La visita del rey desata el primer encontronazo entre ERC y JuntsxCat

La cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía, presidida por el rey Felipe VI y que se celebrará esta noche ha supuesto el primer choque institucional entre ERC y JuntsxCat. En un principio, y en sintonía con el acercamiento y voluntad de dialogo expresada por los líderes republicanos, Pere Aragonès era el representante del Gobierno catalán que iba a asistir al encuentro con los empresarios y con el monarca español. Pero al final declinó la asistencia y propuso la asistencia del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. Pero este ha acabado renunciando a asistir a la ceremonia inaugural pasándole la pelota de nuevo a ERC en la persona de Laura Vilagrà, consejera de Presidencia.

OCUPAR ESPACIOS

La portavoz de Gobierno, Patrícia Plaja, después de la reunión del consejo ejecutivo, apeló a que la importancia del evento no es únicamente la visita del rey, sino la presencia de mandatarios internacionales y los intereses comerciales que esto puede suponer para la economía catalana y expresó que la intención del Gobierno de asistir a la cena inaugural respondía a “la voluntad de ocupar todos los espacios donde los catalanes tengan intereses”.

EL REY SOBRA

La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, se ha pronunciado en la misma línea que la portavoz del Gobierno, destacando que los republicanos están de acuerdo con que el Gobierno esté presente en todos los actos importantes que se hagan en Cataluña, al margen de si va el rey o no. “ si hay alguien que no es bienvenido es el rey, pero no dejaremos de asistir a los actos por qué éste él, porque si alguien sobra o molesta es Felipe VI”, declaraba la portavoz.

HERIDA ABIERTA

La de esta noche será la primera de las tres visitas que Felipe VI tiene previsto realizar a Cataluña en las próximas semanas. A final de mes le espera el estreno del Mobile World Congress y días después asistirá con la reina Leticia y las princesas Leonor y Sofía a la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona. Pero cada visita del monarca supone un puñado de sal en la herida abierta con el discurso del 3 de octubre de 2017 en el que elogió la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado encargados de impedir el referéndum en Cataluña, pero no tuvo ningún mensaje para los cientos de votantes heridos.