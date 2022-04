“La venganza por algo que ocurrió en el pasado es tan vieja como la literatura”

- Publicidad-

Esta madrileña que vive a medio camino entre Alemania y España tiene ya experiencia en el nada fácil universo de la novela negra, pero llevada a cabo a cuatro manos y con seudónimo de Eric Todenne junto a Eric Damien. Ahora, con Los dos lados y de la mano de su protagonista, la teniente de la Guardia Civil Karen Blecker, presenta un potente noir plagado de dilemas morales de difícil solución. El hallazgo de un cadáver en San Lorenzo lleva a la investigadora a otro crimen cometido dos décadas atrás en el mismo escenario, durante los años de plomo del terrorismo etarra.

¿Por qué se ha decidido a dar el paso y publicar su primera novela negra en solitario y sin seudónimo? ¿Respeto, miedo, incertidumbre ante el reto?

Respeto e incertidumbre siempre, aunque el apoyo de una casa con el peso de Siruela aligera mucho. Me gusta mucho escribir con Eric Damien, mi compañero francés, y no descarto repetir en el futuro, pero me ha hecho mucha ilusión poder publicar sola y en mi idioma materno. Escribir sola da una gran independencia, aunque se pierda a un cómplice de “asesinato”. En realidad, Cardona es también un seudónimo. Mi apellido es alemán y muy complicado de escribir, por eso preferí utilizar el de mi madre.

En la presentación de su novela, su colega Martín Casariego asegura que Los dos lados está “empapada de filosofía”. ¿Pretende que la novela negra adquiera una nueva dimensión más allá del puro divertimiento?

Yo creo que ya existen muchas novelas negras que van más allá de un simple crimen y su resolución. Lo que yo intento con Los dos lados es adentrarme en cuestiones “grises” para provocar al lector la reflexión sobre cuestiones que yo estimo importantes, y, además, intento que disfrute con la lectura.

Para cualquier saga de novela negra es fundamental ahormar con tino la personalidad y perfil del protagonista principal e investigador de las intrigas. ¿Cómo es su teniente Karen Blecker?

Karen Blecker es medio extranjera y ha pasado gran parte de su carrera fuera. Cuando empecé a escribir esta novela, vivía todavía en Alemania y escribía con un francés sobre un policía de Nancy. Las diferencias culturales entre los tres países siempre me han divertido mucho y se me ocurrió hacer de la binacionalidad un motor de la novela. Como contrapeso, le puse de ayuda al brigada Cano, un hombre de principios, vehemente y a veces un poco precipitado.

¿Le pide como escritora a una novela negra lo mismo que como lectora? ¿Cuál es su nivel de autoexigencia?

Desde luego. Las novelas negras tienen que ser, para mi gusto, agradables de leer y fluidas. Me molestan las inexactitudes o los problemas cronológicos y me fastidia cuando encuentro una novela en la que me digo “esto no puede haber sido así”; o una en la que todo se resuelve por arte de internet o en la que la resolución era imposible para el lector. Seguro que he cometido errores, pero me esfuerzo mucho por conseguir la verosimilitud, que lo que describo le parezca posible al lector.

¿Está todo inventado ya en el género de novela negra o policiaca o aún existe mucho terreno abonado a la innovación?

Creo que la novela negra tiene, al igual que los otros géneros literarios, desarrollos desiguales según las diferentes épocas. Las causas de los crímenes suelen ser las mismas o bastante parecidas, pero los decorados y desarrollos varían, lo que no quita interés.

En la trama de su novela el paralelismo entre dos espacios temporales separados por décadas juega un papel fundamental. ¿Todo crimen tiene su explicación en el pasado?

Muchos de ellos sí, creo. La venganza por algo que ocurrió en el pasado es tan vieja como la literatura…

¿Se hace hoy nueva novela negra porque se mata de forma diferente o la esencia de la novela negra nunca cambia porque el crimen es el crimen hoy y siempre?

El crimen nunca cambia, sólo las formas.

Imagino que este no será el último caso de la teniente Karen Blecker… ¿Le augura futuro literario?

¡Sí! En la próxima novela la teniente Blecker y el brigada Cano se enfrentan a un caso también gris, aunque te adelanto que van a pasar mucho frío…