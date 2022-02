- Publicidad-

No entiendo el revuelo que la palabra teta a causado, y aún menos la utilización torticera en política que de ella hacen.

Que fácil es entender, que todo esto viene preparado por el mismo ser, Cocinado y bien atado, por los mismos que maman y maman del estado, una…y otra vez».

La única política que entiendo, la mamé de la teta de mi madre, que me enseñó el lenguaje de las flores, para que hoy hable.

Donde tú estés, decía, escucha a los demás, no te distraigas, todos son importantes. Mira bien a sus ojos, que te duela su carne.

«No entiendo cuando lo llaman democracia, si España es una partitocracia, aquella forma de Estado en que las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva»

La única política que entiendo, la mamé de la teta de mí madre.

Dialoga mucho, hija, sé muy dulce,npor necio que parezca un ser humano, algo podrá enseñarte. Ten paz, no te alborotes, habla poco, y lo poco que hables, piénsalo mucho, hija, y si no estás segura, no lo digas, es mejor que te calles.

«No entiendo el patriotismo, si aquí el ser patriota consiste en el orgullo de haber nacido en un país rico en recursos o de gran tradición cultural; para otros significa portar los colores nacionales en un evento deportivo o en el viaje al extranjero; algunos más sólo sienten pertenecer a su país en la fecha de una celebración nacional y sólo como pretexto para organizar una fiesta con sus amigos…»

La única política que entiendo, la mamé de la teta de mí madre.

Pide perdón, perdona, no hay nada que no pueda perdonarse.

Sé valiente, hija mia, sé valiente, no escribieron la historia los cobardes, más sé prudente, hija, sé prudente, que la historia que escribas, te haga grande.

Si levantas un muro, ten cuidado que no te sobrepase. Y nunca tengas más de lo que sudes, y nunca exijas más de lo que amaste.

Si no tienes razón, tranquilamente, di que te equivocaste. Y digan lo que digan los de siempre, tú, escucha a tu conciencia, y ¡adelante!.