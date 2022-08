La vida sigue igual

- Publicidad-

Como aquella famosa canción de Julio Iglesias, la vida no cambia para algunos; me explico, si has tenido la mala suerte de haber nacido en un continente de tercera,( lo que aquí llaman tercer mundista) por ejemplo África, donde tú país , pongamos que se llama Níger y tú localidad Tahoua.. y la extrema pobreza es la marca de identidad de tú comuna, date por seguro que ni a tí, ni a tú familia les va a cambiar la vida a mejor, seguirá igual o me atrevería a afirmar que solo puedes ir a peor.

Da igual que Níger tenga innumerables riquezas en sus tierras, principalmente uranio, oro, yeso, carbón y piedra caliza. Investigaciones efectuadas han confirmado también, la existencia de yacimientos de níquel, cobre y fosfatos, y de importantes yacimientos de sal.

Da lo mismo, por qué las explotaciones de casi todas sus minas y e industrias del metal pertenecen a países extranjeros.

Areva, grupo francés, controla las dos minerías de uranio del país: COMINAK, mina subterránea y SOMAIR, mina a cielo abierto. El resto de explotaciones las llevan empresas de Francia, China, Canadá, Australia, India, Sudáfrica y Estados Unidos. Actualmente sólo hay una única mina de oro comercial, Samira Hill, que inició su actividad en la región de Tera en 2004. Samira Hill es propiedad de una compañía llamada LME, que es una empresa canadiense, como no…

Y por último están las compañías petroleras, teniendo en cuenta la entrada de Nigeria en la OPEP en 1971, no resulta llamativo que el gobierno federal posea, a día de hoy, 60% de la participación en el capital de prácticamente la totalidad de las petroleras en activo.

Esto provoca un gran conflicto con el delta del Niger, la población civil de la zona ha resultado la gran perdedora. Las minorías étnicas más damnificadas por las actividades de prospección extracción y comercialización son los Ogoni y los Ijaw , aunque también afecta a más tribus, como a los tuaregs o a los Tubu etc.. ( estos dos últimos comerciantes), son pueblos dedicados fundamentalmente a la agricultura y la pesca como forma de subsistencia. Protestan contra la ya larga connivencia entre el gobierno y las compañías multinacionales petrolíferas, calificándolos a ambos de “expropiadores y contaminadores” y culpándolos del empobrecimiento de la región y del deplorable estado de los ríos que circulan por ella.

La esperanza de vida de los nigerinos ronda los 46 años, la mortalidad infantil es muy elevada y únicamente 15 habitantes de cada 100 están alfabetizados.

Sin olvidar la gran sequía del 2004 que provocó una potencial hambruna a Níger, cobrándose la vida de más de 2 millones y medio de personas; golpes de estado, guerras,..en fin.

A mi que no me vendan más la moto, «todos» los políticos con aquello de Liberté, fraternité et égalité para el mundo.

Ellos (los que tienen el poder) siguen y siguen, lucrándose a nuestra costa, mintiendo, provocando guerras, hambrunas, da igual, los siglos que hallan pasado… por qué como dice la canción, «la vida sigue igual» sobre todo, para los más desfavorecidos del planeta.