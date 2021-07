La voz de Alonso en la F1

- Publicidad-

No solo ha recuperado la buena forma por completo, Fernando Alonso, sino también la autoridad para juzgar y valorar lo que pasa en el gran circo de la F1 en el momento actual.

Después de la carrera de Styria calificó de sinsentido la carrera de esta semana, Austria, que no le veía el encanto por ninguna parte repetir carrera en el mismo circuito y aseguró que sería un calco de la anterior a no ser que cambiaran las condiciones climatológicas.

Y 3 días después se ha permitido tirarle de las orejas a Michael Masi y apoyar la celebración de su triunfo que hizo Max Verstappen al final de la última carrera. Deja su firma con los neumáticos en la pista.

Al público le gusta ver cómo los pilotos celebran: son vídeos que luego se buscan y comparten entre los aficionados una y otra vez en Internet.

Sin duda Fernando Alonso se acordaba del bonito show de los trompos que hicieron en su honor Hamilton y Vettel cuándo se retiró temporalmente el piloto español, cuando hizo estampar en su alerón delantero el HASTA LUEGO.

Y también ha señalado el modo errático e incongruente con el que Masi, el actual director de carrera en la Fórmula 1, vigila los límites de pista. A veces sí a veces no, los cambia es temporaneamente, no sanciona a quien debería y fuerza la sanción contra pilotos por acciones que parece no ver si las hacen otros.

Fernando Alonso se ha ganado a pulso el derecho a ser escuchado. Y es una maravilla oírle decir verdades como puños.

Este año el campeonato está más vivo que nunca, y la voz de Alonso aporta un indudable matiz de autoridad y experiencia.

Esperamos seguir escuchando SU VOZ, sus opiniones y criterios con la máxima frecuencia.

Tigre Tigre.