secretismo para ocultar la investigación de varios escándalos de su gobierno.

Bolsonaro utiliza descaradamente el artificio del secretismo de 100 años para ocultar sus fechorías . No solo oculta su cartilla de vacunación, también las reuniones con pastores evangélicos. Según las denuncias, estos utilizaron su influencia en el Ministerio de Educación de Brasil para canalizar recursos federales a amigos, y en al menos un caso para solicitar un soborno.

Colocó secreto en la investigación contra su exministro de Salud Eduardo Pazuello, por participar en actos antidemocráticos. Además de impedir que se investigue el tráfico de influencias de sus hijos.

MENTIRA 28: Presupuesto secreto, no tengo nada que ver con eso.

VERDAD: Bolsonaro, en connivencia con Arthur Lira, es el principal beneficiario del esquema de corrupción del Presupuesto Secreto.

A través del esquema de Presupuesto Secreto, revelado el año pasado por Estadão, el gobierno asigna fondos para enmiendas a los aliados, sin criterio y transparencia , para garantizar apoyo en votos en el Congreso. En la práctica, las enmiendas están controladas por el presidente de la Cámara, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro.

MENTIRA 29: ¿Dónde está la corrupción [de Covaxin]?

VERDAD: La compra a sobreprecio de la vacuna Covaxin solo se impidió porque se denunció

La “nota” que cobra Bolsonaro no se firmó solo porque, antes de que se consolidara, se denunciaba una corrupción escandalosa (por parte de los servidores públicos) en medio del IPC del Covid. Si fuera por Bolsonaro, se habría hecho . La corrupción tiene sus raíces en el gobierno.

MENTIRA 30: Ha disminuido el número de mujeres víctimas de violencia en Brasil.

VERDAD: Es todo lo contrario: con Bolsonaro, las mujeres empezaron a sufrir más violencia doméstica y se disparó el número de feminicidios.

Con Lula y la promulgación de la Ley Maria da Penha, se estima que se salvaron más de 300.000 vidas entre 2006 y 2014 , según datos de la Secretaría de Políticas para la Mujer. Entre 2006 y 2015, según el IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada), hubo una reducción del 10% en la tasa de homicidios domésticos en el país. Bolsonaro y su ministra Damares, por el contrario, desmantelaron y debilitaron las políticas públicas que protegían la vida de las mujeres. Los feminicidios han aumentado en el país, especialmente durante la pandemia.