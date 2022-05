Laporta va a fichar con billetes del Monopoly

- Publicidad-

El periodista Rubén Uría explicaba que los aficionados culés pueden vivir en los mundos imaginarios que está vendiendo Joan Laporta, o pueden asumir la ruina que tiene el club y pensar que hay que esperar tiempos mejores. Tampoco los medios del nacionalbarcelonismo ayudan, porque venden más humo aún que el presidente del FC Barcelona.

Sin ir más lejos, el martes pasado el director de Sport, Lluís Mascaró, afirmó en la cadena Gol, así sin inmutarse, que el Manchester United iba a pagar cerca de 100 millones por Frenkie de Jong. ¡¡¡Cien millones!!! Como si sobrase el dinero a los reds. Los ingleses pueden tener dinero pero idiotas no son. Saben que el Barça necesita vender con urgencia y eso siempre abarata los precios. El Daily Mail advertía en su edición de ayer que no había dinero para el jugador holandés, que no iban a tirar la casa por la ventana.

La verdad es que leer a los aficionados del Barça en redes sociales provoca hasta ternura. Que si el Atleti les va a pagar el fichaje de Lewandoski (hasta julio de 2023 no se contabilizarían, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones); que si las palancas van a permitir fichar… Para palanca la que está metiendo Laporta con sus fichajes con billetes del Monopoly. Por si lo habían olvidado, el FC Barcelona comienza a contabilizar 55 millones de euros el 1 de julio por el fichaje de Ferrán Torres. Ingresos sólo 20 kilos por Coutinho. Ahí ya tienen -35 millones, si les suman los del delantero polaco son -75 millones para empezar.

Ahora están en -147 millones en sueldos. Tienen suerte porque La Liga tiene manga ancha por intereses televisivos con el Barça (a otros equipos los descendieron por bastante menos), pero el resto de equipos ya han advertido que o bajan los gastos o no podrán inscribir. De hecho, a día de hoy, los supuestos fichajes de Christensen, Kessié y Azpilicueta no pueden ser inscritos pese a venir gratis. ¿Van a poder sacar a todos los que deben y reducir aún más los salarios de quienes se queden? De momento dicen que Menphis será vendido… pero cualquier cantidad que les digan será imaginaria pues termina contrato en breve.

La palanca de CVC sólo valdría para construir el Espai (por ejemplo), pero no para fichajes, ni amortizar deuda. Los supuestos ingresos de 900 millones que va vendiendo Laporta no se los cree ni él. Buen contrato con Spotify pero eso le sirve, este año al menos, para pagar los salarios diferidos de jugadores que ya ni están en el Barça. Deben pasta a Griezmann, a Messi, a Dembelé, a todos y querrán cobrar en algún momento. Deben pasta por fichajes y aquí si hay denuncias de los clubes a los que se debe, FIFA puede sacar de la Champions e igual hay ganas por lo de la Superliga.

Aunque se quiten a jugadores de en medio, por tres euros que todo el mundo sabe que hay necesidad –como está pasando con el Valencia FC-, hasta que no rebajen deuda y capacidad salarial no pueden inscribir. Los billetes de Monopoly de Laporta no valen. Lo increíble es que no salga en rueda de prensa a decir lo que hay realmente cuando toda la culpa es de Bartomeu. Como decía Uría, mejor saber conocer el estado de ruina del club y apechugar y no montar castillos en el aire…