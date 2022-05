La verdad del mercado laboral de Pedro Sánchez: menos empleo y menos jornadas completas

- Publicidad-

Cada día se hace más inexplicable el triunfalismo del gobierno de Pedro Sánchez cada vez que salen los datos de empleo, ya sea la Encuesta de Población Activa (EPA) o las cifras del paro registrado. Pedro Sánchez y su Ejecutivo están actuando igual que el Partido Popular: mucha propaganda monclovita con los totales y escaso análisis y autocrítica respecto a los detalles que son los que muestran la verdad absoluta de cómo se encuentra el mercado de trabajo en España.

El primer trimestre 2022 ha sido muy duro para el empleo y, sobre todo, para el sector industrial. Según la EPA, el paro subió en 70.900 personas y, además, se redujo el número de ocupados en 100.200. El golpe lo han recibido, precisamente, los principales sectores productivos: la industria (-68.000) y los servicios (-50.100), aunque en relación con el número de ocupados en ambos, la bajada del empleo industrial es aún más significativa. También se redujo significativa y drásticamente el número de autónomos: 55.700 personas.

No se puede, evidentemente, culpar de estos datos nefastos a la guerra de Ucrania, sino que el problema es coyuntural y las graves deficiencias de la reforma laboral de Sánchez hacerle frente. La EPA del primer trimestre, además, muestra cómo la brutal subida de precios, sobre todo de la energía, está golpeado especialmente a los sectores más dependientes de la electricidad y al consumo de las clases medias y trabajadoras porque las políticas salariales del gobierno de Sánchez no están encaminadas a evitar el empobrecimiento radical que se está sufriendo en España.

La propaganda monclovita y el aparato de «palmeros sectarios» de Sánchez intentará poner como contrapartida a las cifras de la vergüenza el aumento de los contratos indefinidos. Esto demuestra su absoluta falta de análisis y de interpretación de unos datos que muestran la verdad de un mercado de trabajo enfermo.

No se trata de lo cuantitativo, como hacía Rajoy, sino de analizar lo cualitativo, es decir, la calidad del empleo que se está creando. Es cierto que ha aumentado el porcentaje de contratos indefinidos, de eso no hay duda. Sin embargo, también ha aumentado exponencialmente el empleo por horas. Se sigue destruyendo empleo a jornada completa, más de 170.000 puestos, mientras que sí se han creado puestos de trabajo a tiempo parcial, algo más de 70.000. Por tanto, no se está creando empleo en España, sino que se está troceando. En consecuencia, si los salarios son tan precarios que no permiten hacer frente a los gastos más necesarios, mucho menos es posible con la mitad de un sueldo.

Los salarios deberían ser la máxima prioridad del gobierno de Pedro Sánchez. La realidad es que no lo es. La tan cacareada subida del salario mínimo sólo afecta a una parte de las clases medias y trabajadoras porque muchos convenios colectivos aún no se han adaptado y tienen salarios base a jornada completa por debajo de los 14.000 euros anuales que marca el salario mínimo interprofesional.

El gobierno de Pedro Sánchez olvida que la necesaria calidad del empleo que se crea también debe tener una remuneración justa y acorde a los tiempos que se viven. El incremento salarial en todos los convenios debe tener las mismas condiciones que el cálculo que se hace para las pensiones y, por tanto, deben revisarse en base con respecto a la inflación y con un mínimo de incremento. Por ejemplo, el último IPC adelantado ha sido de un 8,4%, un dato de inflación ligeramente inferior que el anterior, por las rebajas subvencionadas a los carburantes, pero muy por encima del 2,5% de media que están subiendo los salarios por convenio.

Hoy es 1 de mayo, la jornada en la que tradicionalmente la clase trabajadora sale a la calle a reivindicar y a hacer presión. Pedro Sánchez publicará un mensaje en Twitter en el que hará referencia a la subida del SMI y a una reforma laboral aplaudida por Ana Patricia Botín. Sin embargo, no mencionará las verdaderas necesidades de las clases medias y trabajadoras porque él, en realidad, nunca se ha sentido parte de ellas y ahora ya forma parte de las clases dominantes y opresoras.