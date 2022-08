Laporta a las puertas de un ridículo mayúsculo

- Publicidad-

A estas horas (21:00) del día 11 de agosto el FC Barcelona tan sólo dispone de 16 jugadores de la primera plantilla para disputar su primer encuentro de liga contra el Rayo Vallecano. De esas dieciséis fichas ninguna corresponde a los nuevos fichajes realizados (Christensen, Kessié, Lewandoski, Raphinha y Koundé), ni al renovado fuera de plazo temporal Dembélé. Ha conseguido sacar a numerosos jugadores para hacer hueco pero…

Xavi Hernández tendría que hacer la convocatoria del sábado con Ter Stegen como único portero del primer equipo (Iñaki Peña pertenece al B y haría en apaño). En defensa contaría con Dest, Piqué, Eric García, Araujo, Jordi Alba y Umtiti. Para el mediocampo tendría que elegir entre Busquets, Pedri, Pjanic y De Jong (si Nico no hubiese cerrado su cesión podría ser citado). Y en la delantera estarían Ferrán Torres, Ansu Fati, Menphis, Aubameyang y el apartado Braithwaite. A ellos se sumarían distintos jugadores del Barça B, alguno ya habitual y a punto de ser del primer equipo por contrato como Gavi.

Esta es la realidad del Barça a día de hoy. Los 717 millones de palancas (a los que hay que quitar 100 millones que tuvieron que pagar a Goldman Sachs para levantar el aval del 25% de los derechos audiovisuales) no han servido para poder inscribir a los jugadores fichados. Es posible, y sorprende que el Barça no haya ido poco a poco inscribiendo, que Christensen y Kessié pudiesen ser inscritos sin problemas al no llevar una gran amortización detrás. El resto una incógnita.

Joan Laporta, sin duda, es un tipo que sabe vender arena en el desierto. El problema viene cuando las palabras confrontan con la realidad. Como ya se explicó, hoy puede haber ingresado X, pero La Liga no es tan estúpida para pensar que esa X va a ser el año que viene +1, +2… Bien al contrario pensará que la próxima temporada será X-3. Haber solventado algunos problemas financieros no empece para que se pueda actuar como si nada. Y todavía pretenden fichar dos jugadores más (Marcos Alonso y Bernardo Silva). Los costes del Barça esta ventana de fichajes son 55 de Ferrán, 50-60 de Lewandoski, 70 de Raphinha, 60 de Koundé y en ingresos apenas han tenido unos 40. Un menos 200 millones que los 617 no pueden ocultar.

Laporta está a las puertas del mayo ridículo que puede haber hecho un presidente del fútbol, y habiendo pasado Lopera, Del Nido-Cuervas, Piterman, Lim o Gil es mucho decir, en toda la historia. Fichar jugadorazos, tener que pagarlos y no poder utilizarlos. Según dicen en Barcelona, que ya están curándose la herida antes de hacérsela, los dos que han llegado podrían rescindir de forma gratuita si no se les inscribe. Justo a los que seguro no ponen problemas. Hasta el Valencia con todos sus problemas ha sido capaz de inscribir. Salivando y esperando las risas está media España…